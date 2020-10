Freesponsible: ‘Brussel gaat doodbloeden door stadstol’

De Brusselse regering kwam vorige week nog maar eens onder vuur te liggen vanuit Vlaanderen, maar eveneens vanuit Wallonië. De plannen om een stadstol in te voeren vanaf 2022 mochten unisono rekenen op afkeer bij de publieke opinie. Freesponsible, een apolitiek platform dat een stem wil geven aan de automobilist, spreekt van een discriminerende belasting voor wie buiten de stad woont en vraagt zich af of de Brusselse regering haar eigen graf aan het graven is. Stijn Blanckaert, de woordvoerder,…

De Brusselse regering kwam vorige week nog maar eens onder vuur te liggen vanuit Vlaanderen, maar eveneens vanuit Wallonië. De plannen om een stadstol in te voeren vanaf 2022 mochten unisono rekenen op afkeer bij de publieke opinie. Freesponsible, een apolitiek platform dat een stem wil geven aan de automobilist, spreekt van een discriminerende belasting voor wie buiten de stad woont en vraagt zich af of de Brusselse regering haar eigen graf aan het graven is.

Stijn Blanckaert, de woordvoerder, vreest ook voor de impact van de maatregel op de horeca en handelaars van de stad: ‘De mensen die in Brussel momenteel keihard zwoegen om hun zaak overeind te houden krijgen door deze maatregel de doodsteek. Waarom zouden klanten nog over de stadsgrens komen wanneer ze daarbuiten cafés, restaurants en handelszaken vinden, waar ze geen hoge parkeerkosten en nu ook nog een tol en kilometerheffing moeten betalen? Dat is dramatisch.’

Maat is vol

Blanckaert vindt dat voor de automobilist de maat meer dan vol is. ‘Wij hebben als automobilist vorig jaar al € 21,4 miljard opgebracht aan de overheid. Wanneer je Brussel laat doen, komt daar nog eens een half miljard bovenop. Het is onvoorstelbaar dat men dat durft voor te stellen en niet eerst voor alternatieven zorgt. Als je op dit moment op de weinige randparkings die er zijn gaat staan moet je betalen. Dan moet je het openbaar vervoer nemen, waar je nog eens voor betaalt, terwijl je op die parking bent gekomen met een wagen waarvoor je eveneens al behoorlijk wat belastingen hebt betaald, met brandstof waarvan de prijs voor een groot deel uit taksen en accijnzen bestaat. Nu zou je ook nog eens een tol moeten betalen om naar die randparking te rijden? Dat is gewoon absurd.’

‘Wanneer er metrolijnen, trams en bussen zijn die dag en nacht rijden aan een aanvaardbaar tarief, dán kunnen we onze auto laten staan. Zolang dat echter niet het geval is moeten we onze auto kunnen blijven gebruiken. Hoe geraken wij anders in de stad?’

Brussel bloedt dood

Blanckaert voorspelt een drama voor de Brusselse economie. ‘De mensen die er niet echt móeten zijn, gaan wegblijven. De handelaars, de horeca, die worden daar het slachtoffer van en kunnen daar niets aan doen. Wanneer ik een bedrijf heb, ga ik mijn evenementen niet meer in Brussel houden, want mijn klanten zullen niet meer komen. De politici hier gaan ervan uit dat iedereen in Brussel woont en met zijn fiets naar huis kan. Dat is niet zo. Brussel is een kosmopolitische stad waar mensen van overal naartoe komen. Als ze niet willen dat Brussel doodbloedt, moeten ze daar rekening mee houden.’

Er zijn steeds meer bedrijven die wegtrekken uit Brussel of een vertrek voorbereiden, een tendens die niet aan Blanckaert voorbij is gegaan. ‘Dit is een opportuniteit voor gemeenten in de rand, zoals Zaventem, waar momenteel veel kantoorgebouwen leegstaan. Veel bedrijven gaan die opportuniteit grijpen om naar Vlaanderen te komen, maar dat is rampzalig voor Brussel.’

‘Overigens is die compensatie voor de Brusselaar zeer relatief. Er zijn mensen die vorig jaar nog een nieuwe wagen hebben gekocht en daar een zware BIV voor hebben betaald. Zo betaalde iemand die ik ken €2.500 BIV voor een dieselwagen met een tweelitermotor. Hij heeft die nodig voor zijn werk buiten Brussel. Die heeft veel aan die voorgestelde vrijstelling… De man heeft overigens de bui zien hangen en kocht een huis buiten Brussel. Die is weg en komt niet meer terug. De mensen met een auto vertrekken, en wie blijft er over? Niet degenen die bijdragen aan de economie en belastingen betalen…’

Ideologische blindheid

‘De Vlamingen en de Walen zijn overigens eveneens het slachtoffer van deze maatregel. Zij gaan dubbel belast worden, zonder compensatie. Vergeet niet dat er ook veel Walen dagelijks naar de stad trekken voor het werk. Die zijn er evenmin over te spreken.’

‘Je zou denken dat onze leiders mensen zijn met verstand, maar hun ideologisch blind geloof in de maakbaarheid van de samenleving uiten zij op deze manier. Ze ontkennen het daglicht. Zij denken echt dat we vandaag zonder auto’s kunnen. Daar komt dan nog bovenop dat ze hun tarieven koppelen aan de cilinderinhoud van de wagen, hetgeen totaal achterhaald is. We worden geleid door mensen die geen verstand van zaken hebben, maar wel in onze portemonnee zitten.’