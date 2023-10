Franstalig staatshervorminkje komt eraan

Deze week was er eindelijk nog eens iets te horen uit Franstalige institutionele hoek. Daar is het al jaren oorverdovend stil, omdat Vlaamse confederalistische voorstellen des duivels geacht worden en men die meent te kunnen counteren door vast te houden aan de status quo. Maar naar eigen zeggen komen vertegenwoordigers van PS, MR en Ecolo wel eens onder de mensen, en die zeggen dan tegen politici dat er eindelijk toch eens iets mag gedaan worden aan onze veel te dure…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Deze week was er eindelijk nog eens iets te horen uit Franstalige institutionele hoek. Daar is het al jaren oorverdovend stil, omdat Vlaamse confederalistische voorstellen des duivels geacht worden en men die meent te kunnen counteren door vast te houden aan de status quo.

Maar naar eigen zeggen komen vertegenwoordigers van PS, MR en Ecolo wel eens onder de mensen, en die zeggen dan tegen politici dat er eindelijk toch eens iets mag gedaan worden aan onze veel te dure overheidsinstellingen.

En omdat Paul Magnette (PS), Georges-Louis Bouchez (MR) en Jean-Marc Nollet (Ecolo), partijvoorzitters van die drie partijen, niet van schuldig verzuim en passiviteit wilden beschuldigd worden, togen die in alle discretie aan het werk. Enfin, ze lieten hun sherpa’s, de hoofden van hun respectieve studiediensten voorstellen uitwerken.

Gewest en gemeenschap

Die voorstellen stonden donderdag in Le Soir te lezen. En naar Franstalige normen zijn ze behoorlijk ingrijpend, hoewel ze eigenlijk niet verder gaan dan een klein intern staatshervorminkje. Alles draait om de verhouding tussen gewest en gemeenschap. In tegenstelling tot in Vlaanderen zijn die aan Franstalige kant niet gefusioneerd. Er zijn de Brusselse en de Waalse gewesten aan de ene kant en dan de Franse Gemeenschap die (volkomen ongrondwettelijk ) zichzelf al een tijd de Fédération Wallonie-Bruxelles noemt.

Een fusieverhaal zoals in Vlaanderen, dat voor een grote vereenvoudig zou zorgen is politiek niet haalbaar, gezien de Franstalige gevoeligheden. Als de Franse Gemeenschap zou opgaan in het Brussels en Waals gewest is de band tussen die gewesten doorgesneden en dat is in de huidige context niet denkbaar. De voormalige voorzitter van het FDF en Défi Olivier Maingain werd overigens door de Brusselse regering (met akkoord van de Vlaamse ministers!) aangesteld om de banden met Wallonië te versterken. Het is opvallend dat hij bij de huidige voorstellen op geen enkele manier betrokken was.

Double casquette

Het triumviraat stelt voor om te besparen door de invoering van de ‘double casquette’: de functie van gemeenschapsminister laten uitoefenen door gewestministers en het aantal leden van het gemeenschapsparlement drastisch te verminderen. Dat geeft blijk van een zeker besef van de hoogdringendheid om een einde te maken aan dure overbevolkte instellingen. Het zou alvast de huid kosten van twee ministers die bevoegdheden hebben op het vlak van gezondheid. Het totaal blijft dan wel op 7 staan, maar dit is een te loven streven op de goede weg van de vereenvoudiging.

Dit is dus een interne Franstalige institutionele aangelegenheid. Maar opgepast, er is een belangrijk onderdeel dat ook Vlaanderen aanbelangt : het verschuiven van gemeenschapsbevoegdheden naar het Brussels gewest. De Féderation zou bevoegd blijven voor onderwijs, onderzoek, cultuur en media. Maar welzijn, bijstand aan jongeren, vorming en gelijke kansen zouden gewestelijke materie worden.

Asymmetrie?

De vraag is natuurlijk of de Vlamingen dat ook zouden doen. Als ze dat niet willen, hebben de Franstaligen de parlementaire steun voor hun plan nodig van een meerderheid Vlaams-Brusselse parlementairen. Als de Franstaligen met die stemmen hun hervorming toch doorvoeren, zou dit in Brussel tot een asymmetrie leiden, met een gewest dat voor de genoemde materies bevoegd is, maar niet voor de Nederlandstaligen. Dat onevenwicht zou een onuitgegeven situatie creëren.

Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) liet fijntjes, maar terecht, opmerken dat als het gewest er bevoegdheden bijkrijgt, die per definitie tweetalig zouden moeten zijn. Aan die grondwettelijke vereiste hadden de drie voorzitters waarschijnlijk niet gedacht. De tweetaligheid van het Brussels Gewest lappen ze wel eens meer met plezier aan hun presidentiële laars.

Franskiljonisme

Er wordt wel eens beweerd dat de tijden veranderd zijn en het fanatieke franskiljonisme tot het verleden behoort. Minister-president Rudi Vervoort (PS) gaf deze zomer helaas een bewijs van het tegendeel : hij brak met gemak de communautaire doos van Pandora open door de zwarte piet naar Vlaanderen door te spelen als excuus voor zijn eigen onmacht rond het Zuidstation. Het zou van grote naïviteit getuigen mochten de Vlaamse partijen de ideeën voor Brussel van de Franstalige partijvoorzitters imiteren en zich laten verleiden tot het afstaan van gemeenschapsbevoegdheden aan het Hoofdstedelijk Gewest. Dat leidt gegarandeerd tot verdere verfransing.

Tenzij dat een breekijzer zou kunnen zijn om het eindelijk te hebben over de hervorming van het Hoofdstedelijk Gewest door bijvoorbeeld de gemeenten te veranderen in districten. Maar dat is onbespreekbaar voor de Franstalige partijen. Dat Magnette, Bouchez en Nollet in hun voorstellen hierover niets te zeggen hadden, is helaas tekenend voor hun onwil om de duizend Brusselse mandaten van het gewest aan te pakken, ondanks de catastrofale toestand van de financiën.