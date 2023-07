Franse justitie kiest voor flyers in strijd tegen straatterreur

Een foldertje moet Franse ouders van relschoppers wijzen op hun plichten als ouder. Op het moment dat overal in Frankrijk de bevolking opriep om het leger in te zetten en wanneer zich her en der volkswachten vormden, koos de regering Macron voor een flyer. Jeugdrechters noemen het idee 'simplistisch'. De straatterreur in de Franse steden bracht een probleem aan het licht. Duizenden van de gearresteerde ‘jongeren’ bleken minderjarig. De vraag werd openlijk gesteld: Waar waren die ouders? Namen ze zelf deel…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Een foldertje moet Franse ouders van relschoppers wijzen op hun plichten als ouder. Op het moment dat overal in Frankrijk de bevolking opriep om het leger in te zetten en wanneer zich her en der volkswachten vormden, koos de regering Macron voor een flyer. Jeugdrechters noemen het idee ‘simplistisch’.

De straatterreur in de Franse steden bracht een probleem aan het licht. Duizenden van de gearresteerde ‘jongeren’ bleken minderjarig. De vraag werd openlijk gesteld: Waar waren die ouders? Namen ze zelf deel aan de plunderingen van winkels en openbare gebouwen? Zaten ze thuis terwijl hun kroost amok maakte?

Maatregelen

De eerste maatregel van de regering volgde woensdag 6 juli. De controversiële Franse minister van Justitie Éric Dupond-Moretti kondigde woensdag aan dat in elke jurisdictie een flyer beschikbaar zal zijn om de ouders van relschoppers op hun burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid te wijzen. Dupond-Moretti zei dat de bedoeling van die flyer was om aan ouders ‘in eenvoudige termen’ uit te leggen wat hun plichten zijn ‘mochten ze die vergeten zijn’.

Het vlugschrift noemde drie ouderlijke verantwoordelijkheden die de minister afgelopen vrijdag in een omzendbrief naar alle gerechtelijke diensten stuurde. De taken van opvoeding, van bescherming en onderhoud en van beheer van het patrimonium. Met patrimonium bedoelde de minister het familiebezit of familiaal patrimonium, en niet het nationaal erfgoed of cultureel patrimonium.

Brieven

Eerder schreven verschillende Franse procureurs al brieven die ze lieten bezorgen aan de ouders van de duizenden aangehouden ‘jongeren’. De minister deelde in de omzendbrief aan zijn gerechtelijke diensten mee dat een ‘kordaat antwoord’ aan de daders van ‘violences urbaines’ (het stadsgeweld, red.) gepast is. Onder die daders zaten zeer veel minderjarigen.

‘Wanneer uw kind iets steelt, beschadigt of vernielt dan zal u als ouders veroordeeld worden om de schadevergoeding te betalen’, zei de minister. Dat was het burgerlijke luik van zijn betoog. Over het strafrechtelijke luik zei Dupond-Moretti dat ‘in geval van verzuim van de ouderlijke plichten’ straffen volgen. Zo haalde hij aan als voorbeelden ‘als u niet tussenkomt om u te verzetten tegen een verlaten van de woonst die gevaarlijk zou kunnen zijn voor de gezondheid of de veiligheid van uw kind’ en als de ouder niet waakt over het respecteren van ‘een nachtelijk uitgaansverbod uitgesproken door het gerecht’. Boetes of gevangenisstraffen dus.

Plicht

De flyer herinnerde de ouders eraan dat ze de plicht hebben om zich aan te bieden bij de rechtbank wanneer hun kind wordt gedagvaard. Desnoods zal de gendarmerie hen gedwongen ophalen of zullen ze een boete krijgen. Elke ouder van wie het kind voor de rechtbank komt, zal de flyer ontvangen. In commissariaten en gendarmeries kan iedereen de folder afhalen.

Het idee om het lakse gedrag van de ouders te bestraffen kwam op vraag van verschillende politici. Anderen, waaronder verkozenen, jeugdrechters en sociale werkers, noemen het een ‘simplistisch idee’. Gezinnen zouden een doelwit worden, terwijl ze geen enkele controle hebben over hun delinquente pubers.