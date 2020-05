EU-herstelplan: geen blanco cheques!

Een kort debat legt vaak meer uit dan dagdagelijkse meningen. Het intense gesprek tussen Europarlementsleden Johan Van Overtveldt (ECR) en Kris Peeters (EVP) vanmorgen in het Europees Parlement gaf een duidelijk inzicht in de grote uitdaging die de EU wacht na de coronacrisis. Herstelplan van twee triljoen euro Moderator Rolf Falter hield het gesprek bij de zaak, al hield hij van zijn stelling dat beide parlementsleden het oneens waren weinig over. Inzet blijft wat 'we ook in België kennen, de…

Een kort debat legt vaak meer uit dan dagdagelijkse meningen. Het intense gesprek tussen Europarlementsleden Johan Van Overtveldt (ECR) en Kris Peeters (EVP) vanmorgen in het Europees Parlement gaf een duidelijk inzicht in de grote uitdaging die de EU wacht na de coronacrisis.

Herstelplan van twee triljoen euro

Moderator Rolf Falter hield het gesprek bij de zaak, al hield hij van zijn stelling dat beide parlementsleden het oneens waren weinig over. Inzet blijft wat ‘we ook in België kennen, de discussies over de transfers van Noord naar Zuid’. Van Overtveldt en Peeters weerlegden terecht dat Europa afwezig zou zijn bij de bestrijding van deze epidemie. ‘Laten we eerlijk zijn’, zei Van Overtveldt, ‘Er zal twee triljoen euro — tweeduizend miljard — nodig zijn om de instorting te voorkomen. Dat geld is toegezegd. Vrijwel de helft komt van de Europese Centrale Bank, in twee schijven; 540 miljard van de Eurogroep; 500 miljard is voorzien door Merkel en Macron. De Europese Commissie moet met een concreet voorstel komen waar dat geld naartoe moet gaan, naar wie, naar welke sectoren. Maar vooral, tegen welke voorwaarden’.

Kris Peeters, die namens de EVP medewoordvoerder is over het herstelplan: ‘De feiten zijn wat ze zijn. Deze crisis gaat 7,5 % tot 10 % van de begrotingen aanvreten. We kunnen dus niet buiten onvoorwaardelijke solidariteit. De vier vrekkige landen — Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk — stellen zich te hard op. Het gaat niet om giften aan de zwaar getroffen lidstaten zoals Italië of Spanje. Het gaat om subsidies. Die hebben wij in Vlaanderen toch ook gekregen, bij voorbeeld bij de reconversie van Ford Genk’.

Vrekkige landen?

Van Overtveldt was wel op zijn tenen getrapt. ‘Vrekkige landen? Ik vind dat oneerlijk. Het zijn de landen met een lage openbare schuld, die intern orde op zaken hebben gesteld. Ze hebben zonder voorbehoud meegestemd voor de 1,5 triljoen die is toegezegd. Ze hebben het alleen moeilijk met Macron, die geld wil uitdelen zonder controle. Het is toch logisch dat zij verantwoordelijkheid koppelen aan hulp’. Het bleef wel onduidelijk in het gesprek wat nu precies met die verantwoordelijkheid bedoeld werd. Gaat het om leningen of noodhulp? Krijgt de EU een dikkere vinger in de pap bij de begrotingscontrole, de aanwending van de noodfondsen, een sterker toezicht op mogelijke corruptie?

De heren werden het wel snel eens over de échte bedreigingen. Grote concerns en buitenlandse staatsbedrijven hebben al uitstekende zaken gedaan in deze crisis en hopen op meer. Zij loeren op zo goedkoop mogelijke overnames van Europese bedrijven die het lastig krijgen. Of Europa tot overnameverboden door pakweg de VS of China moet overgaan, daar gingen ze niet op in. Maar net daarom is er meer dan geld alleen nodig. ‘We moeten de interne markt versterken’, betoogde Van Overtveldt. ‘En misschien ook wel een stolp zetten over ons bedrijfsweefsel’. Europees commissaris voor mededinging Margrethe Vestager is zich daar zeer bewust van en zal in de Commissie scherp toezien op de overnamepolitiek.

Giften of subsidies?

Peeters bleef het verschil beklemtonen tussen giften en subsidies. ‘We moeten vooral zorgen voor een evenwichtige combinatie van de twee. En de opvolging is natuurlijk belangrijk voor bijkomende initiatieven. Ik blijf erbij, de vier vrekken zijn onheus omgegaan met de zwaar getroffen landen. Zonder solidariteit houdt de EU op te bestaan’. Daar kon Van Overtveldt zich in vinden. ‘Elke euro moeten we efficiënt uitgeven’. Peeters: ‘Vergeet niet dat een land als België 8 miljard inbrengt bij de EU, maar dat we 56 miljard terugkrijgen! Het zou echt goed zijn als de Unie eigen middelen kan opvijzelen. We moeten durven na te denken over een plastictaks, een digitaks, een gemeenschappelijk stelsel voor vennootschappen. Want onze schuldgraad stijgt onrustwekkend. België zit al in het uitgezakte peloton van Spanje, Italië, Frankrijk’.

Van Overtveldt zag het nog ruimer. ‘Kijk naar Japan, daar loopt de schuldgraad met de coronacrisis al op tot 260 % van het BBP! Het wordt een algemeen verschijnsel. De centrale banken moeten steeds meer aan crisistussenkomsten uitgeven. Zeepbellen barsten, eerst de computerindustrie, dan de aandelen, de kunst en zo meer. De “volatiliteit” stijgt exponentieel. Meer en meer moeten de centrale banken zich buigen over methodes om de schuldbeheersing te realiseren’. ‘Maar waarvoor worden schulden gemaakt, dat is de vraag‘, wierp Peeters op. ‘Het weefsel mag niet scheuren, overnames, delokalisering, werkloosheid, zij bedreigen de stabiliteit. Daar is het bijna misdadig geen geld voor uit te trekken’. Van Overtveldt zag zijn gelijk: ‘Daarom is verantwoordelijkheid onontbeerlijk’. Peeters was het eens: ‘Geen blanco cheques’.

Solidariteit

Falter vroeg zich niettemin af of de democratische controle nog voldoende weerstand kan bieden in de chaotische tijden waar de economie doormoet. Het herstelplan dat Commissievoorzitster Ursula Von der Leyen zal voorleggen zal verregaande gevolgen hebben. Hoe moet België daar tegenover staan? (Dat plan is van 750 miljard is intussen met grote meerderheid goedgekeurd. De conservatieve fractie vraagt wel om nog tests op te nemen in de uitvoering van het plan).

Van Overtveldt: ‘Ik blijf bij de visie van Nederland, maar ik teken aan dat solidariteit moet blijven, anders is een Europese constructie inhoudsloos. Ik vraag me vooral af wat er gaat gebeuren tussen nu en de Europese top op 18 juni. Die zal beslissend zijn’. En Peeters: ‘Ik reken op een compromis tussen Merkel/Macron en de vrekkige vier. België moet, ook in zijn eigen belang, zo’n vergelijk steunen’.