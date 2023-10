Even geen plaats voor een ‘Ja, maar…’

Sinds de gruwelijke aanvallen van de terreurorganisatie Hamas op het Israëlische grondgebied zijn in de westerse wereld overal pro-Palestijnse demonstraties uitgebroken. De lijken waren nog niet koud en verschillende groepen van zowel linkse als (in mindere mate) nationalistisch-rechtse signatuur weigerden hun steun voor de bevolking van Israël uit te spreken, omdat er volgens hen ook een andere kant aan het verhaal zat. Het was de grootste aanval op het Joodse volk sinds de Tweede Wereldoorlog. Een buitengewoon brute aanval bovendien,…

Sinds de gruwelijke aanvallen van de terreurorganisatie Hamas op het Israëlische grondgebied zijn in de westerse wereld overal pro-Palestijnse demonstraties uitgebroken. De lijken waren nog niet koud en verschillende groepen van zowel linkse als (in mindere mate) nationalistisch-rechtse signatuur weigerden hun steun voor de bevolking van Israël uit te spreken, omdat er volgens hen ook een andere kant aan het verhaal zat.

Het was de grootste aanval op het Joodse volk sinds de Tweede Wereldoorlog. Een buitengewoon brute aanval bovendien, mensen werden neergemaaid op een festival. Jonge meisjes werden tussen de lijken verkracht en ontvoerd, en zelfs baby’s waren niet veilig voor deze Palestijnse bruten. Na een gruwelijke gebeurtenis als deze lijkt eensgezindheid op zijn plaats. Het zou een volstrekt normale reactie zijn als de politieke meningsverschillen even aan de kant zouden worden geschoven om de slachtoffers te herdenken en de nabestaanden te steunen in deze moeilijke tijden.

Dat was helaas niet de eerste gedachte die opkwam bij verschillende pro-Palestijnse demonstranten. Zij gingen de straat op om de aanslagen te vieren. In Griekse vluchtelingenkampen brak gejuich uit toen de eerste berichten van Hamas’ aanval op Israël naar buiten kwamen.

Er is niets politieks aan terroristen

‘Alles is politiek in het Midden-Oosten’, is een veelgehoorde uitspraak. We zouden deze aanslagen dan ook in de context van het Palestijns-Israëlische conflict moeten zien. Maar is dit zo? Zijn terroristische aanvallen opeens politiek? Moeten de aanslagen op Charlie Hebdo ook in een bredere politieke context worden beschouwd? Moet er wellicht een sterke nuance worden aangebracht bij de massamoorden in Bataclan? Moeten we 9/11 zien als een verzetsactie tegen Amerikaans imperialisme?

Het morele relativisme, waar het Westen ondertussen failliet aan gaat, zorgt ervoor dat we alles in ‘de context’ moeten bekijken. Dat terwijl terroristen zich doorgaans weinig aantrekken van een brede politieke context. Terroristen worden gedreven door haat. IS werd gedreven door haat tegen het Westen, Al Qaida werd gedreven door haat tegen Amerika, Hamas wordt gedreven door haat tegen Joden en daarmee haat tegen de staat Israël.

Dit wordt bevestigd in Artikel 7 van het handvest van Hamas, dat eindigt met de tekst: ‘De Dag des Oordeels zal niet plaatsvinden totdat moslims de Joden bevechten (de Joden doden). Wanneer de Jood zich achter stenen en bomen zal verstoppen, zullen de stenen en bomen zeggen: O moslims (…) er staat een Jood achter mij, kom en dood hem’. Zelden werden diep anti-Joodse standpunten zo openlijk met de wereld gedeeld.

Contextkoning

Iedereen die deze terreuraanval in een bredere context probeert te plaatsen, helpt, wellicht ongewild, om de valse propaganda van Hamas te legitimeren. Alsof dit een logische of begrijpbare reactie is op het Israëlisch-Palestijnse conflict. Maar zoals eerder uitgelegd klopt dit niet. Een terreuraanval op onschuldige burgers gaat niet over politiek, een terreuraanslag is niets minder dan een terreuraanslag.

Terroristen hoor je niet ‘in de context’ te plaatsen, net zoals je anti-Joodse haat niet ‘in de context’ hoort te plaatsen. Soms is een gebeurtenis zo verschrikkelijk en mensonterend dat er geen ‘Ja, maar…’ aan gekoppeld moet worden. Beestachtige terroristen zoals Hamas verdienen geen ‘Ja, maar…’, net zoals de Holocaust geen ‘Ja, maar…’ verdient.

Ondertussen wordt het in verschillende westerse steden steeds gevaarlijker voor Joden. In Berlijn worden huizen waar Joodse mensen leven met davidsterren gemarkeerd. In Amsterdam werden Joodse scholen uit voorzorg gesloten, en in het Verenigd Koninkrijk worden Joodse kinderen opgeroepen om in het openbaar hun identiteit te verbergen voor hun eigen veiligheid. Onze grote steden, die al tientallen jaren lijden onder massa-immigratie, zijn niet langer veilig voor Joodse Europeanen.

Masker valt af

De Joodse bevolking verdient onze steun, simpelweg omdat iedereen die een dergelijke beestachtige aanval op onschuldige mannen, vrouwen en kinderen heeft ondergaan onze steun verdient. Dat juist in tijden van oprukkend antisemitisme in onze steden links-inclusieve politici weigeren ook maar de minste vorm van steun en sympathie uit te spreken in de vorm van een vlag of een speech, is ronduit verontrustend.