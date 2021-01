Frank Vandenbroucke tekent voor dodelijkste coronabeleid ter wereld

Mag ik van wal steken met iedereen een gelukkig en voorspoedig 2021 toe te wensen. Mijn wens voor iedereen is dat het komende jaar bij politici de hersenen teruggroeien, ze de vlijtigheid herontdekken en hun zorgvuldigheid eindelijk wortel schiet. Moge Vivaldi belastingen en taksen vergeten en de regering Jambon zich goed beleid herinneren. Mogen provinciegouverneurs zich terugtrekken in hun paleis van irrelevantie en -ologen allerhande hun labjas weer aantrekken om hun reageerbuismanie te fêteren. Moge de wurggreep op onze economie…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Mag ik van wal steken met iedereen een gelukkig en voorspoedig 2021 toe te wensen. Mijn wens voor iedereen is dat het komende jaar bij politici de hersenen teruggroeien, ze de vlijtigheid herontdekken en hun zorgvuldigheid eindelijk wortel schiet. Moge Vivaldi belastingen en taksen vergeten en de regering Jambon zich goed beleid herinneren. Mogen provinciegouverneurs zich terugtrekken in hun paleis van irrelevantie en -ologen allerhande hun labjas weer aantrekken om hun reageerbuismanie te fêteren. Moge de wurggreep op onze economie gelost worden en mag ik mij alstublieft opnieuw laten knippen door mijn coiffeur.

Dodelijkste beleid sinds Wereldoorlog II

De tweede golf van corona verloopt politiek zoals de eerste, in vier stadia: de zelfzekere fase, de angstfase, de we-zijn-goe-bezigfase en tenslotte we-zijn-de-slechtste-ter-wereldfase. Je raadt het al, we zitten momenteel in de we-zijn-goe-bezigfase. Rappeleer je nog, we hebben die in de eerste golf ook gehad. Toen waren we halfweg april plots het land met de beste aanpak van Europa om kort daarna van onze pedestal te stuiteren als de slechtste ter wereld.

Vivaldi verwijst nu naar Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk die het slechter doen in de cijfers. Welke cijfers? Laten we toch eerst naar de balk in ons oog kijken voor we naar de splinter in het oog van een ander wijzen. We hebben in de tweede golf ongeveer evenveel doden als in de eerste, +/- 10 000. We zijn met 1685 doden per miljoen inwoners nog steeds wereldrecordhouder, nog steeds wereldrecordhouder (geleerd van Frank Vandenbroucke: herhalen verduidelijkt). Ook het zoveelste fabeltje van Van Ranst: ‘we tellen anders in België’, is inmiddels doorprikt. We halen wereldwijd de zilveren medaille in oversterfte, enkel Spanje gaat ons voor.

Het enige waar De Croo en Vandenbroucke zich mee op de borst kunnen kloppen is dat ze toen het huis in lichterlaaie stond, ze de openhaard hebben uitgezet. Als je dit kan verkopen als het vermijden van de brand, dan kan je vanuit de asse van de maatschappij juichen met opiniepeilingen en poppolls. Maar dit perceptiebedrog is niets minder dan een Potemkin-dorp om beleidsarmoede te verholen.

We zijn nog steeds, met verve en met grote voorsprong, de slechtste leerling van de klas. De Belgische regering De Croo I draagt net als Wilmès II de verpletterende verantwoordelijkheid voor de stijgende kerkhofbezetting in ons land. Ze tekent voor de dodelijkste aanpak en beleid wereldwijd. Cijfers liegen niet, politici daarentegen…

De lange vingers van Rousseau

Conner Rousseau heeft nog maar eens bewezen dat hij een lege doos is in een vacuüm spuugzakje. Net zoals Trump houdt hij zich niet bezig met na te denken over het beleid of over maatschappelijke problemen. Neen, want hij krijg zijn duimen niet lang genoeg van Instagram en Twitter om iets zinnigs uit zijn duim te zuigen. Rousseau gooit alles in de strijd om de populairste politicus van het land te worden. Terwijl andere politici het houden op het vragen naar steun via sociale media, grabbelt Conner schaamteloos in de schatkist van de sp.a voor stemadvertenties. Via betaalde advertenties stemmen ronselen voor verschillende eindejaarspoppolls, geeft een nieuwe invulling aan narcisme.

Maar daar houdt zijn raid op de spaarcenten van de socialisten niet op. Inmiddels versaste hij 10 000 euro socialistische centen om zijn eerste boek te promoten. Dat is zowat tien maanden leefloon voor een alleenstaande. En dit is nog maar de pre-campagne. Wat zal de verkoopscampagne kosten? 20 000 euro? Zo is het nog maar eens bewezen dat een socialist een kapitalist is met andermans geld.

De hamvraag is: leent of steelt Rousseau van de sp.a? Of zijn de winsten van de verkoop van zijn boek voor de sp.a? Ik denk het niet. De winsten van de verkoop zullen zonder meer geschonken worden aan een goed doel. Want Conner Rousseau zou nooit tienduizenden euro’s stelen of lenen uit de sp.a-kas om zichzelf te verrijken. Ik neem aan dat, als en slechts als het hier een lening betreft, het partijbestuur deze lening van tienduizenden euro’s ter promotie van zijn boek goedkeurde en dat de rode Doema meteen besliste naar welk goed doel Conner’s winsten zouden vloeien. Als het echter diefstal betreft, dan vrees ik dat de kameraden geen matekes meer zullen zijn.