Hiep, hiep, hoera, de eerste Catalaanse onafhankelijkheidspartij werd honderd jaar

Estat Català is de eerste onafhankelijkheidspartij van Catalonië. De partij werd opgericht in 1922 door Francesc Macià. Vandaag is Estat Català de oudste nog steeds actieve partij in Catalonië, en de tweede nationalistische partij in Europa, na het Ierse Sinn Féin. Op dit moment maakt ze deel uit van de Linkse Beweging, die bij de laatste verkiezingen in een coalitie zat met de Junts.



Sociaal conflict

In 1922 brak in Catalonië een sociaal conflict uit, met aanvaringen tussen vakbondsmensen en werkgevers tot gevolg. Er was ontgoocheling over de mislukking van de autonomiecampagne en over het voorbijgestreefde beleid van de Liga, de hegemoniale Catalaanse partij.

In feite werd datzelfde jaar Acció Catalana opgericht, in de zogenaamde Catalaanse Nationale Conferentie, die bestond uit de dissidente en meer nationalistische sectoren van de Liga. Ook republikeinse persoonlijkheden zoals Antoni Rovira i Virgili maakten er deel van uit.

Hoewel Francesc Macià tussenbeide kwam, bracht de afwijzing van zijn politiek-militaire strategie voor onafhankelijkheid hem ertoe een nieuwe partij op te richten. Uit de alliantie van Macianista met de jeugdsectoren van het zogenaamde onverzettelijke Catalanisme, onder leiding van Daniel Cardona, ontstond Estat Català, dat zich weerspiegelde in de Ierse onafhankelijkheidsstrijd en de geboorte van nieuwe staten na de Grote Oorlog. Dat gebeurde in een context die nog steeds was getekend door revolutionaire – en oorlogservaringen.

Deze video toont ons aan de hand van chronologisch gerangschikte beelden de afgelegde weg van Estat Català. We kunnen ons zo een beeld vormen van het belang van de partij.

Bekende gezichten

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Estat Català werd een herdenking georganiseerd in het Museu d’Història de Catalunya. Er werd een huldiging gehouden waaraan tal van aanhangers van de pro-onafhankelijkheidsbeweging deelnamen.

Bekende gezichten waren onder andere de presidenten Carles Puigdemont en Quim Torra, de voorzitster van het Parlement Laura Borràs, de voormalige vicepresident en voormalig ERC-leider Josep Lluís Carod-Rovira, de voorzitster van de Vergadering van Afgevaardigden van de Raad voor de Republiek Ona Curto en de leider van de linkse onafhankelijkheidsaanhangers en burgemeester Josep Andreu.

Het auditorium van het Museu d’Història de Catalunya was te klein. Het zat vol met nakomelingen en familieleden van de initiatiefnemers. Zowel leden van het Parlement, van de regering van Catalonië als van de Raad voor de Republiek. Er waren ook vertegenwoordigers van het Òmnium Cultural en de Nationale Vergadering van Catalonië, die met grote belangstelling naar de toespraken luisterden.

Wie zei wat?

Carles Puigdemont eiste de erfenis van Estat Català op. ‘Het is de motor die ons drijft om onze weg naar een Catalaanse republiek voort te zetten’, zei hij. ‘Het is de rode draad die Catalonië van 1922 verbindt met dat van 2022, een onmisbare referentie.’ Hij omschreef Francesc Macià als een strijder voor idealen, die ‘de ontembare geest’ van de beweging vertegenwoordigt.

Laura Borràs bevestigde dat de huidige militanten van Estat Català ‘de erfenis en het project levend houden’. En vandaag, honderd jaar later, is dat een reden om te vieren dat het verlangen levendiger is dan ooit. De voormalige president van de Generalitat zei dat ‘de pogingen om Catalonië bij Spanje te voegen niet correct zijn en dat een eigen staat noodzakelijk is om de levensvatbaarheid van de natie te waarborgen’.

Beleid van de staat

De voormalige leider van de ERC, Carod-Rovira, verzekerde de aanwezigen dat als Francesc Macià aanwezig kon zijn, hij dan zou zeggen: ‘Zijn we nog steeds zo?’. Hij begon zijn stuk dus met een aanklacht tegen het beleid ten opzichte van Catalonië, dat volgens hem gebaseerd is op ‘onderdrukking, minachting voor de Catalaanse cultuur, het kleineren van de taal en fiscale plundering’. ‘Het enige wat wij Catalanen kunnen doen met Spanje is eruit stappen, het zo snel mogelijk verlaten. We willen Spanje als buurland, maar nooit meer boven ons’, zei hij.

Hij stelde dat alle Spaanse politici, van links tot rechts, de eenheid van Spanje verdedigen. Daarom ‘moet hij ons de moed van Estat Català waardig maken’ met Catalaanse politieke leiders die ‘op de hoogte van het volk’ zijn om ‘aan de voet van de kloof’ te staan. ‘Als we alleen maar van tijd tot tijd stemmen, zullen we ons doel nooit bereiken’. Carod-Rovira waarschuwde dat om onafhankelijkheid te bereiken ‘een anti-repressieve nationale strategie, gebaseerd op burgerlijke ongehoorzaamheid en met duizenden gecoördineerde micro-acties’ nodig zal zijn.

Er werd een manifest (links) opgesteld dat is ondertekend door vooraanstaande persoonlijkheden van de Catalaanse Països.