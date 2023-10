EU wil meer legale migratie tegen vergrijzing van de arbeidsmarkt

De actieve bevolking in de EU zou tegen 2100 met ruim 57 miljoen mensen dalen. Om die ingrijpende demografische transitie te counteren, heeft de Europese Commissie nu een plan klaar. Opmerkelijk genoeg wil de EU in de strijd tegen de vergrijzing vooral inzetten op meer legale migratie, een beproefd maar voorlopig weinig succesvol recept. Dat de vergrijzing in steeds meer EU-lidstaten almaar sneller gaat en zo ook voor een groeiende krapte op de arbeidsmarkt zorgt is oud nieuws. De Europese…

De actieve bevolking in de EU zou tegen 2100 met ruim 57 miljoen mensen dalen. Om die ingrijpende demografische transitie te counteren, heeft de Europese Commissie nu een plan klaar. Opmerkelijk genoeg wil de EU in de strijd tegen de vergrijzing vooral inzetten op meer legale migratie, een beproefd maar voorlopig weinig succesvol recept.

Dat de vergrijzing in steeds meer EU-lidstaten almaar sneller gaat en zo ook voor een groeiende krapte op de arbeidsmarkt zorgt is oud nieuws. De Europese Commissie plakt daar nu – op vraag van de lidstaten – cijfers op en komt met een ‘gereedschapskist’ om de Europese economie op wereldvlak competitief te houden.

Tekort aan geschikte arbeidskrachten

Volgens de berekeningen van de Commissie zullen de uitgaven voor gezondheidszorg en pensioenen stijgen van 24,6% van het Europese BBP in 2019 tot bijna 27% in 2040. ‘Hierdoor zal er ook minder begrotingsruimte zijn voor andere grote prioriteiten, zoals de digitale en groene transitie’, klinkt het. Daarnaast zal ook het tekort aan arbeidskrachten almaar problematischer worden. In 2022 meldden ongeveer drie op de tien bedrijven in de EU al een tekort aan geschikte arbeidskrachten, en dat percentage zou de komende jaren verder blijven stijgen.

Legale migratie

De nieuwe ‘gereedschapskist’ die de Commissie woensdag voorstelde, focust op vier grote doelgroepen: ouders, jongeren, bejaarden en arbeidsmigranten. Niet geheel verrassend zijn aanbevelingen dat ouders ‘moeten worden geholpen om werk en privéleven beter te combineren’ en dat jongeren ‘hun potentieel moeten kunnen realiseren in een kwalitatieve leeromgeving.’

Een stuk interessanter wordt het wanneer het luik arbeidsmigratie ter sprake komt, een thema dat anno 2023 bijzonder gevoelig ligt. Margarítis Schinás, de Europese Commissaris die bevoegd is voor het migratiebeleid, beseft dat uiteraard ook en probeerde de angel er dan ook meteen uit te halen. ‘We willen proberen zowel de illegale migratie te verminderen als belangrijke gaten in onze arbeidsmarkten te dichten,’ verklaart hij. Volgens cijfers van de Europese Commissie verhuisden er in 2022 ruim drie miljoen mensen legaal naar Europa, terwijl er ‘maar’ 300.000 illegaal de EU binnenkwamen.

Hoogopgeleiden

Centraal in de Europese gereedschapskist staat de EU Talent Pool, een platform waarop onderdanen van derde landen – vooral uit Afrika – zullen kunnen solliciteren voor vacatures in de EU. De focus zou daarbij dan moeten liggen op sectoren waarin de krapte bijzonder groot is. Er bestaat nochtans al jarenlang een systeem met zogenaamde blue cards, dat niet EU-inwoners toelaat om legaal in de EU aan de slag te gaan. Die blauwe kaart is vooral bedoeld voor hoogopgeleide arbeidsmigranten van buiten de EU, maar kan bezwaarlijk een denderend succes worden genoemd.

In 2021 werden er voor de gehele EU amper 29.000 blauwe kaarten afgeleverd. Bovendien was er van een evenwichtige spreiding over de EU totaal geen sprake: bijna 70 procent van de arbeidsvergunningen was bestemd voor Duitsland. Die cijfers leggen meteen ook de structurele zwaktes van het nieuwe EU-plan bloot: de noden op de arbeidsmarkt mogen dan in elke EU-lidstaat anders zijn, de rode draad is wel de vraag aan hoogopgeleide arbeidskrachten. Het is bijzonder twijfelachtig dat die momenteel al massaal in Afrika zullen worden aangetroffen. Bovendien kampt de EU ook met een belangrijke interne braindrain: landen zoals Kroatië of Griekenland zien hun hoogopgeleiden massaal wegtrekken richting West-Europa. Daar vormen niet zozeer de vergrijzing dan wel de grote sociale en loonverschillen binnen de EU de grootste uitdaging.

Werklozen met migratie-achtergrond

De Europese Commissie lijkt dat zelf ook te beseffen. ‘Dit is geen strategie of beleid, het is een verzameling instrumenten die de lidstaten kunnen kiezen om hun eigen nationale strategieën en maatregelen zo goed mogelijk aan te vullen’, verklaarde men op de persconferentie. Toch lijkt de keuze voor meer legale migratie vooral een zwaktebod, dat voorbij gaat aan de economische realiteit in heel wat lidstaten, ook in ons land.

‘De werkzaamheidsgraad van migranten van buiten de EU is in geen enkel EU-land zo laag is als in België’, bevestigt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). ‘Daarom ook is het algemene draagvlak voor migratie fel gekrompen.’ Volgens Baert halen we haast uitsluitend nog migranten om humanitaire reden naar ons land, naast mensen die hier omwille van gezinshereniging worden toegelaten.

‘Internationaal gezien zijn dat uitgerekend de twee stromen die achteraf het slechtst presteren op de arbeidsmarkt. We moeten veel meer inzetten op migranten die ook echt complementair zijn met onze arbeidsmarkt. Tegelijk moeten we ook veel actiever durven te vissen in de al bestaande vijver van werklozen met een migratie-achtergrond. Een derde van de openstaande vacatures bij de VDAB vraagt geen specifiek diploma, een derde vraagt geen ervaring. Daar ligt sowieso dus nog heel wat potentieel.’