Fluiten in het donker

Er zijn op dit moment zoveel crisissen elkaar aan het overlappen, dat we wel moeten besluiten dat we onomstotelijk op weg zijn naar een Grote Omwenteling. Terwijl alle ogen -uiteraard - gericht zijn op wat Covid-19 en zijn gekke neefje omikron nu weer gaan uitsteken en de regeringen op lemen voeten in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk steeds maar hardere maatregelen aan hun bevolking trachten op te leggen om het eigen falen te verbergen, zien we in de Eurozone…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Er zijn op dit moment zoveel crisissen elkaar aan het overlappen, dat we wel moeten besluiten dat we onomstotelijk op weg zijn naar een Grote Omwenteling. Terwijl alle ogen -uiteraard – gericht zijn op wat Covid-19 en zijn gekke neefje omikron nu weer gaan uitsteken en de regeringen op lemen voeten in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk steeds maar hardere maatregelen aan hun bevolking trachten op te leggen om het eigen falen te verbergen, zien we in de Eurozone een inflatie die aan het galopperen is.

Misdadige energiepolitiek

Eind november bedroeg ze al 4,5 procent en de voorspellingen wijzen richting 4,9 procent tegen het einde van het jaar. In België, een mismeesterd land sinds mensenheugenis en klemgezet door een waanzinnige – wat zeg ik; misdadige- energiepolitiek, bedroeg de inflatie vorige maand maar liefst 6 procent. Het hoogste niveau sinds 25 jaar. Uw kosten voor energie stijgen, u krijgt steeds minder goederen in uw winkelkarretje voor uw 100 euro en tot overmaat van ramp is de eerste energieleverancier al failliet gegaan. En de winter moet nog goed beginnen.

Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank denkt dat het allemaal tijdelijk is en dat het wel zal koelen zonder blazen. Met andere woorden; Lagarde gaat op haar handen zitten, fluit in het donker en laat de drukpersen in Frankfurt vrolijk verder draaien. Het doel van 2 procent inflatie van de ECB is niet meer dan een vervlogen droom, maar ook in Frankfurt geldt de gouden regel van de huidige politiek: noem iets ‘voortschrijdend inzicht’ en elke kritiek zal verstommen.

Stop de persen

Lagarde en regeringen van Madrid tot Brussel zien de bui natuurlijk al hangen: als de inflatie blijft aanhouden en de koopkracht verder in elkaar stuikt is er geen andere remedie dan de drukpersen stil te leggen. De ECB-borst waar talrijke Europese landen, banken en bedrijven jarenlang heftig aan hebben gelurkt zal dan plots droog komen te staan. De rente zal stijgen met als gevolg dat een hoop landen die inmiddels verslaafd zijn aan goedkoop geld, hun staatsschuld zullen moeten financieren met duurdere leningen. Een nieuwe schuldencrisis dient zich dan aan en u mag drie keer raden wie die -alweer- gaat moeten betalen.

De inflatie zorgt uiteraard ook hier te lande voor zenuwachtigheid. ‘Een loonstijging van 6 procent in amper dertien maanden tijd: dat wordt stilaan onbetaalbaar voor de bedrijven’, zei Eric Laureys, woordvoerder bij Voka gisteren nog. Op korte termijn mag een indexsprong zeker geen taboe zijn, klinkt het bij Voka. Ze vrezen daar voor de infernale loon-prijsspiraal, waardoor hogere lonen tot hogere consumentenprijzen leiden, waardoor er weer een loonsverhoging moet komen, die weer tot hogere prijzen leidt, enzovoort.

Intergalactische kloof

Een mooie gordiaanse knoop die de regering in januari zal moeten doorhakken, een federale regering die aan elkaar hangt met spuug en elastiekjes en waar het stilaan duidelijk wordt dat Alexander De Croo te licht weegt om alle partijen op één lijn te krijgen. Een aangeschoten PS – het Waalse volk mort terecht over de rampzalige manier waarop de Waalse Regering de watersnoodramp in de Vesdervallei heeft mismeesterd – met de hete adem van de PTB en de vakbond in de nek en een ambitieuze MR-voorzitter Bouchez als irritante kuitenbijter zie ik niet snel een indexsprong verdedigen. Ook daar wordt er flink in het donker gefloten.

Naast de coronacrisis, de inflatiecrisis en een enorme begrotingscrisis kampt Europa ook nog met een institutionele crisis en een democratische crisis: de afstand tussen de burger en de Europese cenakels waar lobbygroepen meer Europese richtlijnen, verdragen en verordeningen schrijven dan Europarlementariërs en commissieleden samen, is intergalactisch. Zelf nationale regeringen hebben nog nauwelijks vat op wat er allemaal vanuit het Berlaymont wordt beslist. In Vlaanderen zien we dan weer wekelijks de impotentie van de Vlaamse minister-president Jan Jambon wiens edele delen elke week weer tijdens een overlegcomité tussen de bankschroef worden geklemd. Een pijnlijk gezicht voor hem en voor Vlaanderen. Zelfs fluiten in het donker is er dan niet meer bij.