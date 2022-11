Filip, Qatar en de Duivels: pret verzekerd

Een mijlpaal in de geschiedenis van de cinema. Zo zou men het promofilmpje kunnen noemen, dat Filip heeft opgenomen om de Rode Duivels aan te moedigen. Daarin geeft de koning himself vijf minuten voetballes aan de Gouden Generatie losers die nog nooit een tornooi gewonnen hebben. Eindbestemming: het steenrijke golfstaatje Qatar, waar homoseksualiteit nog altijd verboden is, en gastarbeiders bij bosjes sneuvelden tijdens de bouw van de stadions. Een kniesoor die het daar nog over heeft. Want: Deviltime! Het scenario…

Een mijlpaal in de geschiedenis van de cinema. Zo zou men het promofilmpje kunnen noemen, dat Filip heeft opgenomen om de Rode Duivels aan te moedigen. Daarin geeft de koning himself vijf minuten voetballes aan de Gouden Generatie losers die nog nooit een tornooi gewonnen hebben. Eindbestemming: het steenrijke golfstaatje Qatar, waar homoseksualiteit nog altijd verboden is, en gastarbeiders bij bosjes sneuvelden tijdens de bouw van de stadions. Een kniesoor die het daar nog over heeft. Want: Deviltime!

Het scenario is keurig geregisseerd en zorgvuldig doorgepraat tussen de Bond en het Paleis. Schalks speelt de vorst voor gelegenheidscoach. ‘Plus vite, iets sneller!’ luidt de keurig tweetalige roep ten aanzien van superster Kevin De Bruyne. ‘Ah, ok, ça va’, salueert Kevin die zijn wereld kent. Geen derde landstaal, geen ‘etwas schneller’ helaas, misschien roept dat teveel het verleden op, verbonden aan het thuisland van de Coburgs. Het is allemaal zo gemaakt-spontaan en knullig, het charmeoffensief ligt er meters dik op, maar op VRT-Sporza en in de rest van de vaderlandse sportpers zijn ze laaiend enthousiast over het ‘acteertalent’ van Filip. Geen spatje ironie of grappigheid, nergens, met het vorstenhuis wordt niet gelachen.

Deze zorgvuldig gerespecteerde erecode wijst erop dat wij echt wel met regimemedia opgescheept zitten. Zelfs in Engeland wordt er meer gemonkeld om het sérieux van de troon, dan in België. Het heeft allemaal te maken met de stilzwijgende relatie tussen deugdzaamheid, tricolore gevoelens en de multiculturele ideologie die vanzelfsprekend in het Belgische voetbal hoog staat aangeschreven. Anders gezegd: wie met de koning lacht, of de Rode Duivels of, erger nog, beide, is gewoon een racist.

Een zeer speciale app

Qatar dus. Dat de monarchie zich wanhopig van het voetbal bedient om de tricolore gevoelens wat aan te wakkeren, is perfect normaal. Het is een traditie, ook al heeft de Voetbalbond het WK-dorp in Vilvoorde geannuleerd wegens geen interesse van het Belgische volk. Dat de shariastaat Qatar alle mogelijke moeite doet om zich humaan en modern voor te doen, en de emir de geruchten over de gesneuvelde werkkrachten afdoet als contrapropaganda van jaloezigaards, dat was ook wel zo te voorspellen. Dat het zeer godvruchtige Belgische koningshuis sinds Boudewijn en de Grote Brusselse Moskee iets heeft met de islam, is ook algemeen bekend. Van die kant valt geen kritisch geluid te verwachten over het gastland voor het WK, men zou maar eens de lokale moslimpopulatie alhier kunnen schofferen.

Blijft dat voetbalvolkje zelf, De Bruyne, Trossard, Hazard, Lukaku, en hoe ze verder ook allemaal mogen heten. In groot contrast met de opzichtige BLM-knievallen zullen de heren duivels braafjes hun nummer brengen in de nog naar slavenzweet ruikende stadions. Kritiek op Qatar is delicaat, want het zou maar eens kunnen overgaan in islamofobie, een bekende ziekte waartegen u kunt behandeld worden door voldoende DM en DS te lezen, en naar de VRT te kijken. De laffe kliek grootverdieners die nauwelijks belastingen betalen, laten zich wat graag voor de kar spannen van de monarchie en de politiek correcte mist)spuiterij van de FIFA die zelf vergeven is van de corruptie.

Geen thuisblijvers

Ook de verzamelde journalistieke voorhoede van het antiracisme op en rond het veld, aangevoerd door sportcommentator Filip Joos, is opvallend stil als het gaat over Qatar. Ze zullen allemaal van de partij zijn, niet één journalist van heel die links-weldenkende kliek gehoord die bedankt, niet één zender die thuis blijft. Noteer dat de cameralui strikte orders van het gastland hebben gekregen om alleen het voetbal en de animatie daarrond in beeld te brengen, geen overheidsgebouwen, geen straatbeelden, geen interviews met locals, laat staan een zicht op de appartementen waar de gastarbeiders in gehuisvest worden. Via een speciale app op zijn GSM wordt elke journalist in de gaten gehouden en is 24u/24 traceerbaar. Daar kan Quickie nog iets van leren.

Ondanks deze censuur is de jolijt groot en zijn de journalistieke koffers al gepakt. ‘Plus vite, iets sneller’: het mag inderdaad wat vooruitgaan. Laat ons deze aansporing overnemen als het gaat over gewichtigere zaken als het afschaffen van de monarchie, het opheffen van het fiscale gunstregime voor topvoetballers en, waarom niet, het schrappen van de islam als gesubsidieerde staatsgodsdienst. Dank u Sire voor de gouden tip.