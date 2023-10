Enquête: wat denken Palestijnen écht over Hamas ?

Steunen de Palestijnen in de Gazastrook massaal Hamas ? Een recente enquête, uitgevoerd net voor het uitbreken van het huidige militaire conflict, spreekt dat tegen. De Arab Barometer hield begin oktober een onderzoek in samenwerking met het Palestinian Center for Policy and Survey Research, het National Endowment for Democracy, en Foreign Affairs. De interviews werden face-to-face uitgevoerd van 28 september tot 8 oktober bij 399 inwoners in de Gazastrook, en 790 inwoners van de Westelijke Jordaanoever. Corrupt 44% van de…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Steunen de Palestijnen in de Gazastrook massaal Hamas ? Een recente enquête, uitgevoerd net voor het uitbreken van het huidige militaire conflict, spreekt dat tegen.

De Arab Barometer hield begin oktober een onderzoek in samenwerking met het Palestinian Center for Policy and Survey Research, het National Endowment for Democracy, en Foreign Affairs. De interviews werden face-to-face uitgevoerd van 28 september tot 8 oktober bij 399 inwoners in de Gazastrook, en 790 inwoners van de Westelijke Jordaanoever.

Corrupt

44% van de inwoners van Gaza verklaarden toen dat ze geen vertrouwen hebben in de door Hamas bestuurde Gazastrook, 29% vertrouwt Hamas wel. 72% van de ondervraagden vindt dat Hamas corrupt is. Indien er verkiezingen zouden worden gehouden in de Gazastrook dan zou slechts 24% stemmen voor Hamas, 32% voor Barghouti van Fatah (de organisatie van voormalig Palestijns leider Yasser Arafat) en slechts 12% voor Abbas, de leider van de Palestijnse Autoriteit (PA) die aan het hoofd staat van de Palestijnse overheid in de Westelijke Jordaanoever. 30% van de ondervraagden zou zelfs weigeren om naar de stembus te gaan. 52% van de inwoners is ontevreden over de Palestijnse Autoriteit, 67% zou willen dat Abbas ontslag neemt.

En dan is er de vrijheid van meningsuiting. Slechts 40% van de inwoners van Gaza vindt dat de vrijheid van meningsuiting is gegarandeerd, 68% vindt dat het recht om op een geweldloze wijze z’n mening te uiten niet gewaarborgd is. 48% zegt te geloven in een democratisch systeem, 23% heeft vertrouwen in geen enkel politiek regime, 26% vindt dat onder bepaalde omstandigheden een autoritair regime te verkiezen is. 33% van de inwoners uit Gaza onder 30 jaar steunt Hamas, bij diegenen in de categorie 30 jaar en ouder is dat 23%. Armere inwoners zijn minder geneigd Hamas te steunen dan rijkere.

Tweestaten-oplossing

En wat voor de toekomst ? 54% van de Palestijnen uit Gaza verklaart voorstander te zijn van een tweestaten-oplossing (met andere woorden een Palestijnse staat naast Israël bestaande uit de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem), en 73% wil een geweldloze oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict. 20% gaat voor de militaire oplossing, met een eventuele vernietiging van de staat Israël als gevolg. Slechts 10% staat achter de Abraham-akkoorden, de akkoorden dus die voor vriendschap zorgden tussen Israël en een reeks Arabische staten.

De armoede steeg in Gaza van 39% in 2011 tot 59% in 2021. 78% vindt (nog steeds net voor de recente oorlog dus) dat de beschikbaarheid van voedsel een probleem is. En ook al blokkeren Israël en Egypte de Gazastrook sedert 2007 – toen Hamas daar de macht greep – 31% van de inwoners van Gaza wijdt de voedselproblemen aan het mismanagement van de Hamas-regering, 26% noemt inflatie, slechts 16% denkt dat externe economische sancties aan de basis liggen van de voedselproblemen.

Rusland

En dan nog wat cijfers uit de enquête : 71% van de Gaza-inwoners veroordeelt de invasie van Oekraïne door Rusland, 37% wil intensievere economische banden met de Verenigde Staten, 32% wil dergelijke relaties aanknopen met Iran en Rusland. 69% zegt Gaza niet te willen verlaten, en dat is een hoger percentage dan de bevolking van Irak, Jordanië, Libanon, Marokko, Soedan en Tunesië, zoals blijkt uit vroeger enquêtes van de Arab Barometer.

Uiteraard valt te vrezen dat de heftige en aanhoudende militaire reactie door Israël op de aanslagen van 7 oktober de steun voor Hamas bij de Palestijnen eerder doet stijgen dan afnemen.