Erdoğan gaat overstag op de NAVO-top in Vilnius.

Zoals te verwachten – we hadden het al in januari voorspeld in het interview ‘De Wereld Vandaag’ – heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan dan toch zijn verzet tegen het Zweedse NAVO-lidmaatschap gestaakt. Zolang hij in verkiezingsmodus was (voor 14 mei), kon hij ter wille van zijn achterban natuurlijk niet anders doen dan fulmineren tegen een Zweden dat ‘te laks’ zou optreden tegen ‘terroristen’ uit Koerdisch-nationalistische en gülenistische hoek. Eens herkozen en bevrijd van de druk van de publieke…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Zoals te verwachten – we hadden het al in januari voorspeld in het interview ‘De Wereld Vandaag’ – heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan dan toch zijn verzet tegen het Zweedse NAVO-lidmaatschap gestaakt. Zolang hij in verkiezingsmodus was (voor 14 mei), kon hij ter wille van zijn achterban natuurlijk niet anders doen dan fulmineren tegen een Zweden dat ‘te laks’ zou optreden tegen ‘terroristen’ uit Koerdisch-nationalistische en gülenistische hoek.

Eens herkozen en bevrijd van de druk van de publieke opinie in eigen land bestond de mogelijkheid dat Erdoğan zich ‘soepeler’ zou opstellen. Zelfs dan kon hij het niet laten de stoere jongen uit te hangen en tot aan het begin van de NAVO-top in Vilnius (Litouwen) zijn prijs op te drijven. Het toppunt vormde wel de koppeling die hij maakte tussen groen-licht-geven voor de toetreding van Zweden tot de NAVO en het heropenen van de onderhandelingen tussen de Europese Unie (EU) en Turkije over het EU-lidmaatschap van laatstgenoemde. Politici en ambtenaren binnen de EU reageerden verontwaardigd. De twee niveaus hebben niets met elkaar te maken. Bovendien ziet de EU zichzelf als een waardengemeenschap waarvan een land alleen deel kan uitmaken als het de democratie, de rechtsstaat en de scheiding der machten respecteert. Zoals algemeen geweten schort het daaraan in het Turkije van Erdoğan.

Opgeschroefd

Maandagavond liet de Turkse president die koppeling echter zonder veel poeha vallen en stemde hij in met Zweeds NAVO-lidmaatschap. Betekent dit nu dat Erdogan een blauwtje heeft opgelopen? Verre van. Hij had zijn eisen zodanig opgeschroefd dat hij uiteindelijk toch nog aardig wat uit de brand kon slepen, namelijk dat het thema van de Turks-Europese relaties weer op de agenda van de beleidsmakers binnen de EU komt.

Concreet: er zal weer worden onderhandeld over de modernisering en uitbreiding van de (sinds 1995 bestaande) douane-unie tussen de EU en Turkije naar landbouwproducten en diensten. Niet onbelangrijk als je bedenkt dat meer dan 40% van de Turkse export naar de EU gaat. Ook de visumliberalisering, een oude eis van Erdoğan, komt weer op tafel. Tot nu toe is het zo dat Turken die naar een EU-land willen reizen heel wat formaliteiten moeten vervullen om een visum uitgereikt te krijgen. Zo moeten ze bijvoorbeeld hun financiële situatie blootleggen. Zweden heeft beloofd Turkije bij de gesprekken over deze thema’s te steunen en in gemeenschappelijk overleg de strijd tegen terrorisme op te voeren.

Opening

Erdoğan kan dit alles als overwinning naar het thuisfront communiceren. Zijn ‘toegeeflijkheid’ is natuurlijk ook ingegeven door het besef dat hij niet langer dwars kon blijven liggen. Hij heeft het Westen – in de gestalte van de Verenigde Staten (VS) en de EU – nodig. Amerika gaat Turkije nu 40 gemoderniseerde F-16-gevechtsvliegtuigen leveren. Volgens Washington is er geen verband met het ‘groene licht’ dat Erdoğan nu heeft gegeven. Maar het is duidelijk dat Turkije aasde op het militaire materiaal (nadat het eerder uitgesloten was uit het programma van de F-35).

De opening van Erdoğan naar het Westen toe dient er ook toe om buitenlands kapitaal en buitenlandse investeringen aan te trekken naar een land dat te kampen heeft met een torenhoge inflatie en een 38 miljard dollar hoog deficit op zijn handelsbalans. Ook het Westen heeft Turkije nodig als poortwachter van migratiegolven en als bemiddelaar op het geopolitieke toneel. Turkije probeert verder een bemiddelende rol te spelen in de Russisch-Oekraïense oorlog. Nu Rusland verzwakt is, kan Ankara het zich veroorloven weer meer westwaarts te kijken. Of Turkije nu lid van de EU zou zijn of niet, heeft weinig of geen invloed op het objectieve gegeven van zijn belangrijke geopolitieke rol.