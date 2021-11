Groene logica: hernieuwbare energie goedkoper, factuur duurder

In nagenoeg elk energiedebat, groot of klein, herhalen de Groenen dat hernieuwbare energie goedkoper wordt. Op die manier wekken zij de indruk dat windenergie en zonne-energie haast gratis zijn. Onlangs zei een groene adept in de televisiereeks ‘Wat houdt ons tegen?’, dat wind en zon gratis zijn.

Hernieuwbare energie goedkoper en factuur duurder

Maar indien hernieuwbare energie echt zo goedkoop zou zijn, waarom worden we dan nu met torenhoge facturen geconfronteerd? Of om het met de woorden van Test Aankoop te zeggen: ‘We zullen volgend jaar met schrikwekkende facturen geconfronteerd worden en velen zullen hun factuur niet kunnen betalen’.

De reden is natuurlijk simpel: de facto bepalen gascentrales de groothandelsprijzen. Dat zijn namelijk de duurste gascentrales, die nodig zijn om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Het slechte nieuws is bovendien dat alle studies, opgesteld door groene experten, met veel overtuiging aangeven dat gascentrales de groothandelsprijzen zullen blijven bepalen. Waarna automatisch de vraag rijst: ‘Wat baat het dan dat hernieuwbare energie zo dramatisch goedkoper wordt, als de gasprijs bepalend is voor de prijs op mijn factuur?’

Die groene bewijsvoering is natuurlijk nodig om aan te tonen dat de kernuitstap zogezegd geen invloed zou hebben op de groothandelsprijs, maar het geeft natuurlijk geen antwoord op de vastgestelde tegenstrijdigheid: spotgoedkope hernieuwbare energie enerzijds, maar anderzijds een hoge factuur. Het echte antwoord is simpel: hernieuwbare energie wordt goedkoper maar is nog lang niet de energiebron, die vraag en aanbod in evenwicht kan brengen en dat zal zo nog geruime tijd blijven (zelfs tot na 2050 tenzij sensationele technologische doorbraken de energieopwekking en stockage zullen beïnvloeden).

Regering kijkt machteloos toe

Mensen die vandaag een offerte krijgen om een nieuw contract af te sluiten voor volgend jaar krijgen prijsvoorstellen waarbij de huidige prijs vermenigvuldigd is met zes voor elektriciteit en negen voor gas. De federale regering moet machteloos toekijken en die machteloosheid zal nog toenemen na de kernuitstap. Alleen de sociale tarief-klanten ontsnappen aan het grootste gevaar, hun tarief zal wel nog stijgen met 38% voor aftrek van een forfaitaire 80€.

Iets subsidiëren wat nog niet bestaat

Wie heeft het ooit al gepresteerd om subsidies toe te kennen aan een investeringsdossier dat nog niet bestond en ook nog niet vergund was? Juist, de Groene minister. Nog straffer is, dat diezelfde groene groep beweert dat anderen de ‘dingen’ op hun kop zetten. Een ongekende vorm van arrogantie. Nog even ter herinnering: de ganse energietransitie wordt opgezet om CO2 uitstoot te verminderen en niet te vermeerderen met een gascentrale.

De Europese goedkeuring voor het subsidiemechanisme, glasheldere staatsteun, werd gegeven door een Deense commissaris. Dat is precies het land waar wij een grote interconnectie mee gaan bouwen om de Deense, goedkope wind naar België te halen. Toeval? Het zou zomaar kunnen.

Verminderde windhoeveelheden

Een belangrijk bericht was onlangs te lezen, en dat verloren is gegaan in de discussie over de niet-vergunning van de nog te bouwen gascentrale in Vilvoorde, namelijk de afname van de windhoeveelheid!

Deze afname had namelijk geleid tot een verminderde jaar opbrengst van 389 miljoen dollar voor het Deense ‘Orsted’, de grootste uitbater van windmolens ter wereld. Stel je voor dat we alle conventionele centrales zullen gesloten hebben, om daarna vast te stellen dat er haast geen wind meer is. Zou er een correlatie kunnen bestaan tussen verhoogde temperaturen en verminderde windhoeveelheden? Het zou zomaar kunnen.

Regenbom

In dezelfde gedachtegang, maar ik ben geen klimatoloog en misschien vergaloppeer ik mij, was een ander artikeltje over de regenbom. Daarbij werd wel uitgelegd dat de opwarming van 1 graad Celsius tot gevolg heeft dat de atmosfeer 7% meer vocht opneemt, maar geen uitleg kon gegeven worden aan het feit dat de regenbom bleef hangen op dezelfde plek. Misschien ook het gevolg van verminderde windhoeveelheden? Het zou zomaar kunnen.

Roepen dat er geen CO2, stikstof en ammoniak mag uitgestoten worden is één zaak, het doen is blijkbaar voor de Groene groep veel moeilijker.