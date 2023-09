Wijzigde 1 doodgebeten pony het strikte wolvenbeleid van de Europese Commissie?

Boze tongen beweren dat er minder animo is om wolven te beschermen sinds die dieren de geliefde pony van commissievoorzitter Ursula von der Leyen doodbeten. Wat communiceerde de Europese Commissie echt? De terugkeer van de wolf na meer dan honderd jaar is in vele streken van de Europese Unie op zijn minst controversieel. Naarmate meer huisdieren doodgebeten of half opgegeten werden door wolven, daalde het enthousiasme bij de bevolking. De gastvrijheid voor wilde wolven werd sowieso al kunstmatig opgeklopt door…

Boze tongen beweren dat er minder animo is om wolven te beschermen sinds die dieren de geliefde pony van commissievoorzitter Ursula von der Leyen doodbeten. Wat communiceerde de Europese Commissie echt?

De terugkeer van de wolf na meer dan honderd jaar is in vele streken van de Europese Unie op zijn minst controversieel. Naarmate meer huisdieren doodgebeten of half opgegeten werden door wolven, daalde het enthousiasme bij de bevolking. De gastvrijheid voor wilde wolven werd sowieso al kunstmatig opgeklopt door groene vzw’s en overheden door de wolven namen te geven zoals huisdieren of populaire gorilla’s of olifanten in de Zoo. Op die manier poogden beleidsmakers de bevolking te laten meeleven met een dier dat altijd een kwalijke reputatie meedroeg.

De toenemende conflicten met landbouwers en jagers zijn nooit echt aangepakt. Dat gaf de Europese Commissie zelf toe in een persbericht. Volgens de commissie werden maatregelen om vee te beschermen niet breed ingevoerd. Von der Leyen zei daarover: ‘De concentratie van wolvenroedels in sommige Europese regio’s groeide uit tot een waar gevaar voor vee en mogelijk zelfs voor mensen. Ik spoor lokale en nationale overheden dan ook aan om actie te ondernemen waar nodig. De bestaande EU-regelgeving stelt hen daartoe in staat.’

Daarom lanceerde de commissie op 4 september een nieuwe fase om de terugkeer van de wolven aan te pakken. Wat houdt dat in? De commissie nodigt lokale gemeenschappen, wetenschappers en belanghebbenden uit om voor 22 september 2023 gegevens te bezorgen over de wolvenpopulatie en haar impact. De bevolking heeft dus minder dan drie weken om deel te nemen.

Op basis van die gegevens zal de commissie een voorstel uitwerken om de bescherming van de wolf aan te passen. De EU-wetgeving wordt bijgewerkt en moet lokale en nationale overheden helpen om actie te ondernemen. Allemaal op basis van de evolutie van de roofdiersoort (wolven dus).

Ecosystemen

De commissie voert ook een diepgaande analyse uit als reactie op een resolutie van het Europees Parlement van 24 november 2022. In april 2023 startte de commissie met het verzamelen van gegevens via deskundigengroepen en ‘key stakeholders’. Dat blijken vooral milieuactivisten die de wolf als onderdeel zien van een ‘natuurlijke voedselketen’ of ecosystemen.

De commissie beweert overigens nog altijd dat de wolf een integraal onderdeel is van het ‘natuurlijk erfgoed’ van Europa en dat de wolf een rol speelt in het ecosysteem. Dankzij de Habitatrichtlijn genieten wolven een zeer strikte bescherming. Maar diezelfde Habitatrichtlin biedt lidstaten trouwens de mogelijkheid om die strikte bescherming niet toe te passen omwille van socio-economische belangen. Iets wat in Vlaanderen of Nederland nooit gebeurt.

In de media stellen overheden en natuurbeschermers de socio-economische schade dikwijls voor als het optreden van ‘probleemwolven’. Wanneer een wolf doodgeschoten wordt omdat hij een boer en diens hond aanviel, veroorzaakt zoiets veel heisa bij milieuactivisten. Binnen de kortste keren is de boer een boef, zoals enkele maanden geleden bleek.

Hobbydieren

Niettemin vallen wolven regelmatig vee of andere hobbydieren aan. Het markantste voorbeeld is een wolf in de Duitse regio Hannover. Die probleemwolf werd afgeschoten nadat hij onder andere twaalf koeien en schapen doodbeet. Het opmerkelijkste slachtoffer was een pony van de familie Von der Leyen.

De vraag die zich opdringt is of het leed van de gefortuneerde familie Von der Leyen de aanleiding was om een zeer ideologisch EU-beleid rond ecosystemen en toppredatoren te wijzigen.