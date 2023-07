Extreme hittegolf in het zuiden? ‘Ja, het is warm. Nee, we zijn niet aan het smelten.’

Schroeiend heet! Zo warm wordt het op jouw vakantiebestemming! Italië kreunt: 'Schrijf maar op dat we doodgaan van de hitte'... De krantenkoppen zijn de laatste weken behoorlijk alarmerend. Bij de artikels staan kaartjes vol gele (gevaarlijk!) en rode (zeer gevaarlijk!) gebieden. Overdreven of niet? De zomer in België kwakkelt wat. Maar wie de krant leest, moet haast denken dat vrienden en familie in het zuiden zich in een soort vagevuur bevinden. En als je online zoekt naar de genoemde steden,…

De zomer in België kwakkelt wat. Maar wie de krant leest, moet haast denken dat vrienden en familie in het zuiden zich in een soort vagevuur bevinden. En als je online zoekt naar de genoemde steden, zie je soms temperaturen die heel wat lager liggen dan in de krantenartikels. Overdrijft de pers doelbewust? Is het maar clickbait? Of klopt het wat ze schrijven? Wie zal het zeggen? Onze vrienden en kennissen in het zuiden, natuurlijk!

Sicilië: ‘was het niet altijd zo?’

Philip Roose woont en werkt in Sicilië en zit in het noordwesten op het moment dat we hem aan de lijn krijgen. Het is late namiddag en volgens Het Laatste Nieuws zou het er 45 graden moeten zijn. ‘O nee’, lacht Roose, ‘doe er gerust meer dan 10 graden af. Ik moet er meteen bij zeggen dat ik nu aan de kust ben en hier is het altijd frisser. In het binnenland van Sicilië zijn temperaturen van 40 tot 45 graden of meer niet ongewoon. Maar is dat niet altijd zo geweest? De mensen zijn echt nog niet aan het smelten. Je moet je aanpassen. In de namiddag meer binnenblijven met de airco aan. Maar ik heb de kranten niet nodig om mij dat te vertellen.’

– Verder geen problemen?

Roose: ‘Bosbranden zijn elke zomer een heel groot probleem. Of ze nu moedwillig of per ongeluk ontstaan…’

– Tot zover klimaatverandering wat u betreft?

Roose: ‘Wij merken de klimaatveranderingen vooral als het regent. Het water valt veel geconcentreerder uit de lucht, waardoor je erosie krijgt op de slecht onderhouden landbouwgronden, want er zijn ook alsmaar minder boeren.’

In de laars van Italië: ‘Niet meer leuk’

Diederik Van den Abeele, journalist en maker van de terecht veelgeprezen tv-reeks Shalom Allemaal gaat al ruim tien jaar op gezinsvakantie naar Puglia, in de hak van de Italiaanse laars. Volgens HLN zou het er 46 graden moeten zijn. ‘Dat is onzin’, zegt Van den Abeele. ‘Volgens mijn Iphone is het 37 graden en zo is het al een paar dagen. Volgens de voorspellingen gaan we vanaf morgen richting 42 graden.’

– Was het vroeger ook zo warm?

Van den Abeele: ‘Vorig jaar wel, daarvoor nooit.’

– Is 40 graden of meer nog wel aangenaam?

‘Nee, he. Dat is niet leuk. We zitten nu al een paar dagen vaker binnen dan ons lief is. Gelukkig in een oud huis met muren van een meter dik, maar zelfs daar begint de warmte binnen te kruipen. Airco in de slaapkamers gebruikten we altijd al, maar sinds een paar dagen voor het eerst ook in de woonkamer.’

– Hoe zien die warme dagen er uit?

‘Vroeg opstaan als het nog fris is. Koffietje op het dorpsplein, boodschappen doen, en dan naar binnen. Of buiten in de schaduw als er wind is. De wind bepaalt ook of we tegen de vooravond naar de kust gaan. We zitten op 10 minuten van zowel de Adriatische als de Ionische zee. Waait de tramontana uit het noordwesten, kan dat 5 tot 6 graden verschil maken aan de Adriatische kust. Daar gaan we dan rond half zes naartoe, vrouw en kind duiken graag het water in, zelf duik ik liever in een frisse cocktail aan de strandbar. Rond zeven uur ‘s avonds begint het leven op straat voor de Italianen, tot middernacht.

– En aan de Ionische kust?

‘De scirocco wind komt uit het zuiden en brengt warme lucht uit Algerije. Dat is net of je zit in een gigantische warme haardroger.’

– Heeft de hittegolf een impact op het toerisme, denk je?

‘Goeie vraag. Ik overweeg voor het eerst in al die jaren om wat vroeger weer richting België te rijden met wat tussenstops, bijvoorbeeld in Venetië waar het nu 10 graden koeler is. Misschien worden de warmste Zuid-Europese plekken toch vooral een bestemming in het voorjaar en het najaar…’

Zuid-West Frankrijk: ‘Airco niet nodig.’

Karin Carmeliet woont al 6 jaar in de Lot regio tussen Toulouse en Bordeaux, maar verhuurt ook een huis in de bergen rond Malaga. Is het in Zuid Spanje dan niet heel erg heet?

Carmeliet: ‘We waren in april nog in Malaga, het was rond de 28 graden en ik las tot mijn verbazing in de kranten over een hittegolf, dus ik stel mij wel vragen bij wat de pers er soms van maakt. Ok, het is warm, 37 graden nu in de Lot. (Dat komt overeen met wat HLN schreef over Toulouse, red.) Alleen: gisteren was het 28 graden en morgen wordt het 27. Ze pikken er dus die ene warme dag uit.’

– Als je vergelijkt met de 6 vorige jaren?

‘Dan heb ik niet het gevoel dat het erg veranderd is. Wel heb ik het idee dat de winters natter zijn geworden.’

– Als het rond de 40 graden is, vlucht je dan de airco in?

‘Die hebben we niet in Frankrijk. Wij hebben een huis met hele dikke muren. Dat volstaat. In Malaga is airco wel noodzakelijk.’