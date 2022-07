Spanje veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft Spanje veroordeeld voor schending van het recht op privacy. Er werden immers politierapporten uitgelekt naar de pers, waarin persoonlijke gegevens van rechters en magistraten die zich uitspraken in het voordeel van het beslissingsrecht terug te vinden waren. La Razón De zaak dateert van maart 2014. 33 rechters en magistraten, werkzaam bij Catalaanse rechtbanken, zagen foto's van zichzelf in een artikel van de krant La Razón. Er werd hen verweten…

La Razón

De zaak dateert van maart 2014. 33 rechters en magistraten, werkzaam bij Catalaanse rechtbanken, zagen foto’s van zichzelf in een artikel van de krant La Razón. Er werd hen verweten dat ze samenzworen omdat zij een verklaring hadden ondertekend in het voordeel van het beslissingsrecht.

Het artikel had als titel ‘De samenzwering van de 33 soevereine rechters’ en bevatte de namen, foto’s, de rechtbanken waar ze werkten en de politieke standpunten van sommige van de magistraten. Dat alles in een context waarin de regering een raadpleging plande. Behalve hun foto’s, waarvan sommige bij hun identiteitskaarten hoorden, bevatte het artikel ook persoonlijke gegevens van de rechters en magistraten.

Spaanse justitie faalt

Nadat de Spaanse justitie alle eisen van de magistraten had geseponeerd met het argument dat degene die de lek had veroorzaakt niet gevonden was, heeft het Hof in Straatsburg de slachtoffers nu, meer dan acht jaar later, gelijk gegeven. Het EHRM is van mening dat Spanje het recht op privacy niet beschermt bij het filteren van politiefoto’s en -gegevens. Concreet veroordeelt het EHRM Spanje omdat het artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat verwijst naar het recht op een privé- en gezinsleven, niet naleeft.

Voor het Hof is het ‘onbetwistbaar’ dat de gegevens van de rechters en magistraten ‘afkomstig waren uit de politiedatabank’, waartoe ‘alleen de autoriteiten toegang hadden’. ‘Hoewel de wijze waarop de foto’s zijn gelekt niet is vastgesteld in het onderzoek, is er geen andere verklaring dan de veronderstelling dat de autoriteiten dat lek mogelijk hebben gemaakt.’

Volgens het EHRM veronderstelt echter ‘alleen al het bestaan van politierapporten’ over deze rechters en magistraten al een schending van hun recht op privacy, omdat daarvoor ‘geen rechtsgrondslag’ bestaat. ‘De rapporten zijn geschreven over individuen zonder banden met criminele activiteiten’, benadrukt het vonnis.

Schending van het recht op privacy

Daarnaast verwijt het EHRM de Spaanse justitie dat zij de feiten niet voldoende heeft onderzocht. In het vonnis is het Hof ‘ontevreden’ over het onderzoek omdat het van mening is ‘dat er geen effectief onderzoek naar de feiten is gedaan om op te helderen hoe de informatie en foto’s van de rechters en magistraten in de pers zijn beland’.

‘Het onderzoek naar de lekken was ontoereikend’, aldus het vonnis, dat waarschuwt dat een adequaat onderzoek de inmenging in de rechten van de eisers zou hebben hersteld. Hoewel het EHRM erkent dat het recht op privacy van de slachtoffers is geschonden, is het niet van mening dat het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op een eerlijk proces zijn geschonden, zoals de betrokkenen hadden gevraagd.

Zij betoogden dat zij, omdat zij een verklaring hadden ondertekend waarin zij ‘hun mening over een juridisch geschil’ tot uitdrukking brachten, aan disciplinaire maatregelen waren onderworpen. De rechtbank acht het argument van de eisers echter ongegrond omdat, zo benadrukt zij, ‘zij hun beroepsloopbaan hebben voortgezet’ en er ‘geen sprake was van represailles door de overheid’.

Het Hof in Straatsburg ziet evenmin een schending van het recht op een eerlijk proces. De aanklagers voerden aan dat het onderzoek van de Spaanse justitie ‘niet voldoende was’, maar het EHRM vindt dat ‘het niet nodig is om de ontvankelijkheid te onderzoeken van deze klacht omdat het argument van een onvoldoende onderzoek naar de schending van het recht op privacy er al in zat’. Het arrest van het EHRM legt een schadevergoeding op van 4.200 euro voor morele schade en 3.993 euro voor kosten en uitgaven voor elk van de twintig magistraten, die een klacht in Straatsburg hebben ingediend.

Geen verklaringen afgenomen

Het belangrijkste punt voor het EHRM om te oordelen dat het door de Spaanse justitie uitgevoerde onderzoek ontoereikend was, is het feit dat zij geen verklaring heeft afgenomen van een politiechef van Barcelona. Het Hof beschouwt hem als een sleutelfiguur om de feiten op te helderen, omdat hij de directe ontvanger was van de politierapporten die over de aanklagers zijn opgesteld en die later in de krant La Razón uitgelekt zijn.

De zaak van de Catalaanse rechters en magistraten kwam voor het EHRM nadat zij eerst in handen was van onderzoeksrechter in Barcelona en later van onderzoeksrechter in Madrid. Later kwam de zaak voor de provinciale rechtbank van Madrid, en werd de zaak geseponeerd met het argument dat ‘de verantwoordelijke voor de gebeurtenissen niet was geïdentificeerd’. Een standpunt dat werd onderschreven door de hogere autoriteiten, waardoor de zaak onbestraft bleef.