Europese burgers zeer kritisch voor Europees migratiebeleid

Europeanen worden zich bewust van de impact van de EU op hun dagelijks leven. Tegelijk toont een nipte meerderheid van de EU-inwoners zich tevreden met de democratische werking van de EU. Dat blijkt uit een peiling van de Eurobarometer, exact een jaar voor de Europese verkiezingen van volgend jaar.

Het is een huizenhoog cliché, maar met cijfers kan je alles bewijzen. En dus is het altijd opletten geblazen met bevragingen, zeker als die gebeuren in opdracht van een instelling – in dit geval het Europees Parlement – die momenteel zelf ook met een stevig imagoprobleem kampt. Voor deze Eurobarometer werden in maart in alle EU-lidstaten ruim 26.000 respondenten persoonlijk bevraagd. De peiling gebeurde amper twee maanden nadat het grote corruptieschandaal in het Europees Parlement losbarstte. Het is dus niet onaannemelijk dat deze onfrisse affaire de resultaten enigszins beïnvloed heeft.

In vergelijking met vorig najaar staan iets minder EU-burgers nu ‘totaal positief’ tegenover de EU (45 procent nu tegenover 47 procent in 2022). 17 procent van de respondenten (tegenover 14 procent in 2022) spreekt zich zelfs ‘totaal negatief’ uit over de EU. Ook voor het Europees Parlement zelf is er nog wat werk aan de winkel: 37 procent van alle respondenten heeft een positief beeld, 43 procent staat eerder neutraal en 19 procent toont zich uitgesproken negatief. Zes op tien Europeanen achten het ook onwaarschijnlijk dat ze volgend jaar zullen gaan stemmen.

Onvoldoende voor asielbeleid

Nemen we de resultaten per beleidsdomein onder de loep, dan valt het op dat er welgeteld één belangrijk thema is waarbij minstens de helft van de ondervraagden – zowel in ons land als in de rest van de EU – zich ronduit ontevreden toont over de EU-aanpak de voorbije jaren: het asiel- en migratiebeleid. 53 procent van de ondervraagde landgenoten toont zich ‘totaal niet tevreden’ over het Europese migratiebeleid terwijl 45 procent er zich wel in kan vinden. Twee procent heeft eigenlijk geen mening. Daarmee toont de Belg zich nog een stukje kritischer dan de rest van de EU, waar exact de helft van de ondervraagden het Europese asiel- en migratiebeleid verwerpt.

Opvallend genoeg wordt in het officiële persbericht van het Europees Parlement met geen woord gerept over deze toch wel opvallende afwijzing. Terwijl net dit migratiebeleid – of het gebrek daaran – de EU nu toch al enkele jaren stevig verdeelt, en het thema ook in almaar meer EU-lidstaten prominent op de politieke agenda staat. Toch tonen de Europese burgers zich ook niet altijd even consequent in hun antwoorden. In de lijst met thema’s die ze prioritair behandeld willen zien door het Europees Parlement scoren asiel en migratie immers opvallend laag. Maar in diezelfde ranking eindigt het recht om asiel aan te vragen tegen vervolging dan weer helemaal onderaan. Begrijpe wie begrijpe kan.

Klimaatbeleid

Naast het Oekraïne-beleid en migratie was uiteraard ook het Europese klimaatbeleid de voorbije jaren het onderwerp van heel wat controverse. Uit deze EU-barometer valt af te leiden dat een kleine meerderheid van de Belgen (52 procent) achter de plannen voor de Green Deal staat. 44 procent van onze landgenoten steunt de Europese klimaatplannen niet, vier procent heeft geen oordeel. In de hele EU is 47 procent van de ondervraagden pro, 43 procent is tegen. Opvallend is ook het relatief grote percentage Europese burgers (10 procent) dat geen mening heeft over dit thema.

De maatregelen tegen de klimaatverandering scoren dan weer wel opvallend hoog in de ranglijst van onderwerpen die de ondervraagden graag prioritair behandeld willen zien door het Europees Parlement. Helemaal bovenaan die ranking staat de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Niet zo verwonderlijk ook, in de wetenschap dat de helft van de respondenten ook aangeeft de voorbije jaren zijn levensstandaard te hebben zien dalen. Daarna volgen volksgezondheid en het klimaat. Moraal van dit verhaal: de Europese burger ligt wel degelijk wakker van die klimaatverandering, maar over de te volgen strategie is er veel minder eensgezindheid.

Steun aan Oekraïne

Veel meer unanimiteit is er voor de Europese steun voor Oekraïne van de voorbije maanden: 69 procent van de respondenten toont zich tevreden met de genomen maatregelen. Opvallend hierbij is het enorme verschil in appreciatie tussen enerzijds Nederland, Zweden en Finland (met een tevredenheidsscore van telkens zowat 90 procent) versus Slowakije en Griekenland, waar zelfs niet de helft van de ondervraagden de EU-aanpak steunt.

In eigen land staat 77 procent van de respondenten achter de genomen maatregelen. Ook de inspanningen van de EU om de democratische rechten en het respect voor de rechtsstaat te verdedigen, kunnen in de volledige EU op veel bijval rekenen.