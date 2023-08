Fabrikanten windmolens in slechte papieren

Ondanks een enorme toename van het aantal bestellingen kampen fabrikanten van windmolens met immense problemen. Terwijl het orderboekje van Siemens Energy steeg met 54 procent, duikelde de koers van het bedrijf met bijna de helft naar beneden sinds juni. De financiële put bedroeg vorige week al 2,2 miljard euro. De windmolenafdeling van het Duitse industrieconglomeraat Siemens sukkelt al enige tijd. Het bedrijf slaagde er niet in om wieken (rotorbladen) voor windmolens te maken zonder ‘rimpels’. Zo’n wiek bestaat uit 150…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Ondanks een enorme toename van het aantal bestellingen kampen fabrikanten van windmolens met immense problemen. Terwijl het orderboekje van Siemens Energy steeg met 54 procent, duikelde de koers van het bedrijf met bijna de helft naar beneden sinds juni. De financiële put bedroeg vorige week al 2,2 miljard euro.

De windmolenafdeling van het Duitse industrieconglomeraat Siemens sukkelt al enige tijd. Het bedrijf slaagde er niet in om wieken (rotorbladen) voor windmolens te maken zonder ‘rimpels’. Zo’n wiek bestaat uit 150 lagen glasvezel. Ook de turbines (de motor in de gondel bovenop de mast) waar de wieken op vastzitten, bleken ‘te snel’ op de markt gebracht en zaten vol kinderziektes.

CEO Jochen Eickholt van Siemens Gamesa, dat de windmolens produceert, deelde vorige week mee dat het bedrijf de kwaliteitsproblemen met windturbines op land eindelijk opgelost kreeg. Hij beweerde ook dat de verlieslatende afdeling begonnen is aan het herstel. Eickholt zei dat nadat duidelijk werd dat Siemens Energy 2,2 miljard euro kosten moet afboeken op de winddivisie. Een enorme tegenvaller die bovendien grote woede veroorzaakt bij de grootste aandeelhouder Siemens AG. Het Duitse concern bezit een derde van de aandelen van Siemens Energy waar Siemens Gamesa onder ressorteert. Het nettoverlies liep op tot 2,9 miljard euro (vorig jaar was het verlies iets meer dan een half miljard euro).

1,6 miljard euro van die kosten zijn te wijten aan kwaliteitsproblemen met de wieken en de raderwerken van de jongste twee generaties windturbines waarvan er al 2.900 geïnstalleerd werden. De herstellingen kosten uiteraard handenvol geld.

Teleurstellend

De CEO beweerde via een bericht op sociale mediasite LinkedIn dat het weliswaar teleurstellend is om zo in de problemen te zitten, maar dat de gondels voor de windmolens ondertussen aangepast werden. ‘De problemen zijn met andere woorden geïdentificeerd en het is alleen nog een kwestie van ze te verhelpen in de windmolens die al in het veld staan’, zegt Eickholt.

Tegelijk besloot Siemens Gamesa de prijzen op te trekken en verminderde het bedrijf de aansprakelijkheid voor schade in haar contracten. Bovendien zou Siemens Gamesa kieskeuriger projecten aannemen om de winstgevendheid op te krikken.

Ondanks de wereldwijde toename van windmolenprojecten gaf de CEO toe dat de huidige situatie ‘eigen schuld’ was. De ‘marktomstandigheden’ waren ongunstig voor fabrikanten van windturbines omdat veel fabrikanten worstelen met de stijgende inflatie.

Plezier

Pikant detail daarbij was dat de aandelenkoers van Siemens Energy eind juni kelderde met 40 procent en bleef zakken in juli en augustus. Siemens nam oorspronkelijk een Spaanse fabriek van windturbines over, maar heeft nog niet veel plezier beleefd aan die overname. Ook de Deense concurrent Vestas verkeert al jaren in de financiële problemen.

Hoeveel geld is gemoeid met nieuwe windmolenprojecten? In het voorbije kwartaal tekende Siemens Energy een groei op van de orderportefeuille met 54 procent tot 14,9 miljard euro. Een aandeel Siemens Energy was in 2020 bij de afsplitsing 22 euro waard. Deze week bedroeg de waarde nog 13 euro. Op het dieptepunt in oktober 2022, toen de problemen aan het licht kwamen, zakte het aandeel zelfs tot 10,25 euro. De internationale vraag naar windmolens deed het aandeel klimmen tot 24 euro afgelopen mei. Die koers bleek vooral op speculatie te berusten. Of was het een diepgeworteld geloof in windmolens? Toen uitkwam hoe erg de situatie werkelijk is, halveerde de koers tot het nieuwe dieptepunt.