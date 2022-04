Eén oplader voor alle apparaten stap dichterbij

De Europese Unie nam afgelopen week één van de laatste hindernissen om een frustratie van veel consumenten op te lossen. Dure opladers die niet compatibel zijn met andere toestellen behoren weldra tot het verleden. Alle merken zullen - of beter gezegd moeten - voortaan dezelfde oplader gebruiken. De EU droeg door de jaren heen sterk bij tot de standaardisering van veel technologie. Denk maar aan de eurostekker die de tientallen stekkers (soms meerdere modellen per land) verving in de jaren…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De Europese Unie nam afgelopen week één van de laatste hindernissen om een frustratie van veel consumenten op te lossen. Dure opladers die niet compatibel zijn met andere toestellen behoren weldra tot het verleden. Alle merken zullen – of beter gezegd moeten – voortaan dezelfde oplader gebruiken.

De EU droeg door de jaren heen sterk bij tot de standaardisering van veel technologie. Denk maar aan de eurostekker die de tientallen stekkers (soms meerdere modellen per land) verving in de jaren ’80. Ook de gsm met de bekende simkaart was zo’n standaardisering die oneerlijke concurrentie tussen landen met eigen fabrikanten onmogelijk maakte.

Normering en standaardisering was altijd één van de positieve bijdragen van de EU voor de interne markt en het comfort van de consumenten. De weg is nog lang want bijvoorbeeld batterijen zijn nog steeds ‘proprietary’ of merkgebonden. Dat neemt niet weg dat naast eurostekker en gsm de EU al meerdere dergelijke normen op haar conto heeft: DECT (voor draadloze huistelefoons), ISDN (voor digitale telefoons via vaste lijn) en een eigen navigatiesysteem Galileo.

Usb-stekker

Vorige woensdag stemde het ‘Internal Market and Consumer Protection’-comité van het Europese Parlement over de plannen voor een universele laadstandaard. Die standaard wordt usb-c. De afgeronde usb-stekker bekend van de laders van smartphones van Samsung of bepaalde laptops van Apple (maar niet voor de ipads of de iphones of de Macbooks met magnetische MagSafe-lader). In de toekomst zal dus elk klein of middelgroot elektronisch apparaat in de EU een lader met die connector moeten hebben. Het persbericht van 20 april geeft alvast de details.

43 van de 45 Europarlementsleden stemden vóór. De volgende stap wordt een stemming in de plenaire van het Europees Parlement. De reden voor deze norm is dat consumenten niet voor elk toestel een andere aparte lader (of adapter in jargon) moeten bezitten. Politici praten dan over de elektronische afvalberg, maar eigenlijk gaat het vooral over gebruiksgemak en kosten voor de consument.

Smartwatches

Voor heel kleine elektronica zoals smartwatches bestaat een uitzondering aangezien de usb-c soms te volumineus blijkt. Fabrikanten hoeven voortaan ook niet noodzakelijk een lader mee te leveren, maar dit moet wel op de verpakking heel duidelijk worden vermeld.

Op zich is de keuze voor usb-c geen enorme verandering, aangezien veel fabrikanten al de facto de usb-c connector toepassen. Qua digitale fototoestellen en gps-apparaten lijkt de micro-usb momenteel wel nog de norm.

Binnen enkele weken zal het Europees Parlement dus de knoop doorhakken. Daarna ligt de bal in het kamp van de lidstaten om de norm in de hele EU in te voeren.

Het voorstel in kwestie is een richtlijn of directive. Dat wil zeggen dat eenmaal goedgekeurd elk land zijn bestaande nationale wetgeving dient aan te passen. De Europese Commissie legt daarvoor een deadline op. Die deadline is nog iets anders dan de invoering van de deadline die voor de fabrikanten zal gelden en bij voorkeur ergens in 2026 zal liggen. De tijd om zich aan te passen voor fabrikanten hangt uiteraard af van de deadline die landen krijgen om hun wetten en normen aan te passen. Het zou immers onredelijk zijn om fabrikanten niet genoeg tijd te geven om zich aan de nieuwe wetten te houden.

Gelekte foto

In 2018 mislukte een dergelijke poging van de EU. Het bedrijf dat destijds het meeste dwars lag was Apple. De iphone 14 en 14Pro zullen alvast nog steeds geen usb-c-connector hebben. Dat wil niet zeggen dat het Californische bedrijf de bui niet ziet hangen. Een Amerikaanse website toonde op 13 april (dus een week voor de stemming) reeds een gelekte foto en specificaties van een nieuwe universele lader van Apple met twee usb-c-poorten. De lader is wel enkel voor de Amerikaanse markt (logisch want de stekkerkant is geen eurostekker, maar Amerikaanse lammellenstekker) en zal ongeveer 50 Amerikaanse dollars kosten.

Met de opladers houdt de standaardisering niet op. Het Europees Parlement liet alvast weten dat ook voor het draadloos opladen van toestellen het EP voorstander is van één standaard of norm in de ganse EU.