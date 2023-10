Europese Commissie stopt hulppakket van 691 miljoen aan  Palestina

De Europese Commissie wil zijn ontwikkelingshulp voor de Palestijnen herzien als een gevolg van de Hamas-aanval op Israel. Dat meldt de Hongaarse EU-commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding Oliver Varhelyi in een bericht op X (Twitter). De Europese Unie is met een hulppakket van 691 miljoen euro de grootste donor van de Palestijnen. Palestina heeft een BBP van 18 miljard euro. 'Het oproepen tot haat, geweld een de aanbidding van terreur hebben de geesten van teveel mensen vergiftigd', zegt de commissaris.…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

De Europese Commissie wil zijn ontwikkelingshulp voor de Palestijnen herzien als een gevolg van de Hamas-aanval op Israel. Dat meldt de Hongaarse EU-commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding Oliver Varhelyi in een bericht op X (Twitter). De Europese Unie is met een hulppakket van 691 miljoen euro de grootste donor van de Palestijnen. Palestina heeft een BBP van 18 miljard euro.

‘Het oproepen tot haat, geweld een de aanbidding van terreur hebben de geesten van teveel mensen vergiftigd’, zegt de commissaris. ‘Er is nood aan actie, en wel nu.’ Alle betalingen aan de Palestijnen worden onmiddellijk stopgezet en de hele portefeuille wordt onderzocht. Alle nieuwe begrotingsvoorstellen voor hulp aan Palestina worden uitgesteld, ook die van dit jaar.

Sinds 1975

De relaties tussen de EU en de Palestine Liberation Organisation (PLO) bestaan al sinds de Euro-Arabische Dialoog in 1975. De EU is ook de grootste instelling van het ‘Madrid Quartet’ (naast de UN, de VS en Rusland), dat wil bemiddelen in het conflict tussen Palestina en Israël. Het Kwartet speelde een actieve rol onder voorzitterschap van Tony Blair (2007-2015). In de context van het Europese Nabuurschapsbeleid werden ettelijke akkoorden gesloten meet de Palestijnse Autoriteit.

In de marge van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties kondigde Josep Borrell, Europa’s hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, vorige maand in New York een ‘Peace day effort’ aan voor het Midden Oosten. Er zou overleg worden opgestart met de tweestatenoplossing als uitgangspunt. Dat zou deze maand moeten plaatsvinden in België. Het is onduidelijk of dat nog zal gebeuren. Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) zei dat het Israëlisch-Palestijnse conflict een van de prioriteiten zou worden van het Belgische EU-voorzitterschap van de EU in het eerste semester van 2024.. ‘We zijn betrokken partij’, zei ze in New York.