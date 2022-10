Europese Commissie over prijsplafonds: ‘We maken enkel voorstellen waar genoeg steun voor is’

Voor de zoveelste maal ving Tinne Van der Straeten bot met haar voorstel voor prijsplafonds. De Eurocommissaris verloor haar geduld bij de zoveelste vraag van een Belgische journalist en antwoordde: ‘We maken enkel voorstellen waar genoeg steun voor is’. Tijdens de Energieraad in Luxemburg op 25 oktober slaagde de federale minister van Energie Tinne Van der Straeten opnieuw niet in het bekomen van een besluit over het begrenzen van de gasprijs. Volgens persagentschap Belga zou dat er misschien komen op…

Tijdens de Energieraad in Luxemburg op 25 oktober slaagde de federale minister van Energie Tinne Van der Straeten opnieuw niet in het bekomen van een besluit over het begrenzen van de gasprijs. Volgens persagentschap Belga zou dat er misschien komen op de volgende raad van de energieministers op 24 november. Of toch niet?

Een voorstel waar Van der Straeten en haar gelijkgestemde collega’s al maanden aan beweren te werken zou aan de Europese Commissie bezorgd zijn. De commissie deed daar blijkbaar niets mee want Europees commissaris Kadri Simson pakte dinsdag uit met slechts twee uitgewerkte voorstellen. ‘Het is duidelijk dat de commissie en enkele lidstaten het ‘Iberische model’ niet als een begaanbare weg zien’, zei Jozef Síkela, voorzitter en energieminister van Tsjechië.

Kadri Simson onderstreepte nog eens uitdrukkelijk dat de Europese Commissie alleen een maatregel voorstelt waar genoeg steun voor is. Uit het Belgische kamp klonk dat bepaalde landen schrik hebben van Duitsland. De waarheid is echter dat het voorstel van België vaag bleef en nooit technisch uitgewerkt werd. Het steeds terugkomen op het afgeblokte voorstel voor prijsplafonds begint velen behoorlijk te irriteren, zo blijkt uit de reacties. Voorlopig geven delegatieleden van andere landen die opmerkingen nog off-the-record, maar Van der Straeten dreigt geïsoleerd te raken.

Noorwegen

De gemeenschappelijke gasaankopen van de Europese Commissie zijn dan weer wel een feit. Volgende zomer zal de wetgeving klaar zijn om 13,5 miljard kubieke meter (bcm) gas te kopen om de gasvoorraden te vullen tegen volgende winter (2023-2024). Het roterende voorzitterschap van Tsjechië ontmoet donderdag al Noorwegen.

De Europese koepel van gasregulatoren zal voor 31 maart 2023 een benchmark klaar hebben om prijzen op de gasbeurs aan te pakken. Die dynamische prijslimiet moet excessief hoge prijzen op de TTF-beurs in Amsterdam helpen bestrijden. De commissie zal met gepaste spoed dit uitwerken.

Bovendien vroeg de commissie de Europese Autoriteit voor de financiële markten (ESMA) om een soort verliesschakelaar te ontwikkelen om de beursderivatenhandel op gas te controleren. Alle drie deze maatregelen zijn reeds tot drie keer toe door de Energieraad of de Europese Raad (van regeringsleiders) bevestigd. Net als het solidariteitsmechanisme dat landen moet verplichten om in geval van nood gas en stroom te leveren aan hun buurlanden, zelfs indien ze geen bilateraal solidariteitsakkoord tekenden. De Energieraad hield zich dus vooral bezig met formaliteiten.

Waterstof

De Europese Commissie werkt ondertussen verder aan een oplossing om gascentrales uit de prijs voor elektriciteit te halen. Ze plant dit via een soort prijslimiet op het gas gebruikt om stroom te produceren. Allemaal oud nieuws ondertussen.

Wat wisten de energieministers dan wel nieuw te bedenken? Eigenlijk niets. Ze discuteerden over waterstof en de reductie van CO2. Met groene waterstof en biogas (methaangas) willen ze Russisch aardgas helpen uit de markt drukken. Het is de bedoeling daar in december meer plannen over te bespreken.

De enige echte beslissing was een politiek akkoord over de richtlijn betreft de energetische prestaties van huizen. Een controversiële richtlijn omdat het ingrijpt op de mensen hun centrale verwarming en huisvesting. Alle nieuwe gebouwen moeten een nul-emissie (zero-carbon) hebben in 2050. De bouwsector zal betrokken worden.

Gebouwen zouden nu goed zijn voor 40% van het energiegebruik en voor 36% directe of indirecte energie-gerelateerde broeikasgassen. Gebouwen consumeren 53% van alle gas in de EU (voor verwarming). Door dat verbruik te verlagen hoopt de EU twee vliegen in één klap te slaan: minder CO2 en lagere energiefacturen. Toch is het raadsbesluit minder ambitieus dan het voorstel van de Europese Commissie. Dat heet in een persbericht dan een stap in de goede richting. De herwerkte tekst van de richtlijn zal de commissie binnenkort aan het Europees Parlement voorleggen.

De plannen van de Europese Commissie om gebouwen die verwarmen op fossiele brandstoffen ook emissierechten op te leggen is echter nog niet van de baan. Dat is een plan van de Nederlandse socialistische Eurocommissaris Frans Timmermans. In de huidige energiecrisis en koopkrachtcrisis zijn veel regeringen tegen, maar de plannen liggen klaar.