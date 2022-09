Europese Unie eist schorsing van Rusland als lid van de Veiligheidsraad

De Europese Unie (EU) worstelt met een nieuw vluchtelingenprobleem sinds de mobilisatie in Rusland. Duitsland wil Russen toelaten in de Unie en hen asiel geven. De Baltische staten, Polen en Finland daarentegen willen de grenzen dichthouden. De EU wil dat de Verenigde Naties (VN) Rusland schorsen als permanent lid van de Veiligheidsraad. Dat laatste is trouwens zonder hervorming van de VN onmogelijk. New York Van de vele toespraken in de openingsweek van de 77e sessie van de Algemene Vergadering van…

De Europese Unie (EU) worstelt met een nieuw vluchtelingenprobleem sinds de mobilisatie in Rusland. Duitsland wil Russen toelaten in de Unie en hen asiel geven. De Baltische staten, Polen en Finland daarentegen willen de grenzen dichthouden. De EU wil dat de Verenigde Naties (VN) Rusland schorsen als permanent lid van de Veiligheidsraad. Dat laatste is trouwens zonder hervorming van de VN onmogelijk.

New York

Van de vele toespraken in de openingsweek van de 77e sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York was er één die de headlines haalde in de internationale pers. De redevoering afgelopen vrijdag uitgesproken door Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad in naam van de Europese Unie.

Michel noemde de oorlog die Rusland voert in Oekraïne een hybride oorlog, een tweeslachtige oorlog die wapengekletter en geweld combineert met het vergif van leugens. Eén van die toxische leugens is dat Rusland een preventieve actie voert om de vermeende genocide op Russischsprekende burgers in Oekraïne te voorkomen. ‘Het is verkeerd en het is smerig’, zei Michel.

Web vol leugens

Een andere leugen in het web is volgens Michel dat de Russische agressie een ‘speciale operatie’ is en geen oorlog. ‘Het is wel degelijk een niet-uitgelokte, illegale en niet-gerechtvaardigde oorlog’, aldus Michel, met volgens de Europese Unie als enig doel het wijzigen van internationaal erkende grenzen.

De volgende leugen die Michel aanklaagde was dat Rusland beweert dat de internationale sancties tegen de Russische agressor de oorzaak zijn van voedsel en meststoftekorten die een wereldwijde voedselcrisis dreigen te veroorzaken. Michel wees erop dat Rusland reeds voor de oorlog de uitvoer van graanproducten en mest drastisch terugschroefde om de volatiliteit van de prijzen op de wereldmarkt te beïnvloeden.

Rusland blokkeerde vervolgens militair de havens aan de Zwarte Zee en zeehandel werd vervolgens onmogelijk. De Europese Unie opende corridors om miljoenen tonnen voedsel uit Oekraïne te exporteren. ‘De waarheid is dat er een eenvoudige manier is om de voedselcrisis te beëindigen. Rusland moet de oorlog stoppen en zich terugtrekken vanuit Oekraïens grondgebied en de havenblokkades opheffen’, zei Michel.

Kolonisatie-oorlog

Imperialisme en wraak zijn de enige grondslagen voor deze ‘kolonisatie-oorlog’ volgens Michel. Rusland schendt doelbewust het internationale recht en het Handvest van de Verenigde Naties. De dreiging met kernwapens en het misbruiken van de kerncentrale van Zaporizhzhia als een militaire basis moeten ophouden. De EU steunt het International Atoomagentschap (IAEA) in haar pogingen om de veiligheid te herstellen in de grootste kerncentrale van Europa.

Michel brak ook een lans om het vetorecht in de Veiligheidsraad af te schaffen. Een robuust multilateraal systeem is gebaseerd op onderling vertrouwen. De huidige Veiligheidsraad is noch inclusief, noch representatief. ‘Het gebruik van het vetorecht zou een uitzondering moeten zijn, maar het is uitgegroeid tot de regel’, zei Michel die wees dat een hervorming ‘noodzakelijk en dringend’ is. ‘Wanneer een permanent lid van de Veiligheidsraad een niet-geprovoceerde en niet te rechtvaardigen oorlog ontketent, die door de Algemene Vergadering veroordeeld werd dan zou de schorsing van dat permanent lid automatisch moet volgen.’

Achteraf verklaarde Michel dat de Europese Unie open moet staan om Russen op te vangen ‘die niet geïnstrumentaliseerd wensen te worden door het Kremlin’. Dat is niet minder dan een oproep om Russische deserteurs en dienstweigeraars op te vangen als vluchtelingen in de Europese Unie. Hiermee loopt Michel als voorzitter van de Europese Raad (van regeringsleiders) vooruit op een bijeenkomst op maandag van de permanente vertegenwoordigers (in de volksmond ambassadeurs bij de EU genoemd) van de EU-lidstaten over de Integrated Political Crisis Response (IPCR). Dat is een mechanisme dat snelle en gecoördineerde beslissingen op EU-niveau moet toelaten in tijden van crisis.

Ommekeer

Dit is een hele ommekeer van de trend bij EU-lidstaten om toeristenvisums te weigeren aan Russen. Door de massa’s Russen die door de mobilisatie trachten Rusland te verlaten en zich massaal aan de grenzen aanbieden duikt nu de vraag op om de grenzen te openen voor Russische vluchtelingen.

De maatregel zou kunnen lijken op de Temporary Protection Directive die voor het eerste afgelopen maart werd toegepast om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in de Europese Unie. De Baltische staten en Finland zijn gekant tegen een dergelijke maatregel voor Russen. Het risico is volgens hen te groot om pro-Poetin-elementen te importeren die vijandige acties op touw zouden zetten.

Bovendien vreest een aantal Baltische staten dat Rusland net als in Oekraïne de aanwezigheid van etnische Russen zal gebruiken als excuus voor een invasie van hun grondgebied. Extra Russen gaan huisvesten in de Unie is Rusland dus een excuus geven om meer gebied als rechtmatig territorium van een Groot-Rusland te claimen. Duitsland dat lang de rol van Rusland-Versteher speelde in de huidige crisis, verklaarde om open te staan om grote contigenten Russische vluchtelingen op te nemen.

De vraag komt maandag dus op de agenda. De kans dat de EU-grenzen openen om Russische vluchtelingen op te vangen is gering. Nochtans was de redevoering die Michel hield in New York ongetwijfeld afgetoetst met alle lidstaten van de Europese Unie. Zijn mening over de Russische deserteurs en dienstweigeraars was dat ongetwijfeld nog niet.