Gent is fietsvriendelijk behalve voor Flandriens

Zaterdag 10 oktober plannen de Flandriens, de fietsclub van de Vlaamse Volksbewegin (VVB) een sportieve fietstocht. Niet zomaar voor de lol, nee. Ze fietsen van De Panne naar Opgrimbie. Yves Leterme (CD&V) beweerde in onverdachte tijden dat er verzet zou komen van zijn partij tegen een regering zonder Vlaamse meerderheid van Opgrimbie tot De Panne. De Flandriens -uitgeslapen en tegendraads als ze zijn- fietsen in de omgekeerde richting. Het feit dat de sportieveling zo van rugwind kan genieten zal hier niet vreemd aan zijn. Maar tegenwind komt er wel. Zo mogen de Flandriens het grondgebied van de stad Gent niet betreden van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). Blijkbaar heerst er enorme nervositeit rond protesten tegen deze regering.

Gent sluit de poorten

‘De toegang tot Gent is ons op schalkse en slinkse wijze ontzegd. Volgens stad Gent gaat het niet over een wielertocht maar over een manifestatie die niet is aangevraagd. Ik kreeg vorige week vrijdag tot vier maal toe telefoon van de federale politie. Eerst werd me in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt dat we in geen geval het grondgebied van Gent mochten aandoen. Ik legde uit dat het geen manifestatie was maar dat we enkel met een peloton van een 30-tal fietsers langs een deelgemeente zouden binnenrijden om dan een drietal kilometer langs een fietspad door Zwijnaarde te rijden. We komen zelfs helemaal niet in de Gentse binnenstad.’

‘Die uitleg mocht niet baten’, vervolgt de Flandrien. ‘Mij werd op het hart gedrukt dit niet te doen. We houden namelijk een tussenstop in Merelbeke, waar Egbert Lachaert eerste schepen is. Daar zouden we tot op dit moment getolereerd worden, maar dat zou in het gedrang komen mochten we toch Gent aandoen. De man van de federale politie maakte dit onomwonden duidelijk.’

De Clercq volgt facebook en wordt daar nerveus van

Na enig onderling overleg besloten de Flandriens een mededeling te doen via facebook. ‘In onze post maakten we duidelijk dat we in de stad van Mathias De Clercq, de warme en verbindende burgemeester die Gent graag op de kaart zet als fietsstad, niet welkom waren. Die facebookpost was pas enkele uren oud en ik kreeg terug telefoon van dezelfde man die zei dat ze “boven hem” -en zeker in de politiezone Gent- niet opgezet waren met die post omdat die manifest onwaar zou zijn. De burgemeester had de doortocht niet verboden, maar het ging volgens hem over een niet aangevraagde manifestatie die bijgevolg omwille van coronamaatregelen niet werd vergund en dus niet kon doorgaan.’

‘Daarop werd me in felle bewoordingen aangeraden de post te verwijderen. Ik vroeg of we misschien bepaalde zaken anders konden formuleren, maar er hielp geen lievemoederen aan. De post moest weg, want blijkbaar werden er veel mensen nerveus van.’

De Flandriens besloten niet moeilijk te doen en geen risico te nemen. ‘We hebben de post dan verwijderd, waarop de man me terug contacteerde om zich te vergewissen dat de post wel degelijk weg was. Hij vroeg nogmaals om de bevestiging dat het over een fietstocht ging en dat we er toch geen manifestatie van zouden maken. Tussen de regels door liet hij verstaan dat alle politiezones op de hoogte waren en dat voorzichtigheid geboden was. Zo zei hij dat Jean-Marie Dedecker (LDD), die in De Panne het startschot gaat geven, zich wel eens zou kunnen terugtrekken mocht duidelijk worden dat het toch over een manifestatie zou gaan.’

Ook nervositeit in het Antwerpse

Niet enkel in het Gentse wordt er licht overspannen gereageerd. De Flandriens kregen ook al signalen uit het Antwerpse. ‘Ondertussen blijkt dat één van de medeorganisatoren telefoon kreeg van de federale politie Antwerpen om te horen wat er nu juist aan de hand was in Mechelen. Daar komen we ook voorbij. Mijn collega heeft dan duidelijk gemaakt dat we er gewoon doorrijden in het kader van een fietstocht en dat we even halt houden aan het Hoogstratenplein. Meer niet.’

‘Sindsdien hebben we niets meer gehoord’, verzucht onze Flandrien, ‘maar we vrezen nu wel dat de politie de verscherpte coronamaatregelen gaat aangrijpen om ons extra onder druk te zetten. We zullen zien wat er op ons afkomt, maar voor zover ik kan zien is een begeleide fietstocht tot 50 personen toegestaan. Wij gaan ons daar aan houden. Wij gaan ook alle coronamaatregelen respecteren. Zo gaan we op druk bezochte plaatsen een mondmasker dragen, zoals op de stopplaatsen. Daar gaan we ook steeds de nodige afstand bewaren. We zijn gewaarschuwd en ik denk dat de politie er met een loep op zal toezien.’

Geen massa volk verwacht, ook niet de bedoeling

‘Het is niet onze bedoeling om een massa volk op de been te brengen’, benadrukt de Flandrien. ‘We willen gewoon onze fietstocht voltooien en dus van De Panne naar Opgrimbie rijden. Ondertussen is het wel duidelijk dat de zenuwen strak gespannen staan en dat we mogen rekenen op een serieuze opvolging vanuit politionele middens. We hopen dat het niet de proporties zal aannemen van de mobilisatie enkel weken geleden in Mechelen. Dat zou ronduit grotesk zijn. Het gaat hier over een fietstocht, niet over een manifestatie. Wanneer er heel de tijd meer politie aanwezig gaat zijn dan deelnemers, moet iemand misschien maar eens nagaan wat het kostenplaatje is voor een land dat sowieso in crisis is.’

‘Kijk, we willen op een ludieke en sportieve manier onderstrepen dat we van de Panne tot Opgrimbie, naar de woorden van Leterme, tegen deze regering zonder Vlaamse meerderheid zijn‘, besluit de Flandrien. ‘Een fietstocht is ook een sympathieke actie die goodwill opwekt. Het is dus zeker géén manifestatie. Wij mikken niet op een massa volk.’

Coronaproof is het ordewoord

‘Ik wil bij deze zelfs alle sympathisanten die ons zouden willen aanmoedigen nadrukkelijk vragen om dit steeds te doen met respect voor de coronamaatregelen. Alles moet verantwoord en coronaproof verlopen. Wij willen geen mensen in gevaar brengen. Dat wil ik benadrukken. Want onze tocht heeft nu blijkbaar al, voor de eerste pedaalslag, impact gehad. Meer willen we niet. We willen gewoon, net als zovele honderden wielertoeristen die elk weekend de baan op gaan, onze tocht uitrijden.’