Filip Brusselmans (VB) wordt bestuurslid van Vlaams cultuurhuis

Filip Brusselmans (Vlaams Belang) wordt bestuurslid van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS). Een unicum, want nooit eerder kreeg een lid van Vlaams Belang de kans om die rol te vervullen. Intussen lanceerden een veertigtal kunstenaars en medewerkers van het cultuurhuis een open brief, waarin de aanstelling van Brusselmans wordt bekritiseerd.

‘Voor het gedachtegoed van extreemrechts is geen plaats in KVS. Gisteren niet, vandaag niet. Nooit’, schrijven verschillende kunstenaars en medewerkers van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in een open brief. Daarmee reageren zij op de beslissing van minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) om Filip Brusselmans (Vlaams Belang) bestuurslid van de KVS te maken. Critici vinden dat er geen plaats is voor ‘extreemrechts gedachtegoed’ in het Vlaamse cultuurhuis en dat Brusselmans normen en waarden vertegenwoordigt die haaks staan op zowat alles waar KVS voor staat.

Voor het eerst

Filip Brusselmans vervangt Bert Anciaux (Vooruit), voormalig minister van Cultuur, en zetelt daarnaast in de Cultuurcommissie van het Vlaams Parlement. Anciaux zelf is trouwens een van de meest omstreden politici van zijn generatie. ‘Zijn dromerige gedrevenheid maakt hem geliefd bij sommigen, gehaat bij vele anderen’, schreef Knack ooit over hem. Zo oogstte hij jaren geleden bakken kritiek, nadat hij een drama in Dendermonde met het Israëlisch offensief in Gaza vergeleek. Al moet Brusselmans zeker niet onder doen.

De Vlaams Belanger kwam al in opspraak, nadat hij werd geweigerd als lid van de raad van bestuur bij vzw Flagey, een bicultureel cultuurhuis. Waarom dat gebeurde werd niet precies gecommuniceerd, maar aangezien ook Brusselmans’ partijgenoot Bob De Brabandere werd afgewezen als kandidaat voor de algemene vergadering, zou het Vlaamse gedachtegoed wel eens een doorslaggevende rol in die beslissing kunnen gespeeld kunnen hebben.

Communicatie

Deze keer wordt er alvast duidelijker gecommuniceerd. ‘Samenwerking over taal- en cultuurgrenzen heen, en vermenging van experiment en traditie, zijn onmisbare ingrediënten voor een Vlaams cultuurhuis dat zijn emancipatorische rol wil spelen in een grootstedelijke context. Filip Brusselmans neemt publiek allerlei standpunten in die daar lijnrecht tegen ingaan’, vinden de kunstenaars en medewerkers van het cultuurhuis die de open brief opstelden.

Al kan volgens de KVS elke cultuurliefhebber terecht in het centrum. Toch benadrukt de organisatie zeker niet ‘naïef’ te zijn, en zich vooral zorgen te maken over het gedachtegoed van Vlaams Belang zelf, in plaats van om de persoon van Brusselmans. ‘Een partij die tegen Brussel is en geen kans onbenut laat om op te vallen met haatdragende, xenofobe en homofobe uitspraken. Daarom is het onmogelijk om niet te reageren’, vinden de cultuurfanaten. Ze vrezen vooral dat Brusselmans zich niet loyaal en constructief zal opstellen.

De KVS staat trouwens niet alleen. Verschillende andere Brusselse huizen, waaronder het Zinnema, kregen een vertegenwoordiger van Vlaams Belang toegewezen. De raad van bestuur zou volgens de Vlaamse regering een afspiegeling moeten zijn van de politieke samenstelling van het parlement, een interpretatie van een bepaling in het Cultuurpact die door velen wordt betwist. Nochtans is het ook die interpretatie, die minister Jambon aanhaalt om de aanstelling van Brusselmans te verdedigen.

Aanval

Vlaams Belang liet alvast weten niet tevreden te zijn met de open brief. Volgens de partij gaat het om ‘een regelrechte aanval op de pluraliteit van de politieke vertegenwoordiging in de raad van bestuur van KVS’. Ook Brusselmans zelf vindt dat er een gevaarlijke situatie ontstaat ‘wanneer politieke tegenstanders de democratische benoeming van een lid van een raad van bestuur aanvechten omwille van partijpolitieke redenen’.

KVS-directeur Michael De Cock roept intussen om een dringend debat, want hij bestempelt Brusselmans als ‘homofoob en xenofoob’, en vindt dat het Cultuurpact te streng wordt geïnterpreteerd. Al zal het gevecht over dat laatste misschien door juristen worden uitgevochten.