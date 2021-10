En plots reageert Orde van Artsen wèl op een arts die ongevaccineerden weigert

Vorige week was er beroering toen plots bekend werd dat een huisarts uit Antwerpen aankondigde per 1 januari 2022 niet-gevaccineerde patiënten te weigeren in zijn praktijk. Het verhaal vertoont duidelijke gelijkenissen met het verhaal van prof. dr. Johan Vansintejan, huisarts in Vilvoorde en verbonden aan de VUB als voorzitter van de vakgroep Huisartsgeneeskunde. Die wees in juli al niet-gevaccineerde patiënten de deur. Tot 27 september had hij daartoe een niet mis te verstane boodschap op zijn website staan: 'Patiënten die weigeren zich te…

Vorige week was er beroering toen plots bekend werd dat een huisarts uit Antwerpen aankondigde per 1 januari 2022 niet-gevaccineerde patiënten te weigeren in zijn praktijk. Het verhaal vertoont duidelijke gelijkenissen met het verhaal van prof. dr. Johan Vansintejan, huisarts in Vilvoorde en verbonden aan de VUB als voorzitter van de vakgroep Huisartsgeneeskunde. Die wees in juli al niet-gevaccineerde patiënten de deur. Tot 27 september had hij daartoe een niet mis te verstane boodschap op zijn website staan: ‘Patiënten die weigeren zich te laten vaccineren, zijn NIET welkom in de praktijk. Hun asociale gedrag brengt de volksgezondheid in gevaar.’

De ene huisarts is de andere niet

Nochtans is er één groot verschil tussen beide verhalen. In het gevan van dokter Vansintejan weigerde de Orde van Artsen te reageren. Ondanks herhaaldelijk aandringen kwam er geen enkele vorm van commentaar op de houding en de acties van Vansintejan. In het geval van de huistarts uit het Antwerpse, reageere de ondervoorzitter van de Orde van Artsen meteen in Het Laatste Nieuws. Prof. dr. Michel Deneyer zegt in de krant: ‘Een algemene weigering om niet-dringende medische zorg te verstrekken omdat de patiënt niet is gevaccineerd, is deontologisch niet aanvaardbaar. Volgens de Code van medische deontologie kan de arts alleen geval per geval oordelen dat hij een therapeutische relatie niet kan verderzetten of geen tussenkomst of behandeling kan verlenen. Daar moet een duidelijke aanleiding voor zijn: een conflict met de patiënt of een gebrek aan welwillendheid.’

Doorbraak vroeg een maand geleden ook een reactie aan de VUB op de actie van hun vakgroepvoorzitter Huisartskunde. Vorige week kregen we eindelijk te horen dat noch de rector, noch de prof. Medische Ethiek en Deontologie wensten te reageren op de zaak. Die laatste is prof. dr. Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde van Artsen.

‘Vreemd’

Doorbraak vroeg eind september eveneens een reactie aan federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Daar was te horen dat het niet aan de minister was om hierop te reageren. Ze verwezen door naar de Orde van Artsen. In een interview in De Standaard reageert Vandenbroucke wel op de situatie van de huisarts uit Antwerpen. Daar beweert hij die houding ‘vreemd’ te vinden.

Het zou de VUB sieren mocht ze toch nog een duidelijke reactie geven op de houding van prof. Huisartskunde Vansintejan. Die staat uiteindelijk in voor de opleiding van onze toekomstige artsen. Het zou geruststellend zijn mochten die een duidelijk signaal krijgen waaruit blijkt dat de medische deontologie voor álle artsen geldt.