Franse fabrikant van digitale Fluvius-meters kreunt onder schuldenlast

Net op het moment dat Fluvius de eerste klant die digitale meters weigert voor de rechter wil, blijkt de enige leverancier van die digitale meters in slechte papieren te zitten. De Franse fabrikant Sagemcom kreunt onder een zware schuldenlast. De CEO is ontslagen en de aandeelhouders hebben hun aandelen via een complexe constructie verpand aan beleggers van pensioenspaargelden. Fluvius moest trouwens eerder al 775 miljoen euro lenen voor de uitrol van de digitale meters.

Omdat alle digitale meters voor gas en elektriciteit geproduceerd zijn door Sagemcom, heeft het bedrijf in België eigenlijk een monopolie. Sagemcom verkoopt jaarlijks 35 miljoen digitale meters.

Niet meteen doorrekenen

Probleem is wel dat Fluvius die digitale meters en de installatiekosten niet meteen aan zijn klanten mag aanrekenen. De installatie moet gratis zijn, al klopt dat niet helemaal. Fluvius verhaalt die kosten als onderdeel van de nettarieven. Anders gezegd: de aankoop en installatie van de digitale meters moet met eigen of geleend geld gebeuren. Maar uiteindelijk betalen de klanten.

Bijkomend probleem: Fluvius installeert de digitale meters niet zelf. Voor de installatie moet de onderneming openbare aanbestedingen doen. Drie consortia haalden die aanbestedingen binnen. Maar voor de digitale meters zelf staat maar één bedrijf in: Sagemcom.

Digitale meteruitrol op afbetaling

Fluvius moet dus de aankoop van die digitale meters betalen met geleend geld. Daarvoor kon het terecht bij de Europese Investeringsbank (EIB), waarvan ex-minister Kris Peeters (CD&V) een van de ondervoorzitters is. Fluvius mikt immers op 80 procent digitale meters tegen eind 2024. Daarbij beweert Fluvius dat dat moet van de Europese Unie, maar dat bleek niet waar te zijn.

De installatie van zo’n digitale meter kost 153 euro zonder btw. Volgens statistieken van het International Energie Agentschap (IEA) telde België in 2020 net geen vijf miljoen elektriciteitsaansluitingen. Conclusie? Alleen al voor elektriciteit bedragen de installatiekosten 750 miljoen euro. Dat komt ongeveer overeen met wat Fluvius in verschillende etappes tot nog toe heeft geleend bij de EIB.

Sagemcom

Maar er is dus een probleem. Al in 2018 besloten alle Belgische netbeheerders met Sagemcom in zee te gaan. Sagemcom is een grote speler die als voormalig Frans staatsbedrijf in het politieke establishment goed de weg kent. Vandaag is het een grote speler gespecialiseerd in decoders voor digitale televisie en slimme meters voor gas, elektriciteit en water.

Het bedrijf kon de voorbije jaren wél fors de omzet laten groeien (van 200 miljoen euro in 2016 tot 542 miljoen euro in 2022), maar boekte geen of nauwelijks winst. In 2022 was dat amper 2 miljoen euro nettowinst, op een half miljard euro omzet.

Slechte papieren

Sagemcom zit dus in slechte papieren. De dochteronderneming die de digitale meters levert blijkt rendabel, maar een goudmijn is het zeker niet. Een eenvoudig rekenoefeningetje zegt genoeg. Wie de gehele omzet — inclusief software en dienstverlening — deelt door het aantal verkochte meters, komt uit op 15 euro omzet per digitale meter.

Daardoor rijzen nóg meer vragen voor Fluvius. Waarom wordt voor de installatie en de digitale meter 153 euro per stuk aangerekend, terwijl de aankoopprijs van één digitale meter afgaande op de resultatenrekening van Sagemcom Energy & Telecom amper enkele euro’s bedraagt? Waarom heeft Fluvius maar één leverancier? Wat als Sagemcom overkop gaat? Wie draait dan op voor het afbetalen van driekwart miljard euro EIB-schulden? Goed bestuur lijkt dat niet te zijn.