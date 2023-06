Europese vrouwen volgen vaker hoger onderwijs dan Europese mannen

De helft van de Belgische mannen en vrouwen die in 2022 tussen 25 en 34 jaar oud waren, heeft hoger onderwijs gevolgd. België scoort behoorlijk goed maar de Europese Unie haalt nog niet het beoogde gemiddelde. Enkele grote landen scoren opmerkelijk minder: Duitsland en Italië. De Europese statistische dienst Eurostat meldt dat meer jonge vrouwen dan jonge mannen hoger onderwijs hebben gevolgd in 2022. 42 procent van de EU-bevolking tussen 25 en 34 jaar oud volgde hoger onderwijs. Een stijging…

De helft van de Belgische mannen en vrouwen die in 2022 tussen 25 en 34 jaar oud waren, heeft hoger onderwijs gevolgd. België scoort behoorlijk goed maar de Europese Unie haalt nog niet het beoogde gemiddelde. Enkele grote landen scoren opmerkelijk minder: Duitsland en Italië.

De Europese statistische dienst Eurostat meldt dat meer jonge vrouwen dan jonge mannen hoger onderwijs hebben gevolgd in 2022. 42 procent van de EU-bevolking tussen 25 en 34 jaar oud volgde hoger onderwijs. Een stijging van een procent in vergelijking met het jaar voordien.

Dat is lager dan het doel van de Europese Unie om in 2030 op 45 procent uit te komen. Bij de vrouwen lukte het wel al dit doel te behalen. Gemiddeld 48 procent van de jonge vrouwen heeft vorig jaar hoger onderwijs gevolgd. De mannen doen het merkelijk slechter met 37 procent.

De helft van de EU-landen haalt de doelstelling voor 2030 trouwens al. Ierland scoorde 62 procent, Luxemburg 61 procent, Cyprus 59 procent, Litouwen 58 procent, Nederland 56 procent en Zweden 52 procent. België staat op de zevende plaats met 51,4 procent, net voor Spanje met 50,5 procent en Frankrijk met 50,4 procent.

Opvallend is de slechte score voor Duitsland waar maar 37,1 procent van de leeftijdsgroep hoger onderwijs genoot. Dat is merkelijk lager dan hun buurlanden, met uitzondering van Tsjechië. Italië bengelt met 29 procent onderaan het lijstje en moet alleen Roemenië achter zich laten met 24 procent.

Derde cyclus

Over de verhoudingen tussen man en vrouw in de individuele lidstaten gaf Eurostat geen cijfers. Belstat geeft die cijfers wel maar voor de 30 tot 34-jarigen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is in België ook groot. Liefst 60,6 procent van de vrouwen tussen 30 en 34 heeft een diploma hoger onderwijs, tegenover maar 45,6 procent van de mannen in dezelfde leeftijdscategorie.

De verschillen kunnen ook aan de meting in de lidstaten liggen. Vlaanderen bijvoorbeeld mat voor 2019-’20 alleen de hogescholen en universiteiten. Nadien telde Statistiek Vlaanderen hoger beroepsonderwijs ook mee als een opleiding van de ‘derde cyclus’. In het academiejaar 2021-’22 waren er in het hoger onderwijs 266.246 inschrijvingen. Dat was een groei van het aantal inschrijvingen met 2 procent. De groei aan de universiteiten lag met 3 procent hoger dan aan de hogescholen waar het maar om 1% ging. Opgelet, de cijfers van Eurostat gaan over 25 tot 34-jarigen. De meeste studenten uit 2022 komen dus pas maar binnen enkele jaren in de cijfers voor.

Afgelopen maart meldde Statbel (het Belgische statistiekbureau) dat in 2022 53,1 procent van de 30-34-jarigen in België een diploma hoger onderwijs bezat. In 2021 was dit nog 49,9 procent. De verschillen in België zijn ook opvallend.

Brussel

In het Waals Gewest steeg dit aantal van 30 procent naar 44,3 procent tussen 2000 en 2022. Aanzienlijk lager dan het Vlaams Gewest waar dit in dezelfde periode steeg van 36,4 procent tot 56,2 procent. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet alle jaren beter. In 2000 bezat 43,9 procent van de Brusselse inwoners een diploma hoger onderwijs. Maar waar in Vlaanderen en Wallonië de trend opwaarts is, maakt het cijfer in Brussel soms grote sprongen (telkens andere 30 tot 34-jarigen). In 2009 zakte het zelfs bijna tot op het niveau van Vlaanderen (43,5% versus 43,1%). In 2022 bezat liefst 60,5 procent van de inwoners van het Brussels Gewest tussen 30 en 35 een diploma hoger onderwijs.

Het verschil tussen het Brussels Gewest en de andere gewesten laat zich verklaren door het feit dat zogenaamde young professionals na hun studies vaker in Brussel gaan of blijven wonen omwille van hun werk. Of die trend zich op latere leeftijd doorzet is uit geen enkele statistiek op te maken. Opvallend is wel dat in 2022 meer inwoners Brussel verlieten, waarvan meer dan 20.000 richting Vlaams Gewest. Ook in 2021 verlieten 45.000 inwoners de hoofdstad.