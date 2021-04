El Kaouakibi duwt N-VA nog dieper in de crisis

De soap rond Sihame El Kaouakibi (Open Vld) is zeker nog niet voorbij. Er wachten ons nog enkele adembenemende afleveringen… tot na het proces. De politieke schade is enorm. De brokstukken dreigen niet alleen op Open Vld terecht te komen, ook N-VA dreigt klappen te krijgen. Op het Schoon Verdiep in Antwerpen is Bart De Wever maar al te graag meegegaan in de sirenezangen van het oogverblindende godenkind. Sihame El Kaouakibi werd met awards en eerbewijzen overladen en vormde een…

De soap rond Sihame El Kaouakibi (Open Vld) is zeker nog niet voorbij. Er wachten ons nog enkele adembenemende afleveringen… tot na het proces. De politieke schade is enorm. De brokstukken dreigen niet alleen op Open Vld terecht te komen, ook N-VA dreigt klappen te krijgen. Op het Schoon Verdiep in Antwerpen is Bart De Wever maar al te graag meegegaan in de sirenezangen van het oogverblindende godenkind. Sihame El Kaouakibi werd met awards en eerbewijzen overladen en vormde een niet te versmaden prooi voor de politieke predators. Ook voor de N-VA.

De subsidiecultuur…

El Kaouakibi vertelde gladde verhaaltjes over inburgering, zelfredzaamheid en empowerment. Ze zeurde niet over ongelijkheid en gemiste kansen, maar presenteerde zichzelf als een succesvol en integer ondernemer. Ze behoorde niet tot ‘het profitariaat’. De subsidies stroomden rijkelijk binnen. Schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) stelde Let’s Go Urban niet alleen een gebouw ter beschikking voor slechts €300 per jaar in plaats van €95.000, maar ook een renovatiebudget en werkingsmiddelen voor maar liefst €5,2 miljoen. Vanuit de Vlaamse Regering en de federale overheid werd haar ook nog wat extra’s toegestopt. In tijden van een steil oplopende staatschuld en een nakende recessie is het haast een halsmisdaad om met miljoenen te goochelen, terwijl heel wat Vlamingen in de armoede dreigen te vervallen.

In De afspraak op vrijdag klaagt minister van Onderwijs Ben Weyts de subsidiecultuur van de Vlaamse Regering aan. Terecht. Enerzijds worden organisaties overladen met geld, terwijl bijvoorbeeld culturele organisaties gestoffeerde dossiers moeten indienen om een peulschil te ontvangen. Intussen levert N-VA reeds voor de tweede maal op rij de minister-president. Waar heeft de Vlaams-nationale partij op gewacht om de subsidiestal eens flink uit te mesten? De N-VA liet zich maar al te graag meesleuren in de bedrieglijke communicatie en de valse schijn van snel succes. Het is niet de eerste keer dat de Vlaams-nationale partij over haar eigen voeten struikelt.

Het El Kaouakibi-debacle moet in een veel breder plaatje worden bekeken. De partij heeft in een recordtempo haar eigen principes over boord gegooid voor deelname aan de macht. Ze maakt steeds meer deel uit van de particratie, die ze voordien verfoeide. In de Koningstraat denken ze de meubelen te kunnen redden door de magische communicatie van de voorzitter-voor-het-leven. Maar de electorale erosie is al een tijdje ingezet. Een snelle greep uit de recente kronieken van een tanende partij leert dat de ontsporing met El Kaouakibi niet uit de lucht komt te vallen.

De vale indruk van Jambon I

N-VA geeft in de Vlaamse Regering een vale, bleke indruk. Minister-President Jan Jambon kreeg al meermaals de wind van voren en weet niet te overtuigen. In het Overlegcomité liet hij zich aan de kant schuiven, waardoor het Vlaamse onderwijs een week voor de paasvakantie dicht ging. Minister van Onderwijs Ben Weyts klopt zich wel stoer op de borst, maar dreigt met de eindtermen voor de tweede graad van het secundair onderwijs de mist in te gaan. ‘Te veel eindtermen en te hoog gegrepen’, klinkt het steeds luider. Bovendien blijft het wachten op een omvattend Marshallplan om het verval van het Vlaams onderwijs tegen te gaan. Momenteel blijft het bij wat losse acties en heel veel retoriek, maar de achterstand in het onderwijs loopt op.

Ook op het vlak van de inburgering blijft het wachten op een stevig beleid. Minister van Financiën, Begroting en Wonen Matthias Diependaele (N-VA) zal terecht de sociale woningfraude bij o.a. de huisvestingsmaatschappijen aanpakken. Hij zal laten controleren of mensen in sociale woningen over eigendommen in het buitenland beschikken. Anderzijds blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) aan bevoegd minister Matthias Diependaele dat heel wat huurders van een sociale woning niet over de vereiste kennis van het Nederlands beschikken, zoals dat decretaal wordt opgelegd. De minister onderzoekt de zaak, maar resultaten moeten we niet onmiddellijk verwachten.

Intussen blijft het wachten op een nieuw, strenger en strakker integratie- en inburgeringsdecreet dat het oude uit 2013 moet vervangen. N-VA laat zich te veel paaien door de zacht pluche van de macht. De partij moest ‘aanvaardbaar’ worden voor de machtspartijen. Daardoor komt ze steeds meer in een onhoudbare spreidstand te staan. Het geflirt met El Kaouakibi toont andermaal aan dat de N-VA steeds meer op zoek is naar een profiel als consensuspartij. De scherpe kantjes moeten eraf. Onlangs verklaarde Bart De Wever dat zijn beste vriend een moslim is. Steeds meer schrijft hij zich in het cordon sanitaire in. Ook kunnen we ons van de indruk niet ontdoen dat Theo Francken met zijn harde en scherpe retoriek op een zijspoor is beland.

Terug de partij van het Vlaamse volk

Bart De Wever controleert als nooit tevoren de communicatie. Heikele communautaire kwesties worden zorgvuldig naar het lokaal niveau gedraineerd. Zo bewegen de Brusselse N-VA-mandatarissen hemel en aarde om het bestuurlijk onvermogen van de Brusselse regering en de flagrante schendingen van de taalwetgeving aan de kaak te stellen. De Schaarbeekse administratie wordt al zeven jaar geleid door een gemeentesecretaris die niet over de vereiste taalkennis beschikt. Bij zijn aanstelling werd hij door de vicegouverneur geschorst, maar de toenmalige Brusselse regering legde de schorsing naast zich neer. Het is een van de vele voorbeelden over hoe de Vlamingen in Brussel nog steeds worden geschoffeerd. De Brusselse regio en Vlaams-Brabant zijn sterk aan het internationaliseren, maar dat schijnt aan de aandacht van de N-VA-top te ontsnappen.

N-VA heeft de barricaden verlaten en gekozen voor het compromis van de macht. De electorale afgang is reeds ingezet. Het gaat zelfs sneller dan eertijds de Volksunie. N-VA moet terug de partij van het Vlaamse volk worden, met haar principes als ruggengraat. Ze moet beseffen dat integratie en inburgering een lange en moeilijke weg zijn van geëngageerde medewerkers op de werkvloer en niet schijnbaar, snel succes van praatzieke, corrupte handelaars in sprookjes.