Europese Rekenkamer: alleen nog elektrische auto’s in 2035, dat is onhaalbaar

De auditeurs van de Europese Rekenkamer (ERK) melden dat de EU-doelstellingen om in 2035 alleen nog elektrische auto’s toe te laten op economisch drijfzand zijn gebouwd. De nul-emissiedoelstelling of ‘net zero’ is onhaalbaar en verschrikkelijk duur. De hele sector lijkt een bodemloze put voor subsidies en andere staatssteun.

In een verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) dat op 19 juni verscheen, staat dat de Europese Unie achterop dreigt te raken in haar streven om wereldleider op het gebied van batterijen te worden. De inspanningen om haar productiecapaciteit te verhogen blijken onvoldoende om aan de toenemende vraag te voldoen. Daardoor kan de EU haar zero-emissiedoelstelling voor 2035 niet halen.

Strategisch belang

In 2035 moet de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s verboden zijn volgens de Europese Commissie. Die beslissing maakte batterijen van groot strategisch belang, maar de Europese batterij-industrie hinkt achterop. China zorgt voor 76 procent van de wereldwijde productiecapaciteit. Het strategisch actieplan dat de Europese Commissie eerder presenteerde, blijkt niet te werken. De Europese Rekenkamer is de hoofdinstelling van de Europese Unie die de uitgaven van de meeste Europese instellingen controleert, een beetje zoals het Rekenhof in België.

‘De batterij-industrie van de EU mag niet in dezelfde afhankelijke positie terechtkomen als de aardgasindustrie. Met andere woorden: de economische soevereiniteit van de EU staat op het spel’, zei Annemie Turtelboom (Open Vld), het lid van de Rekenkamer dat de controle leidde. ‘Ter voorbereiding op haar geplande stopzetting van de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s tegen 2035, zet de EU zwaar in op batterijen. Maar wat betreft de toegang tot grondstoffen, aantrekkelijkheid voor investeerders en kosten, bevindt de EU zich mogelijk in een zwakke positie’, aldus Turtelboom.

Fabriek

De vrijdag voor de bekendmaking zaten Elon Musk, de topman van Tesla, en de Franse president Emmanuel Macro nog samen om te praten over een grote batterijfabriek in Frankrijk. Tesla twijfelt nog tussen Frankrijk, Spanje en Duitsland en hengelt naar speciale fiscale en andere voordelen.

De Rekenkamer meldde dat tussen 2014 en 2020 liefst 1,7 miljard euro subsidies en leninggaranties naar de batterij-industrie vloeide. Daarbovenop kwam maximaal 6 miljard euro staatssteun tussen 2019 en 2021. Al die miljarden gingen naar Duitsland, Frankrijk en Italië. De auditeurs constateerden ‘dat de Europese Commissie geen overzicht heeft van alle overheidssteun voor de industrie, wat een goede coördinatie en doelgerichte aanpak in de weg staat’.

Voorspelling

Ondertussen schermt de Europese Commissie met een voorspelling. Zo zou de EU-productiecapaciteit voor batterijen een potentiële groei vertonen van 44 GWh in 2020 tot 1.200 GWh in 2030. Op zich ruim onvoldoende. Maar de Rekenkamer ziet geen enkele garantie dat die voorspelling uitkomt.

Daarbij komt dat de internationale grondstoffenhandel die plannen enorm kan belemmeren. De EU is sterk afhankelijk van de invoer van grondstoffen. Zo komt 87 procent van het ingevoerde ruwe lithium uit Australië. 80 procent van het ingevoerde mangaan is afkomstig uit Zuid-Afrika en Gabon. 68 procent van het ingevoerde ruwe kobalt komt uit de Democratische Republiek Congo. En 40 procent van het ingevoerde ruwe natuurlijk grafiet komt uit China. Zelf dergelijke mijnbouw opzetten zou twaalf tot zestien jaar kosten.

Prijzen

De stijgende grondstof- en energieprijzen bedreigen ook het concurrentievermogen van de batterijproductie in de EU. Alleen al in de afgelopen twee jaar is de prijs van nikkel met meer dan 70 procent gestegen en die van lithium met 870 procent. De auditeurs bekritiseren ook de doelstellingen van de EU. De aanname dat in 2030 zo’n dertig miljoen emissievrije voertuigen op de Europese wegen zouden rijden, is wensdenken. En denken dat vanaf 2035 alle nieuw geregistreerde voertuigen op batterijen rijden, grenst aan zelfbedrog. Momenteel zijn in de EU 253 miljoen personenwagens ingeschreven.

Volgens de Rekenkamer kan de Europese industrie nooit aan de vraag voor die batterijen voldoen. De auditeurs zien twee ‘worstcasescenario’s’: ten eerste uitstel tot na 2035 en zo de zelf opgelegde doelstellingen inzake koolstofneutraliteit niet halen. Het tweede scenario is dat de Europese Unie gedwongen wordt zwaar in te zetten op batterijen en elektrische voertuigen van buiten de EU. Dat laatste zou tot een economisch kerkhof leiden in de Europese auto-industrie.