Evenepoel en Van der Poel: een wonderlijk en een verschrikkelijk jaar

Op de dag van het wereldkampioenschap wielrennen kopte de Britse krant The Guardian ‘Remco Evenepoel powers to gold after van der Poels arrest’. Hetzelfde verhaal bij het Amerikaanse NBC Sports: ‘Remco Evenepoel wins world road race title after Mathieu van der Poel gets arrested’, en bij het NRC Handelsblad: ‘Belg Evenepoel wint WK, Van der Poel staakt wegrace na door arrestatie verstoorde nachtrust’. Op het moment van schrijven, is de arrestatie van Van der Poel zelfs de headline van de…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Op de dag van het wereldkampioenschap wielrennen kopte de Britse krant The Guardian ‘Remco Evenepoel powers to gold after van der Poels arrest’. Hetzelfde verhaal bij het Amerikaanse NBC Sports: ‘Remco Evenepoel wins world road race title after Mathieu van der Poel gets arrested’, en bij het NRC Handelsblad: ‘Belg Evenepoel wint WK, Van der Poel staakt wegrace na door arrestatie verstoorde nachtrust’. Op het moment van schrijven, is de arrestatie van Van der Poel zelfs de headline van de ‘cycling’-sectie van The Telegraph. Niet de overwinning van Evenepoel.

Il faut le faire

De Fransen hebben daar een mooie uitdrukking voor: ‘il faut le faire!’ Je moet het maar doen: de definitieve doorbraak van ‘Eddy Evenepoel’ overschaduwen. Al geldt natuurlijk net hetzelfde voor Evenepoel zelf. Het is niet iedereen gegeven om het soort talent waarmee hij gezegend is, om te zetten in overeenkomstig succes, ondanks de verpletterende mentale druk en de onvermijdelijke zware tegenslagen.

Misschien gebeurt zoiets zelfs vaker niet dan wel. De verhalen van talenten die er niet in slagen door te breken of halverwege hun carrière jammerlijk ten onder gaan zijn in elk geval legio. Elk mankement in de persoonlijkheid of significant gebrek aan intelligentie wordt genadeloos afgestraft. Een mens zou zowaar blij zijn dat hij zelf niet die last moet dragen.

Vingertje

Een paar recente, opmerkelijke overwinningen van het wonderkind uit Schepdaal konden nog gerelativeerd worden, temeer daar er eerder twijfels gerezen waren bij zijn statuut van supertalent. Denk maar aan zijn afgang in de Giro van 2021 en zijn opvallend verlies in de Rondes van Valencia, het Baskenland en Zwitserland van dit jaar, ook al schittert hij doorgaans in dat soort wedstrijden.

Vandaar allicht dat zijn eclatante overwinningen in de Clásica San Sebastián en de Vuelta te weinig naar waarde geschat werden (dat geldt trouwens ook voor zijn bronzen plak in het WK tijdrijden, ondanks zijn duidelijke vermoeidheid). Er werd met name getwijfeld aan de kwaliteit van de tegenstand. Zwijg nu maar, zei het vingertje van Evenepoel bij het overschrijden van de finishlijn in Wollongong. In het bijzonder de kritiek bij het WK van vorig jaar lijkt hem dwars gezeten te hebben. Verder dan dat ging dat gramschap echter niet. Ook wat dat betreft is hij, mede dankzij zijn omgeving, geëvolueerd.

Leren, en snel ook, lijkt inderdaad de sleutel tot Evenepoels onwaarschijnlijke succes. Dalen kan hij inmiddels bijvoorbeeld als de beste. Ook uit de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Zwitserland werden lessen getrokken. Die eerste ronde leerde hem dat hij meer in de bergen diende te trainen, de tweede dat hij frisheid miste. Voor de Vuelta zou hij het anders aanpakken. Roglič en co hebben het geweten.

Patroon

In dit opzicht lijkt Mathieu van der Poel het veel minder goed te doen, ondanks zijn onmiskenbare klasse en intelligentie. Ik wees hier eerder al op een patroon van overmoedige eigenzinnigheid of eigenzinnige overmoed in zijn gedrag. Dat viel ook te lezen in een artikel dat onlangs verscheen in het NRC Handelsblad, naar aanleiding van het debacle in Wollongong: ‘Een WK verloren door een hongerklop, Spelen mislukt door gemiste informatie en nu de arrestatie in de nacht voor het WK in Australië. Is er een patroon?’

Ja dus. De combinatie van eigenzinnigheid, durf, grote wilskracht en een uitzonderlijk fysiek talent leidt bij hem tot ongeziene huzarenstukken, maar ook tot al even ongeziene debacles. Beide worden mede gefaciliteerd door een wielerploeg die hem als gegoten zit en, ipso facto, misschien voor te weinig frictie zorgt.

Ontkenning

Een en ander komt mede doordat die combinatie van eigenschappen helaas ook nog eens gepaard gaat met een flagrante neiging tot ontkenning en een gebrek aan zelfkritiek. Neen, hij had (aanvankelijk) niet ten onrechte eten geweigerd tijdens het doorregende WK van 2019. Neen, hij diende lange tijd geen rekening te houden met zijn rugproblemen. Neen, hij was niet geïnformeerd over het ontbrekende plankje op de Spelen. En neen, vervroegd afstappen in de Giro was niet nodig.

Zo zou er nu ook geen fysiek treffen geweest zijn met de twee plagende bakvissen of pestende tieners in Wollongong. Terwijl hij hen wel achternazat in de gangen van het Novotel van Brighton-le-Sands (Sydney). Zou het? De rechter dacht blijkbaar van niet, ook al is er bij mijn weten geen bewijsmateriaal. Hij of zij bond er bovendien een effectieve veroordeling aan vast: van uitlokking en onweerstaanbare drang heeft men daar ‘Down Under’ blijkbaar nog nooit gehoord.

Nog een patroon

Daarbij leidt het ene ook steevast tot het andere. Een plankje nemen is niks voor Van der Poel. Denk maar aan zijn capriolen in de cyclocross. Hij sprong niet in Tokio wegens zijn rugproblemen. Met een verschrikkelijke en voor zijn rug allesbehalve onschadelijke val tot gevolg. Diezelfde problemen leidden vervolgens tot een mislukt winterseizoen en voorbereiding van het zomerseizoen. Wat dan weer, via een ten onrechte uitgereden Giro, resulteerde in zijn onwaarschijnlijke afgang tijdens de Tour van 2022.

Ter voorbereiding van het WK reed hij enkel kleine wedstrijden, in soms slecht weer, en reisde hij laat af. Dat leidde tot een lichte verkoudheid en ook vermoeidheid, vlak voor de grote dag. Vandaar dat hij vroeg ging slapen. Mede wegens die verkoudheid deed hij dat op een eigen kamer, weg van de verdieping, voorzien voor de Nederlandse delegatie (met name die van zijn vriendin). Lawaai en geklop op de deur resulteerden vervolgens in grote en zeer begrijpelijke ergernis. Waardoor hij dan weer zelf (en alweer geheel overeenkomstig zijn eigenzinnigheid) verhaal ging halen. Met alle gevolgen van dien.

‘U kijkt toch ook?’

Allicht wordt Van der Poel in beroep vrijgesproken. Wegens gebrek aan bewijs of uitlokking. Zijn pijnlijke afgang in Wollongong en climax van een, voor zijn doen (i.e., ondanks een paar eclatante overwinningen), waar verschrikkelijk jaar zal hem hoe dan ook nog lang heugen. Wezenlijk veranderen zal hij echter niet: onwaarschijnlijke krachttoeren op de fiets zullen zo nu en dan afgewisseld worden met al even onwaarschijnlijke debacles. Hij blijft hoe dan ook een groot kampioen en een schier weergaloze smaakmaker van het moderne wielrennen.

Wat ‘baasje’ Evenepoel betreft, is de grote vraag of zijn wonderlijk jaar de komende jaren een platform wordt voor een gooi naar het absolute kopmanschap van het peloton. Dat zal dan moeten gebeuren via een klinkende overwinning in de Tour de France, na een klassieke clash der titanen. Om het met een gevleugelde uitspraak te zeggen: ‘U kijkt toch ook?’.