Els Ampe (Open Vld) eist voorzittersverkiezingen

Els Ampe, Brussels parlementslid voor Open Vld, eist voorzittersverkiezingen na het ontslag van partijvoorzitter Egbert Lachaert. ‘Het wordt tijd dat Open Vld de eigen principes terug op de voorgrond brengt en respecteert. Als er tegen eind september geen voorzittersverkiezingen komen, hebben ze bij de partijtop niets geleerd uit de rampzalige peilingen’, zegt ze.

Els Ampe (Open Vld) is al langer een luis in de pels van de partijtop. Ze pleit voor een terugkeer naar de liberale principes en vindt dat Open Vld daar te veel aan verzaakt. Wat haar niet in dank wordt afgenomen. Dat de partij in diepe crisis verkeert, is voor haar geen geheim, maar het opstappen van Lachaert als partijvoorzitter woensdag verraste haar.

‘Voor mij kwam de aankondiging van Egbert Lachaert als een donderslag bij heldere hemel. Ik vind de timing vreemd. Maar ik ben vooral verbijsterd door het voorstel om een nieuwe voorzitter aan te duiden zonder verkiezing. Als je zo diep weggezakt bent in de peilingen, wanneer de crisis zo toeslaat, moet je naar de leden stappen en naar hen luisteren. Als dat nu niet gebeurt, hebben ze bij de partijtop de boodschap niet begrepen. De oude krokodillen gaan toch niet terug kiezen voor de zoontjes en de papa’s van?’

Kandidaat

Zou u zich opnieuw kandidaat stellen?

‘Dat weet ik nog niet. Daar ben ik niet uit. Ik moet daar nog over nadenken. De eerste taken voor Open Vld zijn om opnieuw geloofwaardig te worden in de ogen van de kiezers en om de principes te respecteren: Vlaams, liberaal en democratisch. Natuurlijk moet je in een democratie compromissen sluiten, maar die sluit je pas nadat je je uiterste best hebt gedaan om te strijden voor je principes. Die moet je eerst en vooral intern hoog in het vaandel dragen. Dat betekent dat je bij het aanduiden van een nieuwe voorzitter de eigen statuten volgt, en dat betekent verkiezingen houden. Leef naar je principes en nadien zullen de kiezers wel terugkeren, wanneer zij terug geloof en vertrouwen hebben in de partij en haar leiding.’

‘De crisis is existentieel. We moeten terug duidelijk maken waar we voor staan, wie we verdedigen en daar dan ook voor blijven opkomen. Je zet je ideeën in de markt, probeert zoveel mogelijk mensen voor die ideeën te winnen en nadien kan je dan samenwerken met andere partijen. Nu kijkt iedereen te veel naar elkaar om te zien waar ze vliegen kunnen afvangen. We moeten opkomen vanuit onze eigen kracht en overtuiging.’

Waarvoor moet Open Vld dan staan? Voor wie moeten jullie opkomen?

‘Open Vld moet zich positioneren als het syndicaat van de mensen die bijdragen. De mensen die werken en belastingen betalen, wat ook gebeurt via belasting op kapitaal. Kortom, wij moeten opkomen voor iedereen die geld in de pot van de staatskas steekt. Bij elke beslissing die je daarna neemt op bestuursniveau, doe je maximaal je best om de belangen van je doelgroep te verdedigen. Iedereen begrijpt dat je nooit alles kan bekomen, dat lukt in geen enkel democratisch systeem. Maar toon waarvoor je staat, ga er voor en probeer het maximale voor je mensen er uit te halen. Dan komt de geloofwaardigheid vanzelf terug.’

‘Maar daar is tijd voor nodig. Die tijd moeten we nemen, beginnen met een propere lei. De kiezer zal dan beslissen wie er het beste voor hen opkomt.’

Onderhandelen

Heeft Open Vld haar doelpubliek te veel in de steek gelaten, een te hoge prijs betaald voor het premierschap van Alexander De Croo? De premier leveren als zevende partij is niet vanzelfsprekend.

‘Alles is een kwestie van onderhandelen. Tijdens de onderhandelingen moet je kleur bekennen en je sterktes uitspelen. Bij de regeringsonderhandelingen is er eerst gesproken over de inhoud en is pas helemaal op het einde beslist wie premier werd. Er was dus geen enkele reden om niet hard te onderhandelen voor de eigen punten. Dat moet je altijd doen.’

Vindt u dat er niet hard genoeg onderhandeld werd? Er staan nochtans wel liberale punten in het akkoord. Alleen heeft de regering de punten van PS eerst uitgevoerd, waarna die partij voor de liberale onderdelen op de rem kon gaan staan.

‘Maar ook dat is een kwestie van onderhandelen. Kijk, er zal toch altijd een regering moeten zijn, hoe die ook is samengesteld. Dat wordt ook bepaald door de kiesuitslag in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Die regering zal nooit een schoonheidsprijs winnen, maar daar moet je mee aan de slag.’

‘Binnen de regering moet je onderhandelen over de punten die je absoluut wil hebben, maar ook waar je eventueel op kan toegeven. Je moet ook duidelijk maken waar de rode lijnen liggen. Daarnaast is de chronologie van uitvoering bijzonder belangrijk. Als je PS eerst alle uitkeringen laat verhogen en je wil daarna nog iets binnenhalen voor de werkende mensen, wens ik je veel geluk. Je kan dat PS niet verwijten: zij komen op voor de mensen die niet bijdragen. Zij willen zoveel mogelijk vakantie en zo weinig mogelijk werken. Alles moet gratis zijn: gratis openbaar vervoer en huisvesting. En gratis betekent dat zij die werken de rekening betalen.’

‘Dat is al decennia hun strategie. Je weet dat, je kan daar boos over zijn, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Je stelt dat vast en zet daar je eigen strategie tegenover.’

Liberaal

U pleit al jaren voor een duidelijke liberale koers en wordt daardoor als een luis in de pels ervaren. Hoe kijkt u naar uw eigen toekomst? In Brussel proberen ze u al langer buiten te werken.

‘Ze willen dat al lang. De twee grote mannelijke Open Vld-kopstukken in Brussel, Guy Vanhengel en Sven Gatz, proberen mij al jaren stokken in de wielen te steken en me aan de kant te schuiven omdat zij liever aanschurken tegen PS en daar hun kar aanhangen. Dat is toch geen nieuws meer?’

Maar hoe gaat u daarmee om? Laat u niet stilaan de moed zakken?

‘Ik geef niet zo snel op. Ik blijf toch altijd optimistisch. Als ik ergens in geloof ga ik tot het uiterste om dat te realiseren en we zullen wel zien waar het me brengt.’

Ze zijn dus nog niet van u van af?

(Kordaat) ‘Nee!’