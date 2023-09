Franse influencer: ‘Zwoegen jullie maar lekker voor mijn uitkering’

Fraude met sociale uitkeringen kost Frankrijk op dit moment volgens officiële bronnen naar schatting 17 miljard euro per jaar. Dat bedrag is in een paar jaar tijd meer dan verdubbeld: in 2018 was het nog 7,5 miljard. Het exacte bedrag laat zich slechts raden, en het vermoeden bestaat dat de overheid schattingen laag houdt om sociale onrust te voorkomen. Politici als Eric Zemmour noemen bedragen van 50 miljard. Aan de 39-jarige Frans-Marokkaanse influencer Mertel zal het niet liggen. Hij bracht…

Fraude met sociale uitkeringen kost Frankrijk op dit moment volgens officiële bronnen naar schatting 17 miljard euro per jaar. Dat bedrag is in een paar jaar tijd meer dan verdubbeld: in 2018 was het nog 7,5 miljard. Het exacte bedrag laat zich slechts raden, en het vermoeden bestaat dat de overheid schattingen laag houdt om sociale onrust te voorkomen. Politici als Eric Zemmour noemen bedragen van 50 miljard.

Aan de 39-jarige Frans-Marokkaanse influencer Mertel zal het niet liggen. Hij bracht heel Frankrijk in rep en roer en inmiddels weten we van Justitie dat zijn achternaam begint met de letter B.

Mertel schetste op YouTube hoe je de Franse sociale dienst kunt oplichten, hetgeen hemzelf uitstekend schijnt te lukken. Naar eigen zeggen ontvangt Mertel niet één, niet twee, maar drie verschillende uitkeringen. Bij elkaar 1.837 euro schoon per maand, zoals tv-zender LCI voorrekende. En dat al jarenlang, zonder ook maar één vinger uit te steken. Wie precies wil weten hoe je dat aanpakt, kan voor 300 euro een cursus volgen bij Mertel.

Een tip van de sluier licht hij gratis vast op: het belangrijkste is jezelf een ‘onzichtbare handicap’ aan te meten. Bijvoorbeeld depressie. Er zijn in de banlieues genoeg ‘eerbare artsen’, zoals hij ze noemt, die naar believen doktersverklaringen opmaken. Ongetwijfeld tegen een niet minder eerbaar honorarium.

Mertel zijn video zou onder de radar zijn gebleven, als hij niet was ontdekt en publiek gemaakt door iemand van Eric Zemmour zijn partij Reconquête. YouTube heeft het filmpje na alle ophef verwijderd, maar op internet gaat niets verloren.

Dat de sociale dienst massaal wordt opgelicht en dat sommige groepen daar vaker schuldig aan zijn dan andere, is algemeen bekend. Maar de totale onbeschaamdheid en het enthousiasme waarmee Mertel B. reclame maakt voor fraude, is ronduit verbluffend. En pijnlijk tegelijk: Frankrijk heeft hem toch opgevangen en verzorgd.

School en opleiding

We waren al gewend aan al die ‘Franse’ jongeren die in straatinterviews te kennen geven dat ze natuurlijk voor het Algerijnse of Marokkaanse elftal zouden kiezen als ze goed genoeg konden voetballen. En niet voor het Franse. Of die zeggen never ever onder de wapens te gaan om het land waar ze zijn geboren en getogen te verdedigen.

Influencer Mertel heeft een flinke baard en roept om de paar woorden: ‘hamdullah’, kort voor de islamitische bezwering ‘Allah zij geprezen’. Hij maakt de indruk islamistischgezind te zijn en te leven naar de waarden van zijn geloof. Die zijn kennelijk niet in strijd met het oplichten van Franse belastingbetalers, die zijn school en eventuele verdere opleiding betaalden.

‘Idioten met een baantje’, noemt Mertel hen minachtend, ‘laat ze lekker iedere dag zwoegen om mijn uitkeringen te betalen, die hypocrieten. Allah zij geprezen.’

Met overslaande stem van enthousiasme vertelt hij hoe je op verschillende uitkeringen tegelijk aanspraak kunt maken. Zoals hij. Comfortabel leven op kosten van anderen is niet iets om je voor te schamen, maar om trots op te zijn… Hamdullah!

Rolstoel

En mocht iemand denken dat hij werkelijk iets mankeert omdat hij invaliditeitsuitkeringen vangt: niks ervan! Zijn gezondheid is uitstekend: ‘Ik ben niet blind, hamdullah, ik zit niet in een rolstoel, hamdullah, ik maak plezier.’

Intussen zijn er nieuwe Mertels onderweg. Voor zover Fransen niet ultrawoke of extreemlinks zijn, konden ze huiveren van een YouTube-filmpje over Lampedusa, waarin een Franstalige illegale migrant uit Kameroen ongegeneerd zegt naar Frankrijk te willen omdat de sociale uitkeringen er zo goed zijn. Zoals in Kameroen algemeen bekend schijnt te zijn. De video werd al tweemiljoen keer bekeken.

Minister van Binnenlandse Zaken Darmanin liet weten dat geen van de tienduizenden zojuist in Lampedusa gearriveerde migranten welkom is in Frankrijk, maar wie gelooft die man nog? Bovendien, waar moeten al die Afrikanen anders heen? Niet naar de Oost-Europese leden van de EU, daar zijn ze zeker niet welkom. Diezelfde Darmanin zei op 6 december vorig jaar nog in de Assemblée dat ‘immigratie bij Frankrijk hoort’, en dat ‘verzet ertegen zinloos is’.

Kiezersbedrog

Ook Duitsland verklaarde geen migranten uit Lampedusa te zullen opnemen. Onzin natuurlijk. En kiezersbedrog. De angst voor het rechtse AFD zit kennelijk diep.

Frankrijk heeft ook nog een ander uitkeringsprobleem: de ‘levende doden’ in Noord-Afrika. Dat zijn overleden pensioengerechtigden uit Marokko en Algerije voor wie nog altijd pensioen wordt overgemaakt. Zij keerden ooit terug naar hun land van herkomst, en hun nabestaanden genieten nog van het Franse pensioen.

Officieel zijn deze teruggekeerden verplicht ieder jaar een verklaring naar Frankrijk te sturen van ‘nog in leven zijn’, maar zulke verklaringen kan de familie bij lokale autoriteiten voor kleingeld kopen. En de autoriteiten in Marokko, Algerije en Tunesië weigeren zoals bekend iedere medewerking aan onderzoek van Europese landen. Het enige dat ze wel doen, is een enorme keel opzetten als bijvoorbeeld Nederland de uitkeringen wil aanpassen aan de plaatselijke levensstandaard.

Marginaal geval

De socialistische afgevaardigde Arthur Delaporte probeerde nog vol te houden dat deze YouTuber ‘natuurlijk een marginaal geval’ was, maar er blijken naar schatting 2 miljoen mensen ten onrechte een invaliditeitsuitkering te krijgen. Hoe dan ook, Mertel B. werd binnen een paar uur na het bekend worden van zijn video geïdentificeerd door de recherche. Minister Aurore Bergé van Solidariteit sprak ferme taal: hij krijgt niks meer en zal hard aangepakt worden.

In ieder geval heeft Mertel ongewild enorm veel stof doen opwaaien. Werkend Frankrijk is diep gekwetst dat deze ‘Franse Marokkaan’ hen in een video van een paar minuten wel zes keer uitmaakt voor ‘hypocriete idioten, alleen goed om zijn uitkeringen betalen’. Staatssecretaris voor Financiën Thomas Cazenave kondigde aan van het ‘promoten van sociale fraude’ een nieuw misdrijf te gaan maken. De vraag is hoeveel extreemlinkse afgevaardigden daartegen zullen stemmen, en met welke argumenten. Racisme? Of islamofobie?