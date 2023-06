Europese Commissie heeft plan voor digitale euro klaar

De kogel is door de kerk: de Europese Commissie heeft een wettelijk kader klaar voor de invoering van de digitale euro. Een digitale versie van de fysieke bankbiljetten en munten. Uitgegeven – en dus ook gegarandeerd – door de Europese Centrale Bank en bruikbaar in de hele eurozone, maar het project stuit op scepsis en vragen, en moet ook nog worden goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Europese Raad. Europees commissaris voor Financiën Mairead McGuinness zag de bui…

De kogel is door de kerk: de Europese Commissie heeft een wettelijk kader klaar voor de invoering van de digitale euro. Een digitale versie van de fysieke bankbiljetten en munten. Uitgegeven – en dus ook gegarandeerd – door de Europese Centrale Bank en bruikbaar in de hele eurozone, maar het project stuit op scepsis en vragen, en moet ook nog worden goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Europese Raad.

Europees commissaris voor Financiën Mairead McGuinness zag de bui woensdag al hangen, bij de voorstelling van het plan van de Commissie. ‘Dit is geen Big Brother-project’, klonk het. Daarmee probeerde ze al meteen het gras weg te maaien voor de voeten van de tegenstanders van zo’n digitale munt. Die vrezen immers dat zogenaamde ‘Central Bank Digital Currencies’ (CBDC’s ) overheden de kans zullen geven om het koopgedrag van burgers te bespioneren en op termijn zelfs in een bepaalde ideologische richting te sturen.

De munt wordt centraal beheerd door de Europese Centrale Bank (ECB), wat overheidsmanipulatie in theorie mogelijk maakt. Daar komt nog bij dat de ECB een niet-verkozen overheidsapparaat is, en dat dus ook geen politieke verantwoording verschuldigd is aan de burger. De Europese Commissie lijkt zich stilaan bewust te worden van al die bezorgdheden, al zal het wellicht vooral aan het Europees Parlement zijn om de nodige veiligheidsmechanismen in te bouwen.

Privacy

‘De bedoeling is dat de digitale euro op een kaart wordt geladen, net zoals je vandaag cash uit een automaat haalt’, gaf Mairead McGuinness aan. Maar dan nog blijft de vraag: zal zo’n kaart volledig anoniem zijn, en zal het voor de overheid dan ook onmogelijk zijn om je bestedingspatroon digitaal in kaart te brengen of zelfs te blokkeren?

In het voorstel dat nu op tafel ligt zou de digitale euro beschikbaar zijn voor zowel online- als offlinebetalingen, bijvoorbeeld van apparaat tot apparaat zonder internetverbinding in een afgelegen gebied. Online transacties zouden evenveel privacy moeten bieden als bestaande digitale betaalmiddelen.

Offline betalingen zouden net meer gegevensbescherming voor gebruikers garanderen: gebruikers zouden zo digitale betalingen kunnen verrichten, waarbij ze minder persoonlijke gegevens vrijgeven dan momenteel bij kaartbetalingen. Eerder dit jaar hadden bronnen binnen de ECB ook al onderstreept dat de digitale euro nooit programmeerbaar mag zijn, en dat de ECB dus ook geen beperkingen zou kunnen opleggen waar, wanneer of aan wie mensen met zo’n digitale munt kunnen betalen.

Digitale portemonnee

Blijft natuurlijk de vraag: waar zit dan precies de meerwaarde van zo’n digitale euro, op een moment dat we haast overal digitaal kunnen betalen met betaalkaarten of digitale apps van commerciële banken en kredietkaarten van grote — weliswaar Amerikaanse — bedrijven?

De Europese Commissie schermt vooral met het gebruiksgemak én het feit dat zo’n digitale euro je zou toelaten om vanuit een virtuele portemonnee op je smartphone te betalen zonder dat je ook een bankrekening nodig hebt. Wie geen bankrekening wil, zou een rekening kunnen openen bij een postkantoor of een andere overheidsinstantie, zoals een gemeente. De risico’s zouden ook veel kleiner zijn dan bij het gebruik van cryptomunten, die sterk in waarde kunnen schommelen en die niet worden ondersteund door een centrale bank.

Bij de commerciële banken is er alvast weinig enthousiasme: waarom zouden mensen nog betalen om hun geld op een spaarrekening te zetten, als ze dat ook gratis in een digitale portemonnee kunnen bewaren? En wie zal hen vergoeden om transacties in digitale euro te verwerken? Om aan die kritiek tegemoet te komen, wil de Commissie het bedrag aan digitale euro plafonneren, maar dat zet de deur uiteraard wagenwijd open voor controle.

Geopolitieke overwegingen

Hoewel dat niet met zoveel woorden wordt gezegd, spelen ook geopolitieke overwegingen mee. In tijden van verdere digitalisering wil de Europese Unie via een eigen digitale munt ook de positie van de euro verankeren. Daarnaast is er de vaststelling dat ook de Verenigde Staten en China volop aan een eigen digitale munt werken, en dat we in Europa op dit moment ook al sterk afhankelijk zijn van Amerikaanse bedrijven zoals PayPal, Mastercard of Visa.

Toch lijkt de Europese Commissie bijzonder goed te beseffen dat het pad naar zo’n digitale euro verre van geëffend is. In een opmerkelijk opiniestuk in The Financial Times gaf Europees commissaris voor Financiën Mairead McGuinness zelf aan te hopen dat ook het Europees Parlement én de EU-lidstaten nog voor extra kritische inbreng zullen zorgen.

‘De volgende fase van het wetgevingsproces zijn de amendementen van het Europees Parlement en de EU-lidstaten. Ik hoop dat ze meer vragen zullen stellen en met de burgers in gesprek zullen gaan om hun mogelijke zorgen weg te nemen.’ De kar voor het paard spannen, heet zoiets dan.