Vreemde rol EU in Georgische verkiezingen

In de mooiste skibestemming in Europa – en zonder toeristen – betogen de burgers al sinds 14 november tegen de verkiezingsuitslag van 31 oktober 2020. De overheid treedt gespierd op. Bij de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Georgië lijkt misschien een beetje gefoefeld. De verenigingen die dat aanklagen zijn allemaal door de EU gesubsidieerd. Het zijn NGO’s die niet leven op basis van giften van leden, maar van EU-fondsen. Turbulente recente geschiedenis De republiek Georgië is een land in…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

In de mooiste skibestemming in Europa – en zonder toeristen – betogen de burgers al sinds 14 november tegen de verkiezingsuitslag van 31 oktober 2020. De overheid treedt gespierd op. Bij de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Georgië lijkt misschien een beetje gefoefeld. De verenigingen die dat aanklagen zijn allemaal door de EU gesubsidieerd. Het zijn NGO’s die niet leven op basis van giften van leden, maar van EU-fondsen.

Turbulente recente geschiedenis

De republiek Georgië is een land in de Kaukasus met als hoofdstad Tbilisi en iets meer dan 3,5 miljoen kiesgerechtigde inwoners. De regerende partij ‘Georgische Droom,’ van ‘s lands rijkste man Bidzina Ivanishvili, won volgens officiële cijfers de parlementsverkiezingen in de eerste ronde met 48 procent van de stemmen.

De pro-Europese oppositie betwist die overwinning. De in Oekraïne wonende oppositieleider Micheil Saakashvili haalde met zijn partij 27,18 procent van de stemmen. Omdat Ivanishvili zijn fortuin maakte in Rusland schildert de oppositie hem af als pro-Russisch. Oppositieleider Saakashvili, die pro-EU is, kwam aan de macht na de Rozenrevolutie in 2003 en leidde Georgië van 2004 tot 2013.

Het pro-westers beleid leverde Saakashvili in 2008 een oorlog op met buurland Rusland en de afscheuring van enkele regio’s die nu niet-erkende Russische satellietstaatjes zijn. In 2012 dook plots met Ivanishvili een steenrijke oligarch op die de macht vervolgens naar zich toetrok.

Na de nieuwste nederlaag beweert de oppositie nu dat de regering zware criminelen inzette om kiezers te intimideren of te kopen. Die kritiek komt van een aantal door de Europese Unie gesponsorde media (hoofdzakelijk via de door de Europese Unie opgerichte en gefinancierde particuliere stichting European Endownment for Democracry of EED).

Geen fraude volgens OVSE

De onafhankelijke Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) verklaarde dat er geen ernstige onregelmatigheden werden waargenomen. Het Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) van de OVSE publiceerde een rapport.

Hun conclusie luidt, ‘The 31st October parliamentary elections were competitive and, overall, fundamental freedoms were respected. Nevertheless, pervasive allegations of pressure on voters and blurring of the line between the ruling party and the state reduced public confidence in some aspects of the process.’ Geen schoonheidsprijs met andere woorden, maar evenmin onregelmatig.

Subsidies in ruil voor invloed

De talrijke NGO’s die fraude aanklagen blijken allemaal te leven van geld van EU-instellingen. De Georgian Young Lawyers Association (GYLA) ontving in 2010 nog 100 000 euro subsidie van de EU om zich als waakhond van eerlijke verkiezingen te presenteren. Reeds op 4 november bracht GYLA een persbericht uit waar het de verkiezingsfraude aanklaagde. ‘GYLA calls on the election administration to reconsider its decisions on its own initiative and recount the data of all suspicious Electoral Precinct.’

Wie de andere verkiezingsfraude claimende NGO’s even natrekt, merkt snel op dat ze steeds leven van geld uit EU-instellingen. Het European Platform for Democratic Elections (EPDE) krijgt vooral middelen van de Europese Unie, maar ook van het Duitse ministerie van buitenlandse zaken, de Groene fractie in het Europees Parlement en anti-Russische organisaties. De Georgische International Society for Fair Elections and Democracy (ISFED) krijgt middelen van het Amerikaanse State Department (het ministerie van Buitenlandse Zaken) en de EU.

ISFED zette een Parallel Vote Tabulation (PVT) op voor verkiezingen in Georgië. PVT maakt gebruik van gesofisticeerde programmatuur qua data-analyse. Sinds 2010 beheert ISFED de website Elections Portal die informatie over verkiezingen verzamelt van verschillende NGO’s. De site meldt nu ook verkiezingsfraude.

Uit raadpleging van het Financial Transparancy System blijkt dat het Institute For Democratic Changes, ISFED en het Institute For Development Of Freedom Of Information in 2019 respectievelijk 95 954 euro, 200 000 euro en 449 492 euro ontvingen van de EU.

Het European Partnership For Democracy, dat eveneens in Georgë actief is, ontving in 2019 2,9 miljoen euro van de EU. De EED ontving in 2019 4,63 miljoen euro van ENI, 10 miljoen euro van IPA en 50 000 euro van Horizon 2020 (alle drie EU-instrumenten). Het in 2012 opgerichte EED wordt in de wandelgangen van de Europese instellingen ook wel eens lacherig ‘de KGB’ van de Europese Unie genoemd.

Momenteel loopt bij het EED een intern onderzoek. Benito Marin-Herrero, de woordvoerder van het buitenlands beleid bij de EU, verklaarde dat in 2021 de EU alle contracten bij EED zal controleren. De EU herstructureert de bijzondere EU—instrumenten voor buitenlands beleid. Desondanks staat nu reeds vast dat het EED fondsen zal blijven ontvangen via IPA (toetredingsdienst) en Nabuurschap (het nieuwe NDICI).

Fusie van subsidiepotjes buitenlands beleid

In 2021 zal het nieuwe Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) met een budget van 70,8 miljard euro ontstaan. Met het programma voor steun aan landen die willen toetreden tot de EU (IPA) erbij is het budget 98,4 miljard euro.

Deze EU-instellingen geven subsidies in ruil voor het propageren van het EU-beleid. Het gevolg is een politieke pro-EU agitatie van NGO’s die teren op dit geld. De Georgische oppositie eist op basis van die betaalde EU-propaganda het ontslag van Tamar Zhvania van de Centrale Verkiezingscommissie. Ondertussen beweert Micheil Saakashvili dat in bepaalde stemkantoren de partij Georgische Droom meer stemmen behaalde dan er kiezers opdaagden. De onafhankelijke waarnemers van de OVSE bevestigen deze beweringen niet.

De ‘Verenigde Nationale Beweging,’ die als grootste oppositiepartij 27,18 procent van de stemmen haalde, beweert dat de zittende premier stemmen zou hebben gekocht, kiezers en toezichthouders fysiek hebben laten bedreigen en ook bij de telling allerhande overtredingen zou hebben begaan.

Hoewel de Georgische verkiezingen pas in 2012 voor het eerst democratisch verliepen – en Saakashvili toen aan de kant werd geschoven – gold volgens de Europese Unie Georgië onder de leiding van Saakashvili als modelleerling qua ‘Europese waarden.’

De huidige regering, die daarentegen niet wil kiezen tussen Rusland of de EU, is heel wat minder geliefd in Europa. De vraag is of het gebruik van EU-instellingen en NGO’s om de publieke opinie en de politiek in landen buiten de EU met veel euro’s te beïnvloeden fatsoenlijk kan worden genoemd.