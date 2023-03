Franky Demon (CD&V): ‘U kan niet zeggen dat wij niet proberen te hervormen’

De tussenkomsten van Franky Demon (CD&V) in de Kamer gaan niet onopgemerkt voorbij. De christendemocraat, tevens schepen in Brugge, wees er onlangs duidelijk op dat er volgens hem wel degelijk nog zaken mogelijk zijn in België. Dat kwam wel even binnen bij N-VA en Bart De Wever. Welke strekking haalt het binnen CD&V? Demon blijft bij zijn stelling en schuift zijn partij naar voren als een hervormingspartij. Spanningen Meneer Demon, u heeft in de Kamer al vele gevoelige thema's zien…

De tussenkomsten van Franky Demon (CD&V) in de Kamer gaan niet onopgemerkt voorbij. De christendemocraat, tevens schepen in Brugge, wees er onlangs duidelijk op dat er volgens hem wel degelijk nog zaken mogelijk zijn in België. Dat kwam wel even binnen bij N-VA en Bart De Wever. Welke strekking haalt het binnen CD&V? Demon blijft bij zijn stelling en schuift zijn partij naar voren als een hervormingspartij.

Spanningen

Meneer Demon, u heeft in de Kamer al vele gevoelige thema’s zien passeren. De kwestie van het loonstatuut voor politiemensen was de voorbije maanden nooit ver weg. De spanningen liepen op tussen de politievakbonden en Vivaldi.

‘Onze minister Annelies Verlinden heeft samen met Vincent Van Quickenborne (Open Vld) een akkoord gesloten met de vakbonden. Annelies blijft daar achter staan. Momenteel is dit in de kern niet weerhouden. We leggen het opnieuw op de begrotingsbesprekingen. We laten het niet los. Wat we zeggen voor de camera en aan de regeringstafel is hetzelfde.’

Die loonsverhoging zal wel gefaseerd worden uitgevoerd?

‘Dat het gefaseerd wordt, is een compromis. Voor CD&V moet dat niet en mag het onmiddellijk uitgevoerd worden. Dat weten de vakbonden ook. Die vraag moet gesteld worden aan andere partijen.’

Asiel

Er was ook het debat over het asielakkoord. Voelt u zich een beetje de verdediger van staatssecretaris De Moor?

‘Ik voel mij de verdediger van de staatssecretaris omdat er eindelijk beleid wordt gevoerd. De Zweedse regering heeft het ook geprobeerd. Nu zijn er zaken die strenger zijn, langs de andere kant komen er ook opvangplaatsen bij. Alles wat beleid voeren is, gaan we blijven verdedigen. Niemand heeft zo’n goede technische kennis van het asieldossier als Nicole de Moor. Ze heeft nu ook resultaten geboekt. Willen we soms iets verder gaan? Ja. In de Zweedse regering hebben we het niet kunnen doen, met Vivaldi kunnen we nu stappen zetten. Voor de toekomst staat de integratie van de diensten in een volledig migratiewetboek nog op de agenda.’

U gaf er op dat moment blijk van dat federaal wel nog overeenkomsten gesloten kunnen worden, terwijl dat in Vlaanderen nog niet gelukt was in het stikstofdossier. Opmerkelijk. Hoe kijkt u dan naar het communautaire?

‘Ik denk dat het tijd is voor een nieuwe staatshervorming, maar we weten ook dat dat moeilijk is. Het overdragen van de gezondheidszorg van het federale naar het Vlaamse niveau, is voor ons prioritair. Laat ons daar duidelijk over zijn. We willen de bevoegdheden zo dicht mogelijk bij de mensen houden. Mijn uitspraak was duidelijk: alles zat vast in Vlaanderen, Nicole had een akkoord. Federaal konden op dat moment akkoorden gesloten worden. We gaan — als hervormingspartij — blijven proberen hervormingen die goed zijn voor de mensen te steunen.’

Was het dan een momentopname?

‘Neen. Je kan niet zeggen dat er geen akkoorden gesloten worden op het federale niveau. Er wordt veel over gezegd, maar ik ben fier op wat onze mensen doen. Er zijn de fiscale hervormingen van Vincent Van Peteghem. We hebben de hervormingen voor de bestuurlijke handhaving die Annelies Verlinden op tafel legt. We hebben Nicole de Moor die bezig is met asiel en migratie en nog stappen kan zetten. U kan van ons niet zeggen dat wij niet proberen te hervormen.’

Vlaamse wonde

Bart De Wever noemde in De Afspraak uw uitspraak ‘het Belgische mes in de Vlaamse wonde duwen’.

‘Dat laat ik voor de rekening van Bart De Wever.’

Uiteindelijk heeft de Vlaamse regering het stikstofakkoord er wel door gekregen.

‘Voor ons is het belangrijk dat jonge landbouwers weten dat ze iets kunnen opbouwen naar de toekomst toe. Ik denk dat er een goed akkoord ligt. We zullen zien wat het MER zal opleveren. Als dit toch niet kan, gaan wij als het ware het decreet niet stemmen.’

Verkiezingen

Gaat CD&V bij de verkiezingen van 2024 nog op de steun van de boeren kunnen rekenen? Vlaams Belang wil hun zorgen ook capteren.

‘Volgend jaar zal gekeken worden naar wie zijn best gedaan heeft voor wie. We proberen nog altijd die volkspartij te zijn die mensen kan verenigen. Jonge boeren zijn voor ons absoluut belangrijk. We liggen nu niet wakker van populariteit bij een doelgroep, we willen nu besturen. Maar besturen is soms ook eens het been stijf houden.’

Nu de verkiezingen zijn aangehaald: uw partij trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 onder de campagnenaam ‘Brugse CD&V-lijst burgemeester’.

‘Brugge is een merk. Denk maar aan Brugse Zot en Brugge kaas. Ik denk dat het goed is om met dat merk, in combinatie met onze partijnaam, naar de verkiezingen gaan. We hebben een sterke burgemeester. Ons DNA willen we uitspelen.’

Brugge

Die nieuwe naam werd voorgesteld in hogeschool VIVES en politicoloog Carl Devos gaf daar ook een toespraak.

‘Dat deed hij onder de noemer “Verlamming in de wetstraat”. Hij heeft zijn visie gegeven over het politieke landschap. Carl heeft de geschiedenis doorlopen van CD&V en ook van andere partijen. Wat daar naar voren gekomen is, is dat we krachtdadig moeten voorstellen waar we voor staan.’

Brugge staat alvast ook in de kijker als het gaat over het dossier van de voetbalstadions. Wat is de huidige stand van zaken?

‘Enerzijds zijn we hard bezig met het stadion voor Cercle. We zijn de Blankenbergse Steenweg en de buurt rond het station aan het bekijken als mogelijke sites. Aan de andere kant heeft de Raad van Vergunningsbetwisting gezegd dat er nog twee obstakels zijn voor het nieuwe stadion voor Club Brugge: enerzijds de mobiliteit en anderzijds de stedenbouwkundige verordening, gelet op het parkeren. We hebben die verordening aangepast. Het is de bedoeling dat Club Brugge rond juni-september een nieuwe vergunning indient.’

In afwachting van een nieuwe uitgebreide inspectie van het Jan Breydelstadion kunnen de twee ploegen daar alvast voor onbepaalde duur terecht.

‘Het is zeer logisch dat we alles op alles zetten opdat zowel Cercle als Club in een veilig stadion kan blijven spelen. Daarom hebben we een nieuwe overeenkomst gesloten die dit mogelijk maakt. Elke inspectie is goed, want veiligheid is prioritair. Als blijkt dat er ingrepen moeten gebeuren, zullen we die doen.’