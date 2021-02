Europese vaccinvendetta bloedt dood

Het aantal door de Europese Commissie geleverde vaccins haalt nog niet de helft van wat de Commissie beloofde. Met de negen miljoen extra vaccins die zondag werden besteld loopt het probleem eigenlijk nog meer uit de klauwen. Na een wekenlange vaccinvendetta tegen de farmaceutische sector draaide Ursula von der Leyen plots een pirouette en gaf ze heel omfloerst toe dat het debacle eigenlijk haar eigen fout is. Nietszeggende speech De voorzitster van de Europese Commissie sprak deze week het Europees…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Het aantal door de Europese Commissie geleverde vaccins haalt nog niet de helft van wat de Commissie beloofde. Met de negen miljoen extra vaccins die zondag werden besteld loopt het probleem eigenlijk nog meer uit de klauwen. Na een wekenlange vaccinvendetta tegen de farmaceutische sector draaide Ursula von der Leyen plots een pirouette en gaf ze heel omfloerst toe dat het debacle eigenlijk haar eigen fout is.

Nietszeggende speech

De voorzitster van de Europese Commissie sprak deze week het Europees Parlement toe tijdens een plenaire vergadering over de beoogde vaccinstrategie. Hierbij probeerde ze het slechte parcours van de Europese Commissie goed te praten en haar vaccinstrategie voor te stellen en te verdedigen. Van de Europarlementariërs verwachtte ze enkel het ritueel van een stemming om het vaccinbeleid van de EU goed te keuren.

De speech die om negen uur begon en live via Twitter te volgen was had weinig om het lijf en bleef zoals gebruikelijk bij Von der Leyen vooral nietszeggend. Het enige markant feit was dat Von der Leyen eindelijk toegaf dat de Europese Commissie fouten heeft gemaakt. Daarnaast bleef ze wel de huidige vaccinstrategie verdedigen en minimaliseerde ze de eigen fouten.

Sanofi

Met een vreemd verhaal schilderde ze de parlementsleden een counter factual verhaal voor: ‘I hate to imagine what it would have meant if a few large Member States had secured vaccines and the rest had come away empty-handed. What that would have meant for our internal market and for the unity of Europe!’ Dus volgens Von der Leyen zou het alternatief geweest zijn dat grote landen vaccins konden monopoliseren zodat andere landen met lege handen zouden staan.

Het omgekeerde is echter waar. Frankrijk vertraagde de Europese strategie bewust omdat het zo nodig het Franse bedrijf Sanofi wou steunen. Bij Sanofi mislukte de ontwikkeling van een vaccin, maar de Franse regering hoopte tegen beter weten in dat vaccins uit Frankrijk zouden kunnen besteld worden.

Onderschatting van massaproductie

Von der Leyen gaf toe de problemen inherent aan massaproductie te hebben onderschat. De Europese Commissie was ‘te optimistisch’ luidde het. Ook gaf ze toe dat de Europese Commissie en de lidstaten te laat bestelden. Het is verbazend dat geen moeilijke vragen volgden over een andere uitspraak van haar dat het normaal vijf jaar duurt om een vaccin te ontwikkelen en het nu maar tien maanden duurde en alle missers van de Europese Commissie dus eigenlijk te vergoelijken zijn.

Dat deze uitspraken haaks staan op haar vileine uitvallen naar de farmaceutische industrie en de populistische retoriek over big pharma passeerde blijkbaar geruisloos. Erger nog, de roep om de farmaceutische sector te onteigenen en de financiële prikkels voor een dergelijk huzarenstuk dus te vernietigen kreeg nog meer vocale steun van de linkse Europarlementariërs.

Nog meer Europese regelneverij

De uitleg dat de EU miljarden euro beschikbaar stelde voor productievolumes en dat de Commissie de lidstaten had aangespoord om de uitvoering van de vaccinatiecampagne voor te bereiden moesten het pijnlijke falen verdoezelen. De vaccinvendetta tegen de uitvinders en de makers van de vaccins duurt dus voort.

Bovendien verdedigde Von der Leyen het goedkeuringsproces van de Europese Geneesmiddelenautoriteit (EMA) terwijl die duidelijk trager werkte dan de Amerikaanse en Britse tegenhangers. Dat zou te wijten zijn aan het gebrekkige delen van gegevens betreft klinische proeven (clinical trial data) met EMA. Een en ander moet dus in de toekomst beter en ze kondigde aan dat Stella Kyriakides, de Europese commissaris voor gezondheid, een ‘regulatory framework’ zal uitwerken om het EMA sneller te laten werken. Dus nieuwe en nog meer Europese regels moeten het reeds zware proces versnellen. Een weinig geloofwaardige voorspelling.

Minachting voor Europarlementariërs

Toen de Europarlementariërs haar het vuur aan de schenen konden leggen met vragen verliet Von der Leyen het halfrond om in een zaaltje een persconferentie voor de Duitstalige pers te geven. Het gevolg was dat onder andere Ierse parlementsleden tegen een lege stoel hun betoog dienden af te steken. Om één of andere bizarre reden slikten de parlementsleden dat allemaal. Zelfs de Ierse leden die afgelopen maand slachtoffer waren van een slecht stuk theater over exportcontrole op vaccins aan de Noord-Ierse grens. Dit kaderde binnen de aangekondigde exporttransparantie qua vaccins die de Europese Commissie wou opleggen.

Tijdens de beruchte persconferentie voor de Duitse pers speelde Ursula Von der Leyen andermaal de vermoorde onschuld en gaf ze toe dat AstraZeneca geen enkel vaccin uitvoerde naar landen buiten de Europese Unie. Op zich wel een straffe uitspraak nadat ze eerst de vorige week het Zweeds-Britse bedrijf beschuldigde van leugens en bedrog. Die georkestreerde aanval op big pharma door de Europese Commissie en de socialistische fractie in het Europees Parlement was een vorm van paniekvoetbal omdat Von der Leyen ongebruikelijk zware kritiek kreeg in de Duitse pers en zo ook bondskanselier Angela Merkel onder vuur kwam te liggen.

Falen van de vaccinstrategie

De vraag is waarom AstraZeneca Von der Leyen en co geen proces aandoet wegens laster en eerroof, want eerder verzon ze dit wel om het falen van de Europese vaccinstrategie te camoufleren. De conclusie is dat de Europese Commissie niet de minste realiteitszin noch schuldbesef ten toon spreidt. Bij een regering zou een parlement een vertrouwenstemming eisen, maar het EP is geen echt parlement omdat het die bevoegdheden mist en de Europese Commissie is al evenmin een regering. Het Europees Parlement is ondanks zijn naam en verkiezingen geen echt parlement, maar een vergadering van een intergouvernementele organisatie (IGO).

Von der Leyen im Interview: #AstraZeneca exportiert derzeit keinen Impfstoff aus der EU. Die dazu nötige Genehmigung wurde nicht beantragt. „Das ist gut.“ #VDL #Corona pic.twitter.com/aeESKWXu4r — Markus Preiß (@markuspreiss) February 10, 2021

Zo kan het EP zelf geen wetten maken en zijn de gestemde resoluties eigenlijk even machteloos als die van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties of de ‘parlementen’ van de Navo of de Raad van Europa (waar parlementsleden uit lidstaten vergaderen). In crisissituaties is het Europees Parlement compleet onmondig. Het mag enkel ritueel stemmen over het budget van de maatregelen en zelfs dat is door de grote Europese fracties op voorhand afgesproken.

Hemeltergend

Meteen na de magere mea culpa volgde de gebruikelijke goednieuwsshow. Zo beweerde Von der Leyen via Twitter dat de Europese vaccinaties op snelheid komen. Tegen het einde van de zomer wil ze dat 70 procent van de volwassenen gevaccineerd is. ‘Es bleibt richtig, dass wir Europäer den Impfstoff gemeinsam bestellt haben und solidarisch aufteilen. Das Impfen in Europa hat an Fahrt aufgenommen. Insgesamt sind seit Dezember 26 Millionen Impfdosen ausgeliefert worden. Aber wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen.’

Ondertussen blijkt het Russiche SputnikV-vaccin een van de efficiëntste en heeft de EU dit niet besteld uit neerbuigende minachting van de Russische medische sector. Dat de Russen naar India moeten uitwijken om de productievolumes op te schroeven, terwijl in de EU fabrieken liggen met die capaciteit is hemeltergend.