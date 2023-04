EU wil vanaf 2035 alleen nog elektrische auto’s

Op dit ogenblik is slechts 1,2% van het Belgisch passagierswagenpark zuiver elektrisch, als we de gegevens van Statbel even omrekenen. 7,5% als we er alle hybride en plug-in hybride auto’s bijtellen. Die beschikken over een verbrandingsmotor, die wordt aangevuld met een bescheiden Li-ion batterij met slechts een tiende van de energie-inhoud van een pure elektrische wagen. Hybrides zijn niet oplaadbaar via een stopcontact, en plug-in hybrides zijn dat wel. Beide laatstgenoemde types trekken een vrij hoog percentage kopers aan, zoals…

Op dit ogenblik is slechts 1,2% van het Belgisch passagierswagenpark zuiver elektrisch, als we de gegevens van Statbel even omrekenen. 7,5% als we er alle hybride en plug-in hybride auto’s bijtellen. Die beschikken over een verbrandingsmotor, die wordt aangevuld met een bescheiden Li-ion batterij met slechts een tiende van de energie-inhoud van een pure elektrische wagen. Hybrides zijn niet oplaadbaar via een stopcontact, en plug-in hybrides zijn dat wel. Beide laatstgenoemde types trekken een vrij hoog percentage kopers aan, zoals bijvoorbeeld de Franse verkoopstatistieken aantonen. In Noorwegen zijn elektrische wagens tien keer succesvoller. Enig nazicht leert dat ze hun elektrische auto betalen dank zij de verkoop van fossiele brandstoffen.

De meesten onder ons, Belgen, vragen zich af hoe we in de mistige mix verbrandingsmotoren, elektrische voertuigen en hybrides vroeg of laat een beslissing moeten nemen. Zelf kocht ik net een huis met zonnepanelen en een ondergrondse parkeerruimte. ‘Laat de zon maar schijnen,’ zingt ene Hannes, dit keer wie weet om later een toekomstig elektrisch autootje gratis op te laden. Nu blijkt één en ander voorlopig afgevoerd vanwege het te hoog brandrisico van die elektrische wagens. Een vriend van mij, die in een compleet analoge situatie verkeert, meldt me dat in zijn regio de brandweer positief advies heeft gegeven voor opladen in de gezamenlijke ondergrondse parkeerruimte. Ach ja, rijden met verbrandingsmotoren in de jaren ’70 was ook niet zonder stress. Een ‘platte’ (lood)batterij was courant, maar met een duwtje was je weer op weg!

China levert minder elektrische voertuigen per capita dan de VS en Europa. Toch was 22% van alle nieuwe auto’s er in 2022 volledig elektrisch. China ontwijkt de concurrentie met specialisten van de verbrandingsmotor. Het neemt liever voorsprong met elektrische voertuigen. Vooral qua batterijen is China de onbetwistbare technologieleider met CATL en BYD in de koppositie. Europa begint een inhaalbeweging met een tiental weinig bekende starters.

China is dus een eerste realistische batterijleverancier voor het 2035-doel. Door de VS, met zijn 50-jarige wereldhegemonie, wordt het gezien als een te boycotten concurrent. De VS heeft een militaire en monetaire machtspositie uitgebouwd die gesteund wordt door het zelfverklaarde ‘Vrije Westen’: NAVO-staten plus landen in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Latijns America en Afrika. Sinds de oorlog in Oekraïne kantelen meer en meer landen weg van dat dictatorblok. Ook Macron en Scholtz wensen samenwerking met China, competitie maar geen boycots.

Moeilijk voorspelbaar

De technologische innovatie van batterijen is moeilijk voorspelbaar. Iedere dag worden er wel wereldwijd hoera-mededelingen gedaan omtrent batterijen. Als puntje bij paaltje komt, geraakt niets van dat moois op de markt. Maar als pakweg BYD een Na-ion batterij effectief op de markt heeft, dan leggen de Chinese producenten de lat hoog. Natrium is immers goedkoper dan lithium, dat zeker in Europa en de VS niet zomaar voor het rapen ligt, en de productie ervan is veel milieuvriendelijker. Het ontwikkelingspotentieel van batterijen ligt niet zozeer in meer energie per kilogram, dan wel in goedkopere, meer milieuvriendelijke materialen. Lithium en zeldzame aardenmijnen, dat is niet zo proper als steenkool en ijzererts.

Volkswagen rust zijn elektrische wagens uit met Zuid-Koreaanse batterijen voor hun Europese auto’s, en met Chinese voor de Chinese markt. Het Franse PSA-concern gebruikt zowel batterijen van China als van Zuid-Korea. Macron gaat dus heus niet enkel over Oekraïne praten met Xi, maar ook over batterijen. Zuid-Korea, waar de VS 28.500 manschappen heeft gestationeerd, zit stevig verankerd in het Westers blok. Ford is dus geneigd sterk samen te werken met het Zuid-Koreaanse SKI, dat ook bedrijven heeft in de VS. Frankrijk start een aantal batterijfabrieken op in het Noorderdepartement, rond Duinkerke. Ook een mix van Aziatische, en van eigen startups. Die laatste kijken best meteen al naar nieuwe technologie, want wie nog klassieke li-ion batterijen moet meester worden, loopt straks achter op Azië.

Evenwichtsoefening

Eén en ander wordt dus voor Europa een evenwichtsoefening: productie opstarten met Aziatische bedrijven, en de elektrochemische technologische achterstand inlopen met eigen bedrijven en onderzoeksinstellingen. De VS-benadering, om China (en Rusland) te boycotten, lijkt bij de Fransen en Duitsers, van links tot rechts, niet in goede aarde te vallen. Eigenaardig genoeg predikt Groen een agressieve aanpak. Dat laatste is trouwens onrealistisch, net als hun anti-kerncentrales-dogma. Als je de beste batterijen wil, zal je je met Chinese technologie moeten meten, en Russische grondstoffen binnenhalen. En hopen dat je meest getalenteerde elektrochemici een paar creatieve invallen hebben.

De kostprijs van een elektrische wagen stijgt onder andere omdat nikkel en aluminium in prijs zijn verdubbeld op de wereldmarkt, na de Rusland-boycot. Om nog te zwijgen over koper, mangaan, cobalt, lithium, zeldzame aarden, zink… Elektrische auto’s hebben er minstens zes keer meer van nodig dan een klassieke auto. Europa ziet de in China gemaakte producten wel zitten, maar auto’s dat is een stuk Europese cultuur en technologie, en we moeten meespelen in de batterij technologie race. Als China natuurlijk dergelijke auto’s maakt voor 10.000 euro, uitgerust met top-elektronica en software, en met goedkope, milieuvriendelijkere batterijen, dan is het hek van de dam. Dat kan sneller gaan dan we denken.

China zag het transport per trein van e-auto’s naar Europa door Oekraïne reeds gebeuren via de Euraziatische landbrug. Nu is die brug onderbroken. Ook hun Zwarte Zee-routes komen in zwaar vaarwater terecht. Landen rond de Zwarte Zee waren enthousiast over de handel tussen de Zwarte Zee-regio en China, maar vreesden sancties van de EU en de VS. Het Oekraïense gevecht tussen de NAVO en Rusland draait rond de dominantie van de Zwarte Zee.

De toename van CO2 een halt toeroepen via elektrische wagens is irrationeel. Fossiel en duurzaam ondersteunen mekaar. De grootste duurzame energie-roepers starten met het aanboren van nieuwe ‘petroleumbommen’. Zij, en de wapenindustrie, zijn de winnaars van het Oekraïne-conflict. Het ‘net zero’-project is eerder bedoeld om nieuwe toekomstige technologieën en dus nieuwe winsten te genereren, dan wel om een gezonde mens in een gezonde natuur te plaatsen.