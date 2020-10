Frank Vandenbroucke voert horeca naar het crematorium

De mondmaskersaga, de Chovanecloochening en het Trumpiaans populisme in gedachten stel ik voor om een taks in te voeren op het ‘vermogen’ tot liegen van politici. Omwille van de lucrativiteit ervan kan deze leugenvermogenstaks ook uitgebreid worden naar virologen en MSM-journalisten. De begrote inkomsten zijn volgens het De Croojaans kleutercumulatief +/- 50 miljard euro tegen 2024. Na statische herberekening van minister Van Peteghem blijkt het echter maar om 5 miljard euro te gaan. De familie De Croo schopt de bal wel vaker in het kruis. De mama van Alexander werd jarenlang thuis gehouden om aan de haard sokken te breien, maar nu mocht ze haar licht laten schijnen over justitie. Volgens ‘La mama De Croo’ moet de advocatuur genetisch voorbehouden blijven aan een esoterische loge van saletjonkers en hofjuffertjes. De befjesbourgeoisie van mama De Croo bevestigt de elitaire macromanie van de koninklijke familie van Brakel. Slagerszonen moeten beseffen dat hun dom DNA hen niet toelaat om ooit advocaat, laat staan eerste minister te kunnen worden: ‘Hacher la viande, et tais-toi’. Gelukkig is mijn papa grafdelver en heb ik geen beenhouwers-DNA in mijn genen.

Bullshitmelders in de Wetstraat

Naast rookmelders moeten er in de parlementen ook bullshitmelders geïnstalleerd worden. Het moet wel een stil alarm zijn anders wordt je in de parlementen horendol.

Tom Van Grieken die sinds jaar en dag via sociale media en andere datapoelen onze privacy verkracht, wil de app ‘Coronalert’ niet installeren op zijn GSM. Hij vreest Big Brother-aberraties. Een beetje zoals hij de gsm-nummers van de Heizelbetogers misbruikt om hen via Whatsapp te bestoken met reclame van het Vlaams Belang. Elk is een dief in zijn nering en vreest de diefstal van een ander.

Stickie Quickie wil alle Belgen met boetes op de knieën dwingen, enkel niet in Molenbeek en het Brusselse Gewest. Daar dragen de agenten pampers en slaagt justitie er niet in het straattuig lang genoeg in het Justitiepaleis te houden om hen te veroordelen. Stickie Quickie heeft snelrecht verkeerd begrepen. Beste Vincent, snelrecht betekent niet dat criminelen sneller vrij komen. Want nog voor de hamer het slagblokje raakt zitten de stadspiraten op Brusselse terrassen hun criminele religie te prediken. Boetes helpen ook geen zier. In Brussel zijn het luchtspiegelingen van kale keien die als water van een eend afglijden. Het lot van de Vlaming is het feit dat Vlaamse deurwaarders ook harde werkers zijn. De zegen voor de Brusselaars is dan weer de Waalse à l’aise-mentaliteit van hun incassolamzakken.

De paars-groene Brusselse poco-pieren compenseren de verloren inkomsten door het niet uitschrijven van PV’s en hun onbekwaamheid om boetes te innen, door het uitmelken van de Vlaamse pendelaars. Na hun LEZ-bloedzuiger willen de groene beurzensnijders nu een stadstol invoeren. Er zijn te veel files en de enige oplossing is de rijke hardwerkende Vlaming extra te belasten. De paars-groene yogasnuivers en alternatieve plantenrokers moeten omwille van de files te lang wachten op hun substantiekoopmannen en krijgen daar koude rillingen van. Als straks het Europees Parlement zich permanent in Straatsburg huisvest, het Vlaams Parlement naar pakweg Gent verhuist en bedrijven de rand verkiezen boven de taks, is de bakfiets koning in een leeg Brussel. Brussel wordt stilaan het Bedrock van België waar Fred en Wilma op groene voet leven.

De horeca-lockdown

Alexander De Croo en Frank Vandenbroucke zijn volgens de peiling van Het Laatste Nieuws en VTM de populairste politici. Dit zou nu wel even anders kunnen zijn. De horeca-lockdown is een moordaanslag met voorbedachten rade. Geen enkel onderzoek wijst aan dat bezoeken aan de horeca voor significante extra verspreiding van het coronavirus zorgen. Dat geven alle wetenschappers en politici in koor toe. Maar toch gaat de horeca voor de bijl. Voor het eerst sinds de start van de coronacrisis zijn wetenschappers en politici het eens. De horeca-lockdown is vanuit wetenschappelijk, politiek, economisch en maatschappelijk oogpunt nonsens van de bovenste plank. Psychologen zullen decennia na deze beslissing op zoek gaan naar de freudiaanse oorzaak van deze massahysterie van idiotie.

Pyromaan Vandenbroucke verbrandde eerst het rechtse Open Vld-programma en trekt nu met zijn lucifer naar de cafés en restaurants. De lijkwagens staan klaar om 60 000 horecaondernemingen naar het crematorium van de waanzin te voeren. Ik moet zeggen: het gaat met Vandenbroucke verbazend snel vooruit. Vooruit naar de afgrond. Vooruit naar de rode vlam van ondernemend Vlaanderen. Als straks de urnes van het Vlaams ondernemerschap in het columbarium opgeborgen zijn, wenkt het doembeeld van de staatsmonopolie, toevallig de natte wensdroom van populist Conner Rousseau.