Elon Musk botst en onderhandelt met de groten der aarde

Met een geschat vermogen van meer dan 200 miljard dollar, dus 200 met nog eens negen nullen erachter, is Musk zowat ’s werelds rijkste. Niet de machtigste — daar gaan Xi Jinping en Poetin hem ver voor in de ranking. Maar elf nullen geven je wel wat medezeggenschap in de wereld.

De topmiljardairs opereren wereldwijd, en ze moeten dus wel schipperen tussen de machtigen der aarde. Door de sociale media lopen ze ook voor de grote massa niet meer zo onzichtbaar als hun voorgangers zoals De’ Medici, Rockefeller, Solvay en Nobel. Bijgevolg zijn ze kwetsbaar geworden, tenzij ze zich gedeisd houden.

Desinformatie

Dat laatste is moeilijk voor Elon Musk, die graag twittert, de media niet schuwt, en die graag uitdaagt. Tot nu toe zijn die media hem vrij goedgezind geweest. Bij de grote massa heeft hij een gepolariseerd beeld: daar heb je supporters of haters. Nu hij zelf eigenaar is van een medium met meer dan 300 miljoen gebruikers, X, beter bekend met de oude benaming Twitter, begeeft hij zich hier nog meer op glad ijs dan als doordeweekse twitteraar.

Volgens de EU stelt hij het medium open voor misinformatie van Rusland betreffende Oekraïne. Volgens de vice-president van de Europese Commissie is Russische desinformatie het meest actief op X, vroeger bekend als Twitter. Die desinformatie verstoort waarschijnlijk de desinformatie van de EU in de media hieromtrent. Beide machtsblokken vechten ook op mediagebied immers een psychologische oorlog uit die niet moet onderdoen voor de roddelpers. Een spijtige zaak, die burgers van beide blokken misleidt en tegen elkaar opzet. Musk krijgt dus een waarschuwing van de EU. Mogelijk overleeft hij de sancties die wel volgen, en wordt ook hij er sterker van.

Starlink

Een ander gevaar schuilt voor Musk in zijn pakweg 3.000 Starlink-satellieten. Die zijn bedoeld om voor communicatie te zorgen zonder dat op de grond nog eens een hele elektronische infrastructuur aanwezig hoeft te zijn, zoals dat voor onze smartphones het geval is. In de oorlog in Oekraïne vernietigde het Russische leger die klassieke elektronische structuren. Starlink gaf snel een zo goed als draadloos alternatief. Men kon communiceren, drones en artillerie naar het doel (bijvoorbeeld een tank, een munitiedepot) sturen. Zonder Starlink was de oorlog in Oekraïne allang afgelopen.

Maar… weer staat Musk op een gladde ijspiste. Het Pentagon wil de satellieten gebruiken in oorlogssituaties, en landen zoals Japan hebben ook interesse. De EU maakt een eigen systeem, tegen… 2027! China liep eerst wat achterop tegen Starlink qua aantal satellieten, maar ze zijn een inhaalbeweging bezig, met apparatuur die naar eigen propaganda een pak sneller is. Rusland zou er geraken tegen 2025. Waar een oorlog al goed voor is…

Derde Wereldoorlog vermijden

Poetins ingenieurs werken nu in versneld tempo aan apparatuur om Starlink te verstoren, of uit te schakelen. Niet via beschieting, maar via elektromagnetische straling. Enkele signalen wijzen erop dat Musk, die ervaring heeft met getalenteerde Russische experten, de pogingen heel ernstig neemt. Ook de VS en China werken aan dergelijke systemen. China doet het via een staatsbedrijf — voordeel van hun ‘hybride’ staat / kapitalistisch systeem.

Eerst was er Musks Twitter-voorstel om het Oekraïense probleem op te lossen via de denkpiste van Rusland, die tegen de denkpiste van Zelenski indruist: opdeling van Oekraïne. Daarna was er de beschuldiging van het Pentagon, dat Musk de Starlink-verbinding tijdelijk had verbroken boven Oekraïne. Daardoor was een aanval op een Russisch oorlogsschip fout gelopen. Musk opperde op ‘zijn’ Twitter, of X zo je wil, dat hij een initiatief had genomen om de Derde Wereldoorlog te vermijden. Morele overwegingen zijn mogelijk niet het sterke punt van Musk. Waarschijnlijk waren het tegemoetkomingen aan Poetin om deze laatste geen materiële schade te laten aanrichten aan zijn Starlink-satellieten zonder eerst met hem te onderhandelen.

Idealen

Een en ander maakt dat Musk zowat iedereen te vriend moet houden. Niet in het minst China, de grootste consument van elektrische voertuigen, en volgens (niet alleen) Musk de veruit sterkste technologieontwikkelaar. Multimiljardairs zien meestal als eersten in dat je mensen met talenten moet opzoeken, en dat je kansen moet creëren om die talenten te ontwikkelen. De De’ Medici’s (Florence, vijftiende eeuw) stimuleerden kunst, creativiteit, en onderwijs voor jonge mensen. Die hadden ze later nodig om hun zakenimperium op te bouwen. Rockefeller, Solvay en Nobel stichtten / sponsorden universiteiten, instituten en meer.

Soms zijn die initiatieven wel degelijk als wereldverbetering bedoeld. Zakenmensen hebben toch dikwijls de macht- en geldverslaving als drijfveer. Maar niet alles aan hen is dus kommer en kwel. Ze zijn de top van de pyramide waarvan je de structuur het best beschrijft met het aantal nullen dat ze op hun rekening hebben staan (logaritmisch). Het is een structuur die eigen is aan de natuur. Probleem is dat de top nu ook het medialandschap dicteert. Waarmee ze ons narratieven aanpraten die hen rijker maken. Opletten geblazen.