Er komt geen grote rechtse fractie in het Europees Parlement

Het Europees Parlement zit in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen van volgend voorjaar, en dus gonst het ook in Straatsburg van de geruchten over mogelijke nieuwe fracties of samenwerkingen. De piste van één grote rechtse fractie, waarbij ECR (N-VA) en ID (Vlaams Belang) zouden samengaan, lijkt daarbij definitief van de baan. ‘Doodjammer’, vindt Gerolf Annemans. ‘Nieuwe peilingen tonen aan dat we samen groter zouden worden dan de socialistische fractie.’

Europe Elects, een gezaghebbende site voor politieke peilingen, pakte begin deze maand uit met een nieuwe stemprognose voor de Europese verkiezingen van mei vorig jaar. Die hield voor het eerst ook rekening met het verhoogde aantal zitjes in het Europees Parlement, waarover deze week een akkoord bereikt werd. In het nieuwe parlement, dat voortaan plaats zal bieden aan 720 in plaats van 705 Europarlementsleden, zouden op de extreemlinkse fractie na alle politieke groepen één of meerdere zetels winnen.

Voor de Europese Volkspartij zou de winst het grootst uitvallen, met vier extra zetels. De socialistische fractie zou zich in drie extra verkozenen mogen verheugen, en voor het radicaal-rechtse ID zouden er twee zitjes bijkomen. De conservatieve ECR-fractie, de groene en de liberale fractie krijgen één zetel extra.In absolute cijfers betekent dit dat de EVP met 164 zetels de grootste zou blijven, de socialistische fractie zou 149 parlementsleden tellen. In zo’n scenario zouden beide groepen samen met het liberale Renew (90 zetels) opnieuw de politieke agenda kunnen bepalen. Aan de rechterzijde van het politieke firmament zou ECR op 83 zetels uitkomen, ID zou doorstijgen tot 75.

Eengemaakte rechtse fractie

De nieuwe peiling verleidde Gerolf Annemans (Vlaams Belang/ID) tot de vaststelling dat een eengemaakte rechtse fractie in het nieuwe parlement groter zou uitvallen dan de socialistische familie. De kans dat er volgend jaar zo’n grote rechtse fractie komt, lijkt evenwel onbestaande, zo geeft ook Annemans toe.

‘Mijn tweet was eerder een oproep om daar toch nog eens over na te denken. Ik zal hoe dan ook elke poging om tot een of andere vorm van formele samenwerking te komen begroeten en ondersteunen.’

Daarvoor ziet hij wel wat opties: een overlegorgaan tussen beide fracties, een gemeenschappelijke plenaire werkgroep, gezamenlijke congressen of zelfs het steunen van elkaars kandidaten bij de verkiezing van de ondervoorzitters van het nieuwe Europees Parlement.

Charme-offensief

In de wandelgangen viel er in Straatsburg ook een ander geluid te horen. Blijkbaar zou er vanuit de rechterzijde van de EVP een stevig charmeoffensief opgestart zijn richting de rechts-conservatieve ECR. Binnen de Europese Volkspartij – al jarenlang de grootste fractie in het parlement – lopen de spanningen tussen de uitgesproken rechtervleugel, onder leiding van Manfred Weber enerzijds, en de centristen anderzijds immers al langer op. Het sterk polariserende migratiebeleid zal die trend de volgende jaren wellicht enkel maar versterken.

Naast onder meer de N-VA, Fratelli d’Italia (de partij van premier Meloni) het Poolse PiS en de Zweden-Democraten maakt ook het Spaanse Vox deel uit van die ECR-fractie. Voor nogal wat ECR-parlementairen – niet in het minst bij de N-VA – liggen zeker de staatsnationalisten van Vox al langer moeilijk. Daarnaast is het ook afwachten wat de Poolse verkiezingen zullen brengen voor PiS, een partij die naast behoorlijk conservatief ook ronduit Eurokritisch is.

Door die partijen te dumpen, zou ECR zich plots ook een stuk aantrekkelijker in de markt kunnen zetten voor de meer rechtse profielen binnen de EVP en zelf bij het liberale Renew. Waardoor er dan misschien toch een veel grotere rechtsere fractie zou kunnen ontstaan in het Europees Parlement. Zeker in de wetenschap dat een mogelijk samengaan van ECR met ID door betrouwbare bronnen binnen ECR zonder meer als ‘een complete utopie’ wordt bestempeld.

Vlaamse zetel extra

Wat intussen wél zeker is: ons land mag volgende jaar 22 in plaats van 21 afgevaardigden naar het Europees Parlement sturen. Die extra zetel gaat logischerwijze naar Vlaanderen. Bij de verkiezingen van 2019 vertegenwoordigde één Franstalige zetel immers maar 304.972 kiezers, terwijl een Vlaams Europarlementslid 354.300 stemmen nodig had om verkozen te worden. Die scheeftrekking wordt overigens ook door de de bijkomende zetel nog altijd niet volledig rechtgezet: een Vlaams Europees Parlementslid zal dan nog altijd 327.047 kiezers vertegenwoordigen.

Of die extra zetels, zeker met de verdere uitbreiding van de EU in het achterhoofd, zo’n goede zaak zal zijn is nog maar de vraag. Het Europees Parlement was in 2019 zelf vragende partij hiervoor, omwille van ‘demografische veranderingen’ in Europa. De Europese Raad raakte het finaal eens over 15 extra zetels, waardoor het totaal nu al op 720 uitkomt. De voornaamste begunstigden zijn Frankrijk, Spanje en Nederland die twee extra zetels krijgen. De raad ging niet in op de vraag vanuit het parlement om ook nog eens 28 extra zogenaamde transnationale zetels toe te wijzen voor politici die dan door kiezers uit de hele EU verkiesbaar zouden zijn. Onder meer Guy Verhofstadt (Open Vld) toont zich daarvan al jarenlang een fel pleitbezorger.