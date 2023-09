Extra-dividend Exmar is ‘masterclass uitroken kleine aandeelhouders’

Tankrederij Exmar keert aan zijn aandeelhouders een extra dividend uit van 4,4 euro, naast het al eerder aangekondigde dividend van een euro. Dat is goed nieuws voor de aandeelhouders, op het eerste zicht. Volgens fiscalist Anton van Zantbeek van het nichekantoor in vermogensadvies Rivus is er echter sprake van “een uitrookpoging van de kleine aandeelhouders”. Mislukte exit Eerder deed Nicolas Saverys met zijn investeringsvehikel Saverex een poging om Exmar van de beurs te halen. Hij deed een bod van 11,10…

Tankrederij Exmar keert aan zijn aandeelhouders een extra dividend uit van 4,4 euro, naast het al eerder aangekondigde dividend van een euro. Dat is goed nieuws voor de aandeelhouders, op het eerste zicht. Volgens fiscalist Anton van Zantbeek van het nichekantoor in vermogensadvies Rivus is er echter sprake van “een uitrookpoging van de kleine aandeelhouders”.

Mislukte exit

Eerder deed Nicolas Saverys met zijn investeringsvehikel Saverex een poging om Exmar van de beurs te halen. Hij deed een bod van 11,10 euro per aandeel, maar kon te weinig aandeelhouders overtuigen. Saverex heeft na de tweede biedronde een belang van 83,76 procent in Exmar, terwijl 95 procent nodig is om de andere aandeelhouders tot een verkoop te dwingen. De beursexit is dus mislukt.

Maar nu biedt Exmar plots een dividend aan van 5,4 euro. De aandeelhouders moeten dit nog goedkeuren, maar met de ruime meerderheid van Saverex is dit een formaliteit. Niet onbelangrijk: kleine aandeelhouders moeten wel 30 procent afdragen aan de fiscus.

Roerende voorheffing

‘Saverex betaalt geen roerende voorheffing op deze uitkering’, aldus van Zantbeek. ‘Een Europese richtlijn stelt dat holdings vrijgesteld worden van deze belasting op dividenden, wat heel normaal is om een dubbele belasting te vermijden. Voor meneer Saverys is dit een fiscaal neutrale operatie. De andere particuliere aandeelhouders betalen echter wél de roerende voorheffing.’

Om deze belasting te vermijden, kunnen ze volgens de advocaat beter de aandelen verkopen. In dat geval moeten ze geen belasting betalen op de eventuele meerwaarde. Van Zantbeek: ‘Waarschijnlijk zal het aandeel ook aan waarde verliezen door de uitkering van het superdividend. Nu verkopen is dus de boodschap, ook om fiscale redenen. En wie staat dan klaar om te kopen? Meneer Saverys. Zo geraakt hij misschien wel aan de drempel van 95 procent. Dit is een masterclass uitroken kleine aandeelhouders.’

Exmar ontkent

Laurent Verhelst, chief financial officer van Exmar, ontkent dat er een uitkoopstrategie achter het superdividend schuilt. ‘De uitleg is eenvoudig’, verklaart hij. ‘Om de uitkoop te financieren moest Saverex leningen aangaan. En om die terug te betalen was er cash nodig. En het dividend zorgt daarvoor.’