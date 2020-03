Anders naar de film

De bioscopen zijn dicht, historisch gezien nochtans ideale plekken van troost in tijden van crisis. Filmreleases zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld, filmfestivals afgelast, opnames van nieuwe films stilgelegd of naar een latere datum verschoven. Ook de filmwereld lijdt onder de coronacrisis.

Geen film vandaag

Films die het tot de sluiting van de bioscopen uitstekend deden in de zalen, zien plotseling de adem afgesneden ( zoals System Crasher, La Bonne Epouse enz.). Andere films waarvoor de publiciteitsmolen al danig had gemaald zien hun première uitgesteld (zoals Beanpole, About Endlessnes). En dus werd er door filmdistributeurs en producenten ijverig gezocht naar alternatieven.

Enkele Belgische Video On Demand (VOD) platformen hebben samen met enkele onafhankelijke filmdistributeurs (Imagine, Cineart, Cinemien, September, Lumiere, O’Brother e.a.) tijdelijk een samenwerkingsverband gesmeed. Bedoeling is vooral om het huidige bioscoopaanbod te blijven aanbieden aan een film-minnend publiek. Dat aanbod zal op de VOD-platformen zoals Proximus Pickx VOD, VOO, Dalton.be, lumiereseries.com en Universcine.be beschikbaar zijn voor de prijs van een goedkoop bioscoopticket (7,99 euro).

Van zodra de cinemazalen opnieuw open kunnen, wordt dit aanbod stopgezet om de films opnieuw te projecteren voor het grotere scherm en op de plek waar een film thuishoort: de cinema, de bioscoop.

https://www.nl.universcine.be/corner/cinema-at-home

Revolutie?

Luidt deze wijziging tegen wil en dank een revolutie in het naar film kijken? Allicht niet want er was al Netflix bijvoorbeeld. Bovendien laat niet elke film – blockbusters op de eerste plaats – zich zomaar naar het kleine(re) scherm ‘verbannen’.

Zo verhuist de nieuwe James Bond No Time To Die – de wereldpremière was voorzien voor begin april – naar het najaar. Dat wordt drummen want die periode, van september tot en met december, is traditiegetrouw de drukste van het (film)jaar. Kleine films zoals onder meer de Vlaamse films dreigen dan te worden doodgedrukt door de moordende concurrentie.