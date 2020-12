Éric geeft raad aan Conner

In Frankrijk heb je partijen als ‘Les Républicains’, ‘Les Centristes’, ‘La France insoumise’, ‘La République en marche’ enzovoort, en nu zou François Hollande, de bekende voorzanger bij de uitvaartmis voor de socialisten, een nieuwe naam willen voor zijn partij. Hij kwam met het verrassende ‘Les socialistes’.

Het begrip ‘partij’ is inderdaad besmet… maar in elk geval heeft hij die naam niet koudweg ergens gestolen.

Zoals over alles heeft Zemmour hier zijn ideeën over, maar in dit geval zou ik die onbeschaamde vlegel Conner R. toch willen aanraden even naar hem te luisteren:

Dat is een oude geschiedenis bij de socialistische partij. In 1995 herinner ik mij, had Lionel Jospin al een naamsverandering voorgesteld. En François Mitterrand die toen nog in leven was – het waren zijn laatste maanden – had hem dat afgeraden en aan de socialisten gezegd: ‘Dat is al honderd jaar een bekende naam en die moet niet veranderen, dat dient nergens toe.’ Ziet u, het is een oude geschiedenis. Ik denk dat van naam veranderen weinig helpt om die logica van het verdwijnen van de socialistische partij in te dijken.

(audio hier)

C’est une vieille histoire pour le parti socialiste. En 1995 je me souviens que Lionel Jospin déjà avait proposé un changement de nom. Et François Mitterrand qui était encore vivant, qui vivait ses derniers mois, le lui avait déconseillé, et avait dit aux socialistes : ‘C’est un nom connu depuis cent ans et il ne doit pas être changé, ça ne sert à rien.’ Donc, voyez, c’est une vieille histoire. Je pense que changer de nom ne sert pas à grand-chose pour endiguer cette logique de disparition du parti socialiste.