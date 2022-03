De energietransitie: een transitie op het geopolitieke toneel?

De Russische inval in Oekraïne plaatst naast militaire thema’s ook het energiedossier weer hoog op de agenda. Sancties werden genomen waarbij 70% van Russische banken werd uitgesloten van SWIFT. De banken die niet werden geïsoleerd, hebben dit te danken aan hun activiteiten in de energiesector. Uitsluiting van deze banken zorgt ervoor dat Europa geen betalingen voor gas en olie kan verrichten, wat onder meer voor Duitsland, dat erg afhankelijk is van Russisch gas, een moeilijke beslissing is. Hernieuwbare energie Naast…

De Russische inval in Oekraïne plaatst naast militaire thema’s ook het energiedossier weer hoog op de agenda. Sancties werden genomen waarbij 70% van Russische banken werd uitgesloten van SWIFT.

De banken die niet werden geïsoleerd, hebben dit te danken aan hun activiteiten in de energiesector. Uitsluiting van deze banken zorgt ervoor dat Europa geen betalingen voor gas en olie kan verrichten, wat onder meer voor Duitsland, dat erg afhankelijk is van Russisch gas, een moeilijke beslissing is.

Hernieuwbare energie

Naast een enorm animo voor investeringen in defensie, komt ook hernieuwbare energie weer op de Europese tafel. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans spoorde aan tot een snelle overstap op hernieuwbare energiebronnen om de Europese energetische afhankelijkheid te verminderen, zo niet energetisch onafhankelijk te worden.

Ook Ursula von der Leyen stuurde hierop aan in haar toespraak in het Europees parlement op 1 maart. Waar geopolitiek tot een nieuw modewoord lijkt verworden in het kader van het Russisch-Oekraïens conflict, is er weinig aandacht voor de geopolitiek weggelegd in het energiedossier. En dat is jammer, om niet te zeggen schrijnend.

De grond van de zaak

De huidige retoriek getuigt van een verschraling van het debat over de energietransitie, die overigens niet alleen op Europees vlak plaatsvindt. In België spreekt men enkel nog over gascentrales of kerncentrales, maar het verhaal is veel breder. Zonne-energie, windenergie en andere energie uit hernieuwbare bronnen kan niet gecontroleerd worden door een grootmacht.

Maar de politieke echelons schijnen vergeten te zijn dat deze energie opgevangen en opgeslagen dient te worden alvorens we hiervan kunnen profiteren. Zonnepanelen, windturbines en batterijen worden als evident beschouwd in het politiek discours, maar de grondstoffen die nodig zijn voor deze technologieën komen niet uit de lucht vallen.

Zeldzame aardmetalen

Exotische namen als indium, gallium, neodymium, silicium, germanium en lithium zijn onontbeerlijk in de energietransitie. Neodymium wordt gebruikt in de versnellingsbak van windturbines. Indium en silicium vinden hun toepassing in zonnepanelen en lithium kan je in elke lithium-ion batterij terugvinden.

Deze ‘zeldzame aardmetalen’ zijn momenteel onontbeerlijk voor de productie van de huidige technologie. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, zijn deze metalen op zichzelf niet zeldzaam. Reserves zijn wereldwijd terug te vinden in de ondergrond, maar economisch interessante voorraden zijn een stuk zeldzamer. Ontginningsactiviteiten die lucratief zijn, blijven bijgevolg een zeldzaamheid.

Europa in slechte papieren…

De afhankelijkheden van deze metalen lijken dus op het eerste gezicht redelijk gespreid. Ware het niet dat bepaalde spelers met minder scrupules dan het westen het belang van deze zeldzame aardmetalen hebben opgemerkt en hierop kapitaliseren. Niet Poetin, maar Xi Jinping zet intensief in op deze grondstoffen. De Chinezen hebben een quasi monopolistische positie in deze industrie veroverd.

Momenteel voorziet China in 85% van de mondiale vraag naar metalen. China zelf herbergt 30% van de wereldvoorraad aan zeldzame aardmetalen in haar ondergrond, maar investeert daarnaast ook in buitenlandse mijnen, binnenlandse verwerking van deze grondstoffen en probeert strategische posities in de aanvoerlijnen te controleren.

De Chinese aanwezigheid in Afrika hoeft dan ook niet te verbazen. De arbeid is er goedkoop en een legaal kader is virtueel onbestaand. Met het Belt and Road Initiative (BRI) heeft China aanzienlijke invloed verworven in Noord- en West-Afrikaanse grondstofrijke landen als Angola, Djibouti, Ethiopië, Kenia en Zambia. De Chinese ontplooiing is verder ook te merken in Mongolië, Latijns-Amerika, Myanmar en zelfs Groenland.

Deze laatste poging om in Kvanefjeld 10% van de wereldvoorraad zeldzame aardmetalen aan te boren, werd echter geblokkeerd door de milieuactivistische ‘Inuit Ataquit-partij’. Ook de huidige publieke vijand nummer één, Rusland, is niet weg te denken uit dit verhaal. Rusland herbergt zelf de 4e grootste reserves aan zeldzame aardmetalen en ontplooit met de Wagner Group activiteiten op het Afrikaanse continent. Zij het wel veel kleinschaliger.

Een Chinees aangedreven toekomst

De lithium-ion batterij is wellicht het meest tekenende voorbeeld van de Chinese dominantie in het veld van hernieuwbare energie. Zowel lithium als kobalt zijn van belang bij de productie van deze batterijen die een brede toepassing kennen in de elektrificatie van het wagenpark.

De grootste lithiumreserves bevinden zich in Bolivia, maar deze reserves zijn momenteel niet te ontginnen. Toch heeft China in Bolivia reeds 49% van de aandelen in de lithiumindustrie. De meerderheid van het momenteel bruikbare lithium bevindt zich in Chili, maar ook China zelf heeft een voorraad lithium.

De vindplaatsen van kobalt zijn beperkter. Momenteel bevindt 60% van de globale voorraad zich in Congo. Ook hier is China een prominente speler, mat 72% van de kobaltindustrie onder haar controle. Het blijft echter niet bij ontginnen van deze grondstoffen, men maakt er strategisch gebruik van.

China schermt de elektrische wagenmarkt actief af met behulp van haar lithiumvoorraden. Het Japanse Nissan mocht haar wagens niet in China verkopen tot ze een ‘joint venture’ met een Chinese partner opstartten waarbij een technologie-uitwisseling deel was van de deal. Ook het Amerikaanse Tesla, dat nood had aan het Chinese lithium, kreeg geen toegang tot er een technologieoverdracht gebeurde. In 2010 verlaagden de Chinezen ook al hun exportquota voor deze zeldzame aardmetalen om politieke druk te genereren.

‘Gateway Europe’

Laat het duidelijk zijn; een scenario waarbij niet Russisch gas, maar deze metalen een geopolitiek wapen worden is verre van fictie. Europa stevent af op een situatie waarbij het de ene afhankelijkheid inruilt voor een andere, denkelijk meer zorgwekkende, afhankelijkheid. Een Europees antwoord op de Chinese aanwezigheid in Afrika werd naar voren geschoven in de vorm van ‘Gateway Europe’. Maar of dit antwoord nu zo overtuigend is, valt nog af te wachten.

De vaststelling dat we met de huidige stand van de technologie afstevenen op een Chinese wereldorde lijkt nog niet doorgedrongen tot de Europese politiek, hoewel het reeds 5 over 12 is. Tijd voor politici om deze geopolitiek ook eens onder de loep te nemen.