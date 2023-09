Europese Rekenkamer geeft Europese Commissie stevige veeg uit de pan

In 2017 besliste de toenmalige Europese Commissie om zomaar eventjes 500 miljoen euro uit te trekken om het seksueel en gendergerelateerd geweld tegen vrouwen wereldwijd te bestrijden. In een snoeihard rapport komt de Europese Rekenkamer nu tot de conclusie dat die investering veel te weinig rendeerde. Bovendien zou zowat een derde van de Europese centen blijven plakken zijn bij allerlei VN-organisaties. Het klonk even mooi als ambitieus: met het Spotlight-initiatief zou de Europese Commissie ervoor zorgen dat vrouwen wereldwijd een…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

In 2017 besliste de toenmalige Europese Commissie om zomaar eventjes 500 miljoen euro uit te trekken om het seksueel en gendergerelateerd geweld tegen vrouwen wereldwijd te bestrijden. In een snoeihard rapport komt de Europese Rekenkamer nu tot de conclusie dat die investering veel te weinig rendeerde. Bovendien zou zowat een derde van de Europese centen blijven plakken zijn bij allerlei VN-organisaties.

Het klonk even mooi als ambitieus: met het Spotlight-initiatief zou de Europese Commissie ervoor zorgen dat vrouwen wereldwijd een leven zonder geweld tegemoet konden zien. Geweld tegen vrouwen blijft vandaag een van de meest systematische en wijdverbreide schendingen van de mensenrechten: wereldwijd zou één op de drie vrouwen ouder dan 15 al minstens één keer af te rekenen hebben gekregen met fysiek of seksueel geweld.

De Europese Commissie besliste in 2017 500 miljoen uit te trekken voor een nieuw ‘vlaggenschip-programma’, te besteden in onder meer Afrika (250 miljoen!), Latijns-Amerika en Azië. Met het oog op de concrete implementatie op het terrein sloot de commissie een partnerschap af met de VN. Aanvankelijk zou het programma tot in 2021 lopen, maar door allerlei vertragingen werd de looptijd verlengd tot 2023. Zes jaar later blijkt de balans bijzonder mager en rijzen er veel vragen bij de besteding van 500 miljoen Europees belastinggeld, zo leert een uitvoerig rapport van de Europese Rekenkamer dat gisteren werd voorgesteld.

Geen blijvende verandering

Volgen de auditeurs van de Europese Rekenkamer – die controleert of de Europese instellingen zorgzaam en efficiënt omspringen met de centen – hebben al die Europese miljoenen maar een beperkt positief effect gehad op de situatie van de vrouwen die geholpen moeten worden. Sterker nog: in Latijns-Amerika registreerde geen van de ondersteunde programma’s een daling van het aantal gevallen van femicide. Bovendien concludeert de Rekenkamer dat het initiatief veel kosteneffectiever moet zijn, en dat een looptijd van vier jaar onvoldoende is om wereldwijd een blijvende verandering teweeg te brengen in dit complexe probleem.

Het opzet van het initiatief maakt het ook quasi onmogelijk om de realisaties echt te beoordelen. Er is geen bewijs dat het geweld tegen vrouwen en meisjes in de onderzochte landen is afgenomen, luidt de conclusie. Toch één lictpuntje: uit data van Spotlight zelf moet blijken dat het aantal mensen dat denkt dat het gerechtvaardigd is dat een man zijn partner slaat, in 2021 in sommige landen gedaald is. Daar staat dan weer tegenover dat dit percentage in sommige Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse landen net ook weer steeg.

Te weinig financiële transparantie

Het wordt nog pijnlijker: volgens de auditeurs moet ook een groter gedeelte van het Europese geld bij de eindbegunstigden belanden. Lees: er blijft te veel plakken bij allerlei VN-organisaties. Hat rapport maakt dit ook concreet: liefst 155 miljoen euro – 31 procent dus van het totale bedrag – ging naar de VN voor het ‘beheer van het initiatief’. De Europese Rekenkamer toont zich hierover dan ook bijzonder scherp.

‘De keuze van de commissie voor de VN als uitvoerende partner was een politiek besluit, bedoeld om het multilateralisme te ondersteunen. De Europese Commissie wist nochtans vooraf dat de betrokkenheid van de VN hogere kosten met zich meebracht, maar vergeleek mogelijk alternatieven niet grondig.’

Op de koop toe was er soms ook te weinig financiële transparantie naar de EU toe en werden er intussen ook geen nieuwe gelddonoren gevonden. Dit was nochtans de uitdrukkelijke bedoeling. Hierdoor dreigen de voorlopig magere resultaten ook niet blijvend te zijn.

Beschamend

Voor Bettina Jakobsen, de auditeur die tekende voor het rapport van de Europese Rekenkamer, is de conclusie duidelijk. ‘Via het Spotlight- initiatief heeft de EU meer geld dan ooit geïnvesteerd in het beëindigen van geweld tegen vrouwen. Het initiatief is wereldwijd ten goede gekomen aan vrouwen en meisjes en heeft ongetwijfeld geholpen om geweld aan te pakken. Er moet evenwel veel meer geld bij de slachtoffers belanden, en het initiatief moet ook meer impact hebben.’

Hoewel in diplomatieke termen verwoord, is dit voor een Europees programma ter waarde van 500 miljoen euro een ronduit beschamende vaststelling.