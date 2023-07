Filip Brusselmans (VB): ‘N-VA had een derde van parlementaire zetels en deed… nougatbollen’

Filip Brusselmans (VB) kreeg in 2019 het vertrouwen van 11.089 Oost-Vlamingen en werd daarmee het jongste parlementslid ooit. Eén jaar later werd hij door zijn partijgenoten verkozen tot voorzitter van de jongerenvleugel. Doorbraak sprak met Brusselmans over Vlaams zelfbestuur, een samenwerking met N-VA en de creatie van ‘draagvlak’. Zijn de ontbinding van België en de onafhankelijkheid van Vlaanderen een Vlaams-nationale wensdroom of een realistisch scenario? Het antwoord op deze vraag is één – maar allicht niet dé – splijtzwam tussen…

Filip Brusselmans (VB) kreeg in 2019 het vertrouwen van 11.089 Oost-Vlamingen en werd daarmee het jongste parlementslid ooit. Eén jaar later werd hij door zijn partijgenoten verkozen tot voorzitter van de jongerenvleugel. Doorbraak sprak met Brusselmans over Vlaams zelfbestuur, een samenwerking met N-VA en de creatie van ‘draagvlak’.

Zijn de ontbinding van België en de onafhankelijkheid van Vlaanderen een Vlaams-nationale wensdroom of een realistisch scenario? Het antwoord op deze vraag is één – maar allicht niet dé – splijtzwam tussen N-VA en het Vlaams Belang. Als de peilingen van 2023 een voorafname zijn op de verkiezingsuitslag van 2024, worden beide partijen de grootste en op één na grootste politieke formatie van Vlaanderen. Wie de grote en wie de kleine ‘V-broer’ wordt, is geen uitgemaakte zaak.

Mijnheer Brusselmans, vooraleer we het hebben over Vlaams zelfbestuur: bent u zeker dat een gevaar voor de vaderlandse cultuur wel een platform verdient? Want dat bent u, nu u plaatsneemt in de raad van bestuur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel.

‘Een gevaar voor de vaderlandse cultuur zou ik mezelf nu niet direct noemen, maar een gevaar voor de linkse, heilige huisjes misschien wel (lacht). Het is toch ongelooflijk frappant om te zien hoe moeilijk sommige linkse culturo’s het hebben met de democratie.’

‘Uiteindelijk is dat niet enkel een aanval op onze partij, maar een op het Cultuurpact en de evenwichtige ideologische samenstelling van culturele raden van bestuur. Wel het geld van de rechtse Vlaming, niet de inspraak. Dat is al jaren het motto van sommigen binnen de sector. Dat is, wat de KVS althans betreft, vanaf nu gedaan. Onze partij zit trouwens al in een tiental culturele raden van bestuur, zoals NTGent of VAF, en dat gebeurt op een gemoedelijke manier.’

‘A house divided against itself cannot stand’, met die gevleugelde woorden waarschuwde Abraham Lincoln zijn land voor de onoverbrugbare kloof die zou leiden tot de Amerikaanse burgeroorlog. Dus zegt u nu eens: hoe groot is de kloof tussen uw partij en N-VA?

‘Het antwoord op die vraag hangt af van over welke N-VA we het hebben. Wanneer ik spreek met de kiezers, met de basis, zelfs met de lokale mandatarissen, dan ben ik ervan overtuigd dat die kloof overbrugbaar is. We blijven natuurlijk twee verschillende partijen; daarover moet je de mensen geen blaasjes wijsmaken. De gemiddelde N-VA’er en de gemiddelde VB’er zouden het wellicht bijzonder jammer vinden moesten de partijen samensmelten. Er zal altijd een gezonde kloof zijn, maar het is niet alsof die kloof een Grand Canyon is.’

‘De kloof wordt wel groter wanneer we spreken over de partijtop. De kloof tussen de N-VA-top en de N-VA-basis is groter dan die tussen de N-VA-basis en het Vlaams Belang, of toch over bepaalde thema’s. Die basis, die lokale mandatarissen beseffen maar al te goed dat hun partij de beste kans heeft om de meeste punten van haar partijprogramma te realiseren door met ons samen te werken. Veel meer punten dan mogelijk is met hun huidige coalitiepartners. En hetzelfde geldt voor het Vlaams Belang. Wij sluiten op voorhand niemand uit en focussen vooral op de inhoud van een eventueel bestuursakkoord. Maar we moeten daar ook niet flauw over doen: N-VA en Vlaams Belang zijn natuurlijke bondgenoten. Wij zijn bereid dat te erkennen.’

De partijtop van N-VA staat, met andere woorden, in de weg van een Vlaams-nationale frontvorming?

‘Ja, al zou ik de actuele communicatie daarover niet té serieus nemen. Ik ontwaar vooral een electorale strategie. In 2019 was mijn partij ook de te vermijden partner, maar kijk wat er na de verkiezingen is gebeurd: we hebben toen ook mee onderhandeld. En ik garandeer u, als de kiezer zowel N-VA als Vlaams Belang een belangrijke rol toedicht, dan zullen die gesprekken opnieuw plaatsvinden. Hopelijk zijn ze wel vruchtbaarder dan vorige keer.’

En als N-VA en Vlaams Belang gezamenlijk geen meerderheid behalen aan Vlaamse zijde? Denkt u aan een formule van gedoogsteun voor een minderheidsregering onder leiding van N-VA?

‘Dat is geen nuttige discussie. De verkiezingen zijn pas over een jaar, laten we dus vooral afwachten hoe de kiezer de kaarten schudt. Maar goed, gedoogsteun geniet uiteraard niet onze voorkeur. Als wij de grootste partij worden, en dat is toch ons doel, dan is het normaal dat we deel uitmaken van de volgende regering en mee aan de knoppen zitten.’

‘Gedoogsteun zou betekenen dat de democratie in Vlaanderen nog steeds niet volledig correct functioneert. Vorige keer waren we de tweede grootste en werden we te eenvoudig aan de kant gezet. Vlaams Belang zal in 2024 niet alleen regeren, dat weten we, maar als de kiezer ons de kans geeft zullen we wel het initiatiefrecht opeisen voor de vorming van een Vlaamse Regering.’

Op federaal niveau bepleit N-VA een confederaal akkoord met Wallonië en Brussel. Realistisch en/of wenselijk?

‘Geen van beide. Ik vind het eerlijk gezegd bizar dat N-VA ons verwijt “chaos” te creëren en onrealistische scenario’s op tafel te leggen, terwijl hun plan is om te onderhandelen met PS over het einde van het Belgisch federalisme. Wel, dat lijkt me nog grotere fictie dan wat alle andere partijen voorstellen. PS zal nooit meegaan in dat verhaal. Ik las Paul Magnette dit weekend, die vertelde dat hij Brussel zou meenemen en Vlaanderen zou opzadelen met alle resterende problemen die hijzelf heeft gecreëerd. Een confederaal akkoord met het Wallonië van PS is niets meer dan een koord rond de nek van Vlaanderen.’

‘Als je aan de modale Vlaming vraagt of hij het einde wil van België, dan zal het antwoord inderdaad “nee” zijn. Maar dat is de verkeerde vraag, hè. Als je aan diezelfde Vlaming vraagt of hij zijn kinderen wil opzadelen met een lagere staatsschuld, of hij wil dat het Nederlands in Brussel opnieuw gerespecteerd wordt, onze sociale zekerheid betaalbaar blijft en illegale migratie onder controle gebracht wordt, dan moet je aan de Vlaming uitleggen dat dat niet mogelijk is binnen de Belgische constructie, federaal of confederaal.’

U bent niet onder de indruk van het parcours van N-VA?

‘Ik denk dat er twee soorten Vlaams-nationalisten bestaan. Je hebt de Vlaams-nationalisten die denken België van binnenuit uit te kleden. Door deel te nemen aan het bestaande politieke systeem, hopen zij datzelfde politiek systeem te veranderen. Maar wat je al te vaak ziet is dat zij de politiek niet veranderen, maar dat de politiek hen verandert. Je ziet dat met de huidige minister-president, maar evengoed met andere sterkhouders binnen N-VA. En dan heb je een tweede soort Vlaams-nationalisten. Dat zijn personen die via nieuwe partijen die niet op de traditionele breuklijnen liggen het systeem van buitenaf grondig willen hervormen. Dat is de weg van Vlaams Belang.’

Draagt N-VA verantwoordelijkheid voor het ontbreken van een draagvlak voor onafhankelijkheid?

‘Ik denk dat N-VA in 2014 een verkeerde keuze heeft gemaakt door op federaal niveau deel te nemen aan de macht. Bart De Wever heeft zijn verkiezingsoverwinning toen niet verzilverd. De Vlaamse Beweging, die in belangrijke mate leeggeplukt werd door N-VA, zag de communautaire agenda in de koelkast verdwijnen. Of ze daar veel voor terug gekregen hebben, durf ik te betwijfelen.’

‘De Vlaming is een nuchter schepsel. Er is geen draagvlak voor een Vlaamse Republiek vanuit een soort historisch romanticisme. Ik betreur dat, maar het is zo. Maar voor de resultaten van Vlaams zelfbestuur is er wél een draagvlak. Politici die de Vlaamse kaart trokken, De Wever in 2014, Yves Leterme in 2007, zelfs Guy Verhofstadt met zijn burgermanifesten, boekten succes. Je hoeft niet uit volle borst de Vlaamse Leeuw te zingen om te begrijpen wat de voordelen zijn van Vlaamse autonomie.’

Theo Francken (N-VA) riep onlangs op tot Vlaams-nationale frontvorming op federaal niveau, zij het dat deze frontvorming een intrekking van de federale VB-lijsten inhield. Vlaams Belang heeft, zo luidt de redenering, in het federaal parlement weinig te zoeken en verzwakt de positie van de Vlaams-nationale partij waarmee Waalse partijen wél willen praten. Uw partijvoorzitter was niet onder de indruk.

‘Ik ook niet (lacht). Er was een moment in het heel recent verleden dat N-VA een derde van de Vlaamse zetels had in het federaal parlement. Eén derde! Vlaams Belang wás bijna dood. En wat hebben ze gedaan met dat mandaat: nougatbollen. N-VA had de belangrijke portefeuilles: de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Asiel & Immigratie. En wat kregen ze er in 2019 voor terug? Een heropleving van Vlaams Belang. Het zou nu toch de omgekeerde wereld zijn als wij zeggen “met N-VA komt het allemaal wel goed op federaal niveau”, terwijl zij electoraal werden afgestraft voor het gevoerde beleid.’

Geen V-Front, dan?

‘Het is gezond voor de democratie dat Vlaamsgezinden een keuze hebben. Wij hopen natuurlijk dat zij de juiste keuze maken (glimlacht).’

‘Het enige logische moment waarop N-VA en Vlaams Belang als één front naar de verkiezingen trekken, is na de aflegging van een Vlaamse soevereiniteitsverklaring door het Vlaams Parlement en de onderhandeling van een splitsingsakkoord met de Franstaligen. In 2029, dus. Als je dan naar de kiezer trekt met een deal, zou het mooi zijn als de twee partijen die de Vlaamse onafhankelijkheid nastreven dat akkoord ook verdedigen. 2029 wordt zo een referendum over Vlaamse onafhankelijkheid. Maar in 2024 staat er al veel meer op het spel voor de Vlaming.’