Frank Vandenbroucke virocraat, feestbederver en angstjockey

Peter Mertens en Raoul Hedebouw (PVDA) zoeken naar oplossingen voor een humane beëindiging van de hongerstaking van 470 asielzoekers. Omdat hun communistische vrienden in China steeds als voorbeeld dienen vragen ze zich af hoe de Chinese Communistische Partij een einde maakte aan de hongerstaking van 3100 studenten op het Tiananmenplein in 1989.

Enkele rode vrienden op de ambassade haalden onmiddellijk fier hun draaiboek boven. Luister goed Peter en Raoul: eerst zet je alle buitenlandse journalisten op een vliegtuig, je legt een verboden perimeter van 1 kilometer rond het plein voor lokale journalisten, je sluit het internet af, en je ontruimt het plein met tanks en soldaten met wapenstok en scherpe munitie. Het aantal doden stop je in de doofpot en om de studenten te ontmoedigen het nog eens te proberen arresteer je alle leiders en harde sympathisanten en dropt hen zonder rechtszaak een vijftal jaren in de gevangenis.

Bloedrood van schaamte vragen Peter en Raoul of er ook een humane communistische oplossing bestaat? Waarop de Chinezen repliceren: ‘hoezo humaan! Waar is dat voor nodig, we zijn toch communisten’.

De verzegelde lippen van Vivaldi

Door het ontbreken van een oplossing stuurden de Vivaldioten een bemiddelaar naar de hongerstakers met dichtgenaaide lippen. Het is als een doventolk sturen om te onderhandelen met een blinde. Een productief gesprek wordt het nooit. Uiteindelijk werd een neutrale zone gecreëerd waar de hongerstakers beloofd werd dat hun dossier zou behandeld worden. De woke-gemeenschap stuurde onmiddellijk alle vreemdelingen die bij hen in het zwart werken naar de neutrale zone, daar mag de sociale inspectie immers niet binnen. Resultaat de neutrale zone had op één dag meer bezoekers dan Pukkelpop.

PS en ECOLO wilden de regering doen vallen als er 1 dode hongerstaker zou vallen, maar vergaten wel te reageren op 25 waarschuwingen van wetenschappers over een dreigende ramp door overstromingen. Resultaat: 36 doden en miljarden euro’s materiële schade. Rare prioriteiten hebben die linkse wokies. De groenen willen dat we de wetenschappers volgen. Luister naar de wetenschappers en rij met stekkerautootjes en eet enkel groenten en fruit, fulmineren ze. Greta Thunberg jeremieert dan weer: ‘don’t listen to me, listen to the scientists ’. Maar de boomknuffelaars en windmolenaanbidders luisteren zelf voor geen reet naar de wetenschappers. Ze negeerden 20 jaar lang de signalen van wetenschappers omtrent PFOS in Zwijndrecht en nu 25 waarschuwingen voor overstromingen in Wallonië. De Walen ondervonden al dat ECOLO niet leidt door voorbeeld, maar hen doet lijden zonder weerga.

Van Pukkelpop naar sukkelflop

Onze liegende pornopremier Alexander De Croo en onze falende Vlaams minister-president Jan Jambon fêteerden vorige maand Pukkelpop als het festival van de vrijheid. Maar ze moesten beiden de duimen leggen voor angstjockey en waterdrager van de virocratie: Frank Vandenbroucke. De koppige minister van Vooruit wou enkel achteruit, terwijl de coronacijfers amper stijgen. Op 20 juli werden er 76.241 coronatesten uitgevoerd en noteerden we 1936 besmettingen (laatste cijfer bekend op de website www.coronaviruscovid19.be). Exact een maand geleden op 20 juni werden er 20.847 coronatesten uitgevoerd en 431 positieve gevallen vastgesteld. Ziekenhuisopnames op 20 juni 28 patiënten en op 20 juli 30 patiënten. Overlijdens door corona op 20 juni 6, op 20 juli 2. Daarbovenop zijn nu 64% van de meerderjarigen tweemaal gevaccineerd en groepsimmuniteit volgt na 70%. Vandaag las ik dan nog in de krant dat we deze zomer eenzelfde, normale aantal doden hebben als een gemiddelde zomer deze eeuw. Wat is het probleem?

Het probleem is dat de Vivaldioten zich lieten naaien door een droge socialist wiens grootste verzet is cactuslimonade drinken terwijl hij twee copulerende schilpadden analyseert. Van de zeven dwergen is Vandenbroucke ‘Grumpy’: de dwerg die met één oog dicht de ganse dag loopt te mopperen dat sneeuwwitje eigenlijk zwart is. De man begrijpt niet wat plezier is, want hij kent het niet. De speeches van Vandenbroucke zijn de beste slaappillen, ik zou ze iedereen aanraden. Tijdens de commissie Volksgezondheid worden er sloten koffie en trays Red Bull aangevoerd om de parlementsleden wakker te houden.

Vandenbroucke wordt wel gezien als de slimste der Vivaldioten. Maar wat ben je met intelligentie als je geen realiteitszin hebt, als je geen gezond verstand hebt. De Vivaldioten werden kopschuw gemaakt door Vandenbroucke en zijn het spreekwoord angst is een slechte raadgever vergeten. Sterker nog ze zijn van mening dat angstjockeys goede raadgevers zijn.

Dit was niet op de afbraak: