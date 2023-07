Frankrijk, zijn stranden, zijn gastronomie, zijn revoluties

Op het moment van dit schrijven zijn de bijzonder gewelddadige rellen in de Franse banlieues nog volop aan de gang. Er wordt vlotjes geplunderd en auto’s in brand gestoken. Brusselse ‘jongeren’ laten zich nu door de tv-beelden inspireren, ook al zegt premier de Croo dat wij 'niets te maken hebben met wat in Frankrijk gebeurt'. Liberalen zijn alleen globalist als het hen goed uitkomt. Los van het feit dat de 17-jarige Nahel zonder rijbewijs rondreed en al een paar keer…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Op het moment van dit schrijven zijn de bijzonder gewelddadige rellen in de Franse banlieues nog volop aan de gang. Er wordt vlotjes geplunderd en auto’s in brand gestoken. Brusselse ‘jongeren’ laten zich nu door de tv-beelden inspireren, ook al zegt premier de Croo dat wij ‘niets te maken hebben met wat in Frankrijk gebeurt’. Liberalen zijn alleen globalist als het hen goed uitkomt.

Los van het feit dat de 17-jarige Nahel zonder rijbewijs rondreed en al een paar keer geweigerd had te stoppen op politiebevel, is het doodschieten van de jongeman natuurlijk een enorme stommiteit, in de veronderstelling dat de agent niet uit zelfverdediging handelde. De kans voor links om er een BLM-saus over te gieten. Zijn moeder roept op tot rebellie, en vraagt zich blijkbaar niet af wat haar minderjarige zoon in die Mercedes deed, waar hij overigens al wat fratsen mee had uitgehaald.

Straattheater

Wiki

Laten we het eerst even op de Franse schaal bekijken. De arrogantie van de macht heeft in Frankrijk ongekende hoogtes bereikt. President Macron gedraagt zich als een kruising van Lodewijk XIV en een Rothschild-telg, en is in dat opzicht een dankbare schietschijf. Hij behoort tot een nieuwe elite van technocraten die thuis zijn in de managementcultuur en de communicatiestrategie, maar niet in empathie en politiek instinct. Net daardoor glijdt hij af in pseudo-aristocratische stramienen en uitlatingen die onweerstaanbaar herinneren aan de uitspraak van Maria-Antoinette: ‘S’ils n’ont pas de pain qu’ils mangent de la brioche!’

Van het bombastische motto ‘La République en marche!’ (begeleid door de publicatie van zijn boek, genaamd ‘Révolution’!) schiet al lang niets meer over. Macron is de politieke controle kwijt en wordt in brede lagen van de bevolking aanzien als een zonnekoning met een hofhouding van lakeien en vleiers. Dat helpt natuurlijk om de ontevredenheid te katalyseren. De pensioenopstand van het afgelopen voorjaar leek wel een algemene repetitie, met grote massabetogingen en pittoreske acties – zoals het gooien van dode ratten naar het Parijse stadhuis – die de media haalden.

Er dient in dat opzicht benadrukt dat voor de Fransen sinds 1789 ‘la révolution’ een heilige koe is die periodiek eens moet buitengelaten worden. We kunnen dan wel treuren over de teloorgang van het romantische Frankrijk dat we van de vakanties kennen, ook betogen en staken zijn een Franse nationale sport, ze maken deel uit van het cultuurpatrimonium. ‘Les flics’ moeten daarin hun rol spelen van boeman en antithese. Zonder matrakken geen straattheater. De Tsjechische kunstenaar David Cerny bedekte in zijn satirische montage het land van Voltaire en Rousseau met het spandoek ‘Grève!’. De Fransen konden er maar zuur om lachen.

De periodieke behoefte dus om de moeder van alle revoluties nog eens dunnetjes over te doen. Van 1789, over de hongerrevolte van 1848 en de Parijse commune van 1870 na de nederlaag tegen Pruisen, is dit paradigma blijven doorgisten, tot twee wereldoorlogen later de mei ’68-revolte Frankrijk in vuur en vlam zou zetten. Ook met brandende auto’s. Verboden te verbieden, Il est interdit d’interdire, l’imagination au pouvoir, en meer van die groteske barricadenleuzen werden toen gemeengoed.

Seksrevolte

js

De sociale setting van de huidige rellen en deze van de ’68-revolte is uiteraard verschillend. Mei ’68 was de ‘revolutie’ (ik zet het tussen aanhalingstekens) van middenklasse-jongeren die rebelleerden omdat ze niet mochten slapen in de meisjesappartementen. Zo is het begonnen, als een seksrevolte. De arbeidersklasse en de vakbonden kwamen maar nadien op de proppen.

Revoluties vormen een belangrijk Frans exportproduct. Op 15 maart 1968 schreef Le Monde nog: ‘Wat ons openbaar leven op dit ogenblik kenmerkt, is verveling. De Fransen vervelen zich. Ze nemen op geen enkele manier deel aan de grote omwentelingen die de wereld op zijn kop zetten.’ Twee maanden later stond het land op zijn kop. Amusant detail: de ’68-opstand begon in Nanterre, identiek op de plek waar vandaag weer auto’s in brand worden gestoken, en zaaide zich nadien uit naar Parijs en de Sorbonne, en zo over heel Europa. Om uiteindelijk in juni van dat jaar door Charles De Gaulle te worden afgeblazen.

Verveling dus, gekoppeld aan hormonale oprispingen en enige Oedipale frustratie tegen het gezag. We zitten in de golden sixties en iedereen en masse naar de universiteit, met of zonder beurs, ook zij die er niets te zoeken hadden. Testosteron was de brandstof, niet het marxistisch-leninistische gedachtegoed, al lieten de rode studentenleiders geen kans onbenut om de opstand te recupereren, in concurrentie met de vakbonden. Legendarisch gebleven is de rode opruier Daniel Cohn-Bendit, die bindingen had met de Duitse terreurgroep Rote Armee Fraktion, en later in de Groene fractie van het Europees Parlement zou terecht komen. Men moet meegaan met zijn tijd.

Hangcultuur

VRT

Betogen en staken hoort bij de Franse cultuur als wijn en stokbrood. Helaas is deze opstand van een andere orde, omdat ze naar een burgeroorlog neigt. We hebben haar in 2005 al eens meegemaakt, en jawel, ook hier zijn verveling en een overmaat aan mannelijke hormonen de trigger. Het gaat niet om honger of materiële nood, want het uitkeringsstelsel doet zijn werk. Net dat. Er is op die manier een hangcultuur ontstaan, van jongeren met te veel tijd die nauwelijks of niet de school van binnen kennen en ook niet werken.

Vervolgens is er de indoctrinatie van links en het woke-discours, dat hen tot slachtoffers maakt van een zogenaamd discriminerend, racistisch systeem waarin ze geen kansen zouden krijgen om hogerop te komen. Als derde pijler komt dan het geloof tevoorschijn, het moslimgevoel en de radicalisering, gericht tegen het politieke systeem, de democratie, de westerse cultuur en haar liberale premissen die, jawel, uit de Franse revolutie voortkomen.

Hoe deze spiraal doorbreken? Uiteraard is het slachtofferdenken nefast, het voedt alleen maar het plunderradicalisme en het idee ‘we pakken terug wat van ons is’. Er wordt vooral geplunderd in winkels van luxegoederen, juwelen, parfums, en tutti quanti. Als links nu nog niet snapt dat het pamperen en het victimiseren van deze jeugd het probleem net veroorzaakt, dan zullen ze het wel nooit snappen. En dat we het zullen oplossen door méér moskeeën te bouwen, in naam van de godsdienstvrijheid, terwijl daar de basis wordt gelegd voor de anti-westerse haat, wie gelooft dat nog?

Repressieve aanpak van de relschoppers is zeker nodig, geef ze allemaal maar effectieve gevangenis, 40 stokslagen en laat de ouders opdraaien voor de aangerichte schade. Maar we moeten ook durven remediëren en oplossingsgericht denken. Met name moet het Vlaamse spreekwoord ‘verveling is het oorkussen van de duivel’ in de praktijk worden gebracht. Beperk het uitkeringsstelsel tot wie het echt nodig heeft, en stop de werkloosheidsvergoeding na drie maanden. U zult zien: de Brusselse jongeren zullen de weg naar de omliggende Vlaamse bedrijven wel vinden die smeken om arbeidskrachten. Voor het verbranden van extra testosteron biedt voldoende sportaccommodatie de oplossing, gestructureerde vrije tijd, fitness, bokssport, weet ik veel, zeker ook voldoende zwembaden zodat ze de recreatiedomeinen niet meer hoeven onveilig te maken.

Daarnaast zijn gemeenschapsdienst, civiele bescherming en legerdienst nuttige plekken waar deze jeugd zich kan uitleven en leren wat structuur is. Maak dit allemaal verplicht, minstens een jaar. Ook voor onze jeugd natuurlijk, want de dikke buikjes en het fluffig rondhangen worden ook bij de ‘witte’ jonkies de mode. Uit elke revolutie moet men lessen trekken. Want dat is het probleem: we mopperen te veel en leren te weinig. Bij deze.