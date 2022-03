Franky Demon (CD&V) over gelijkheid: ‘Ik ben niet voor quota’

Met een periode van Vlaamse wielerklassiekers die opnieuw is aangebroken, staat het thema gelijkheid tussen mannen en vrouwen weer helemaal centraal. Eén van de politici die hiervoor ook pleit, is Franky Demon, federaal parlementslid voor CD&V en schepen van Sport in Brugge. De West-Vlaamse stad was woensdag en donderdag nog de startplaats van de mannen- en vrouweneditie van de Minerva Classic. Voor het eerst konden renners en rensters in deze wedstrijd op evenveel prijzengeld rekenen. Is dat belangrijk? 'Ik denk…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Met een periode van Vlaamse wielerklassiekers die opnieuw is aangebroken, staat het thema gelijkheid tussen mannen en vrouwen weer helemaal centraal. Eén van de politici die hiervoor ook pleit, is Franky Demon, federaal parlementslid voor CD&V en schepen van Sport in Brugge.

De West-Vlaamse stad was woensdag en donderdag nog de startplaats van de mannen- en vrouweneditie van de Minerva Classic. Voor het eerst konden renners en rensters in deze wedstrijd op evenveel prijzengeld rekenen. Is dat belangrijk? ‘Ik denk dat dat essentieel is, eigenlijk. Man en vrouw zijn gelijk, laat ons dan ook het prijzengeld gelijktrekken.’

Gelijk werk is een gelijke verloning waard

Wel is er een belangrijke nuance in de mening van Demon over deze kwestie. ‘Ik denk dat we het ook niet mogen overroepen. Ik ben niet iemand die voor quota, enzovoort, is. Ik vind wel: gelijk werk is gelijke verloning. Eenzelfde wedstrijd? Laat ons daarvoor eenzelfde prijzenpot hebben. Voor mij is gelijkheid heel belangrijk, maar ik werk liever niet met quota.’

Als het gaat over de rechten van vrouwen in de maatschappij, zijn quota wel iets waar feministische ondernemingen volop achter staan. Er zijn ook andere politici in de traditionele partijen, zelfs in zijn eigen partij, die quota wel meer genegen zijn. Waarom Demon dan juist niet? ‘Iedereen is gelijk, ieders capaciteit moet tegen mekaar afgewogen worden. Zijn er in een bedrijf als het ware vijf mannen en zeven vrouwen? Ik heb daar allemaal geen probleem mee. Als het maar op basis van capaciteiten is en we daar samen aan werken.’

Duurt (te) lang

Wel liet hij eerder verstaan dat het nog heel wat sneller mag gaan, het gelijkstellen van financiële verloning. ‘Ik blijf daarbij. Dat duurt allemaal lang. Van gelijk welke nationaliteit je bent, gelijk welk geslacht je hebt: laat ons dat allemaal gelijktrekken.’

Naast zijn activiteiten als kamerlid krijgt Demon als schepen van Sport aardig wat sportwedstrijden op zijn plank, of het nu wielerklassiekers zijn, loopwedstrijden of nog wat anders. ‘Brugge is een sportstad. Brugge staat ook voor voetbal en ondersteunt Club, Cercle en alle provinciale ploegen. Maar we willen ook tonen dat we een hart hebben voor wielrennen en dat we een hart hebben voor het lopen. Dat kun je doen met wedstrijden en door het opleiden van jeugd. We doen dat met zijn allen. Het is voor ons tof dat we dat allemaal kunnen combineren met elkaar.’

Economische boost

Vorig jaar lag op ’t Zand ook de aankomst van het wereldkampioenschap tijdrijden. Een onderzoek wees nadien uit dat het wereldkampioenschap wielrennen een economische boost opleverde voor Vlaanderen. ‘Ik denk dat we die economische boost deze zomer nog zullen krijgen. De beelden zijn wereldwijd rondgegaan. Het was mooi weer op dat moment. Ik denk dat we daar in de toekomst nog van gaan genieten. Op dat moment was het toerisme goed, maar de beelden en de naam Brugge gaan nu nog rond. Brugge-De Panne werd vanaf 15 uur op Sporza uitgezonden.’

‘Ik denk dat dat ook goed zal zijn om de naam Brugge te poneren en dat als een merk te maken’, vervolgt Demon. Volgend jaar trekt ook de Ronde van Vlaanderen daarnaartoe. Er is een akkoord over een beurtrol met Antwerpen om de start van de Ronde op zich te nemen. ‘We zijn het contract aan het finaliseren. Een kwestie van alles rond te krijgen. Hoe gaan we de start van de Ronde in Brugge juist in Antwerpen gaan promoten? Er is overleg.’

Samenwerkende overheden

Een opvallend partnership. ‘Ik denk dat het goed is dat twee grote steden samenwerken en er geen opbod is tegen elkaar om er toch maar nog eens 100 000 euro voor het organiseren van de start erbij te doen. Ik denk dat de organisatoren dat niet zo leuk vonden, maar het is goed dat overheden kunnen samenwerken.’

Dat betekent ook: samenwerken over de partijgrenzen, over verschillende coalities heen. Geen evidentie op het eerste zicht. De N-VA van Bart De Wever bestuurt Vlaams met CD&V en kon dus ook een akkoord sluiten over de start van de Ronde met collega-burgemeester Dirk De fauw (CD&V), maar zit federaal in de oppositie. En vanuit die oppositierol komt er dan ook al eens stevige kritiek richting een CD&V’er. Recent was vooral staatssecretaris Sammy Mahdi ontvanger van die kritiek.

Vlaanderen groot maken

‘Op het stedelijke en gemeentelijke niveau speelt dat eigenlijk niet’, aldus Demon, die stelt dat de verscheidene partijen dezelfde belangen behartigen als het over Vlaanderen gaat. ‘Er is één doel: Vlaanderen groot maken. Is dat met N-VA, met Groen of met CD&V? Dat doet er niet toe. De contacten tussen de verschillende partijen zijn regionaal absoluut best goed. We hebben zelfs de fusie van de haven rond gekregen.’

Daar bestaat inderdaad sinds kort geen twijfel meer over. De Belgische Mededingingsautoriteit heeft daarvoor in januari het licht op groen gezet. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams parlement keurde midden februari vervolgens het fusiedecreet goed. Dat gebeurde met een ruime meerderheid.

Stemming over haven

Dat zette zich eerder deze maand ook door toen het behandeld werd in de plenaire vergadering van het Vlaamse parlement: 98 parlementsleden stemden voor. N-VA, CD&V, Open Vld, Vooruit, Groen en Vlaams Belang waren met deze stemmen vertegenwoordigd. Niemand onthield zich. Elk van deze partijen kan wel iets uit dit dossier halen dat als een belangrijke troef kan voorgesteld worden. Enkel Jos D’Haese, Lise Vandecasteele en Kim De Witte, drie parlementsleden van de PVDA, stemden tegen.