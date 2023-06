EU wil afhankelijkheid van China afbouwen

De EU zet economische veiligheid en autonomie nadrukkelijk op de politieke agenda. Een nota daarover van de Europese Commissie – die vooral onze te grote industriële afhankelijkheid van China viseert – komt volgende week aan bod op de top van de Europese regeringsleiders. 'Een heel positieve kentering', vindt econoom Rudy Aernoudt. 'Het idee dat we in Europa zonder industrie kunnen, is absurd.' 'De risico's van bepaalde economische banden evolueren snel in de huidige geopolitieke en technologische omgeving en vermengen zich…

De EU zet economische veiligheid en autonomie nadrukkelijk op de politieke agenda. Een nota daarover van de Europese Commissie – die vooral onze te grote industriële afhankelijkheid van China viseert – komt volgende week aan bod op de top van de Europese regeringsleiders. ‘Een heel positieve kentering’, vindt econoom Rudy Aernoudt. ‘Het idee dat we in Europa zonder industrie kunnen, is absurd.’

‘De risico’s van bepaalde economische banden evolueren snel in de huidige geopolitieke en technologische omgeving en vermengen zich steeds meer met veiligheidskwesties’, zo stelt de Europese Commissie vast. ‘Daarom moet de EU een allesomvattende aanpak ontwikkelen om de risico’s voor haar economische veiligheid gezamenlijk vast te stellen, te beoordelen en te beheren.’

De risico’s waarvan sprake kwamen de voorbije jaren – eerst tijdens de pandemie en vervolgens met de oorlog in Oekraïne – nadrukkelijk aan de oppervlakte. Bij het begin van de pandemie bleken we in Europa zelfs niet in staat om zelf mondmaskers te produceren. Vorig jaar dwong de afhankelijkheid van Russisch gas heel Europa om in ijltempo op zoek te gaan naar alternatieven. En deze week nog maakte een nota van de Europese Rekenkamer brandhout van de Europese plannen om tegen 2035 alleen nog elektrische wagens te verkopen in de EU. De noodzakelijke grondstoffen voor de productie van batterijen zitten immers voornamelijk in China geconcentreerd.

Plat op de buik

De bezorgdheid over de veel te grote economische afhankelijkheid van China leeft in Europa al veel langer, maar botste niet zelden op opportunistische overwegingen. Bedrijven gingen plat op de buik voor de Chinezen omwille van de enorme binnenlandse markt én de goedkope arbeid, politici reden doorgaans vooral voor de belangen van de eigen, binnenlandse industrie. De Europese Commissie wil daar nu komaf mee maken, en brengt daarvoor een drietrapsraket in stelling.

Inkomende buitenlandse investeringen zullen veel beter gescreend worden om te vermijden dat buitenlandse bedrijven kritieke Europese infrastructuur of technologie zouden opkopen. Daarnaast komen er ook exportcontroles, zodat wapens of gevoelige software niet langer aan vijandige naties kunnen worden verkocht. Last but not least wordt het Europese bedrijven verboden om zeer geavanceerde technologie nog te slijten aan autocratische regimes. In de nota wordt China nergens met zoveel woorden vermeld, maar het is duidelijk dat in eerste instantie naar China en Rusland verwezen wordt wanneer het gaat over ‘landen met systemisch afwijkende waarden, modellen en belangen’.

Nieuw industrieel beleid

Rudy Aernoudt, die als professor economie én economisch adviseur van de Europese Commissie al jarenlang een ander industrieel beleid bepleit, toont zich opgetogen. ‘In de nasleep van de de pandemie heeft de Europese Commissie zelf een overzicht laten maken van alle strategische goederen en diensten waarvoor we afhankelijk zijn van het buitenland. Van medicatie over batterijen tot chips. Dat bleken er ruim 150 te zijn, en voor 52 procent daarvan hingen we af van China. Het idee van de zogenaamde “open strategische autonomie” heeft daardoor flink wat meer wind in de zeilen gekregen. Ietwat kort door de bocht komt dit er op neer dat we voor strategische producten autonoom moeten zijn, zonder daarbij in plat protectionisme te vervallen.’

Dat inzicht gaat volgens Aernoudt ook hand in hand met het nieuw industrieel beleid waar deze commissie ook al enige tijd op aanstuurt. ‘En vergis je niet: heel wat Europese bedrijven zijn daar intussen ook mee bezig. Onderzoek toont aan dat 56 procent van de bedrijven – of hun dochterbedrijven – die momenteel in China of Vietnam actief zijn zelf ook overwegen om naar Europa terug te keren. Die zogenaamde reshoring zet zich over de oceaan overigens nog veel sterker door: daar zijn de voorbije jaren al ruim drie miljoen jobs uit het verre oosten naar de VS teruggehaald.’

Eigen belangen eerst

Blijft natuurlijk de vraag: zal de EU het geopolitiek ook aandurven om dit beleid ook stringent door te voeren, als ook de Europese raad hier volgende week in meegaat? ‘Dat is natuurlijk altijd het probleem van de EU’, zegt Aernoudt. ‘Economen zullen deze plannen toejuichen, maar diplomaten zullen op de rem gaan staan uit angst voor de reactie van China. Daar komt nog bij dat het industrieel beleid in theorie wel vanuit Europa gestuurd wordt, maar dat in de praktijk toch vaak de eigen belangen van de lidstaten blijven primeren.’

‘Tegelijk stel ik wel vast dat dit plan perfect kadert in een langetermijnevolutie die al enkele jaren bezig is. Tot vijf jaar geleden was het woord “industrie” min of meer taboe in Europa. Intussen is het besef gegroeid dat het een illusie is dat we hier een performante dienstenindustrie overeind kunnen houden met amper 16 procent industrie, zoals vandaag in ons land het geval is. De globalisering heeft haar grenzen, dat hebben we ook in Europa intussen wel geleerd: we zijn eindelijk minder naïef geworden. Alle industriële productie naar China, en Europa enkel nog als verkoopscentrum, dat model werkt niet. We komen in een nieuw model, met de VS, China en de EU als drie grote blokken die tegenover elkaar een soort van multilateraal protectionisme zullen huldigen.’